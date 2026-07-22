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Szivárognak a részletek: hamarosan eldőlhet, kik építhetnek szélerőművet Magyarországon
Gazdaság

Szivárognak a részletek: hamarosan eldőlhet, kik építhetnek szélerőművet Magyarországon

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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) iparági konzultációt indít a szélerőmű-kapacitások létesítésére és a meglévő kapacitások bővítésére irányuló pályázati kiírás tervezetéről - olvasható a közleményben.
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Információ és jelentkezés

A jelenlegi szabályozás alapján a szabad áramhálózati kapacitások kiosztása pályáztatás útján történik. A MEKH a közelmúltban előzetes online felmérést végzett, amely a piaci szereplők által tervezett szélerőművi beruházások státuszát vizsgálta, abból a célból, hogy az augusztus végéig kiírandó kapacitáskiosztási pályázat lefolytatásához rendelkezésre álljanak a jövőben tervezett szélerőművi projektek kulcsparaméterei.

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Az előzetes piaci felmérés adatainak feldolgozását és elemzését követően a Hivatal most azt közölte, hogy

megkezdte a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázati eljárásról szóló dokumentumok előkészítését.

A tervezetet a Hivatal két ütemben bocsátja konzultációra, melynek keretében az érintettek 2026. augusztus 5-ig küldhetik meg véleményüket. Az első ütemben közzétett dokumentum a tervek szerint többek között előzetes tájékoztatót nyújt

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  • a részvétel általános feltételeiről,
  • a pályázat főbb tartalmi elemeiről,
  • a benyújtás módjáról és határidejéről,
  • az ajánlati és teljesítési biztosítékra vonatkozó szabályokról, valamint
  • az elnyerhető csatlakozási jog feltételeiről és az értékelési szempontok alapelveiről.

A közzététel második ütemében a Hivatal az értékelési rendszer részletes szabályaira (pontozás, súlyszámok) és a bankgarancia-nyilatkozat mintájára vonatkozó információkkal egészíti ki a pályázati kiírás tervezetét. 

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