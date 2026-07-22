Szivárognak a részletek: hamarosan eldőlhet, kik építhetnek szélerőművet Magyarországon

A jelenlegi szabályozás alapján a szabad áramhálózati kapacitások kiosztása pályáztatás útján történik. A MEKH a közelmúltban előzetes online felmérést végzett, amely a piaci szereplők által tervezett szélerőművi beruházások státuszát vizsgálta, abból a célból, hogy az augusztus végéig kiírandó kapacitáskiosztási pályázat lefolytatásához rendelkezésre álljanak a jövőben tervezett szélerőművi projektek kulcsparaméterei.
Az előzetes piaci felmérés adatainak feldolgozását és elemzését követően a Hivatal most azt közölte, hogy
megkezdte a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázati eljárásról szóló dokumentumok előkészítését.
A tervezetet a Hivatal két ütemben bocsátja konzultációra, melynek keretében az érintettek 2026. augusztus 5-ig küldhetik meg véleményüket. Az első ütemben közzétett dokumentum a tervek szerint többek között előzetes tájékoztatót nyújt
- a részvétel általános feltételeiről,
- a pályázat főbb tartalmi elemeiről,
- a benyújtás módjáról és határidejéről,
- az ajánlati és teljesítési biztosítékra vonatkozó szabályokról, valamint
- az elnyerhető csatlakozási jog feltételeiről és az értékelési szempontok alapelveiről.
A közzététel második ütemében a Hivatal az értékelési rendszer részletes szabályaira (pontozás, súlyszámok) és a bankgarancia-nyilatkozat mintájára vonatkozó információkkal egészíti ki a pályázati kiírás tervezetét.
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