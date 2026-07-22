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FONTOS 3550 milliárd forintból újul meg a magyar vasúthálózat a következő 10 évben: bejelentették a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet
Tisza-kormány: folytatódik az államfő-keresés, évtizedes fejlesztési projektet jelentett be a kabinet
Gazdaság

Tisza-kormány: folytatódik az államfő-keresés, évtizedes fejlesztési projektet jelentett be a kabinet

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Az elmúlt napok hazai belpolitikai eseményeit az új köztársasági elnök keresése uralta, miután Polgár Judit visszautasította a jelölést, amit Török Gábor politikai elemző a Tisza-kormány első politikai kudarcának nevezett. A jelöltállítási folyamat így a parlament keddi ülésén folytatódott, emellett azonban több fontos javaslatot is tárgyaltak a képviselők. Szerdán 10 évre szóló vasútfejlesztési projektet jelentett be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid beruházási- és közlekedési miniszter, melynek keretében a teljes hazai vasúthálózat megújul majd.
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Sulyok Tamás: "Elmozdításommal megszűnt az 1990-ben létrejött jogállam"

Sulyok Tamás volt köztársasági elnök szerint az elmozdítását eredményező alkotmánymódosítással lényegében megszűnt a jogállamiság Magyarországon - nyilatkozta a napokban távozott államfő a Mandinernek. Sulyok Tamás úgy véli, hogy a Magyar Péter miniszterelnök vezette, kétharmados parlamenti többséggel rendelkező új kormányzat lépése alaptörvény-ellenes, leépíti a fékek és ellensúlyok rendszerét, aminek beláthatatlan következményei lesznek az ország jövőjére nézve.

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Sulyok Tamás:
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3550 milliárd forintból újul meg a magyar vasúthálózat a következő 10 évben: bejelentették a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet

Gyakorlatilag nincs vita az Európai Unióban a vasútfejlesztésről, és erre a vonatra most végre Magyarország is felül: 3550 milliárd forintot szán a kormány a következő 10 évben a vasútfejlesztésre, amely összekapcsolja a városokat, fenntartható, versenyképes és az ipari termelést is fellendíti - jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján a miniszterelnök, Magyar Péter és Vitézy Dávid, a terület minisztere.

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3550 milliárd forintból újul meg a magyar vasúthálózat a következő 10 évben: bejelentették a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet
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A Fehér Házban is járt Orbán Viktor amerikai útja alatt

Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök a múlt héten a Fehér Házban és az amerikai külügyminisztériumban is egyeztetett. Bár az előzetes hírek még csupán egy, a labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó magánútról szóltak, az amerikai sajtó szerint a politikus áprilisi távozása óta ez lehetett az első jelentősebb tengerentúli látogatása - tudósított a Népszava.

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A Fehér Házban is járt Orbán Viktor amerikai útja alatt
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Kiszivárogtak az "aranykonvoj-ügy" tanúvallomásai

Nyilvánosságra kerültek az úgynevezett aranykonvoj-ügyben elfogott ukrán pénzszállítók tanúvallomásai, amelyekből kiderül, hogy a terrorelhárítók indokolatlan brutalitással léptek fel velük szemben a tavaszi rajtaütés során - írja a 444 nyomán a Telex. A több mint 27 milliárd forintnyi érték lefoglalását szakmailag semmi sem indokolta. A hivatalos dokumentumok és az érintettek vallomásai alapján a hatóságok a politikai felsővezetés, köztük Orbán Viktor volt miniszterelnök közvetlen utasítására cselekedtek az előző kormány hivatali idejének utolsó hónapjában.

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Reagált Kapitány István arra, hogy elveszi egyik jogkörét a kormány

Megszünteti a kormány a gazdasági miniszter egyszemélyes döntési jogkörét az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek magyarországi telepítésével kapcsolatban - írja Kapitány István tárcavezető a Facebookon. A jövőben a homályos, egyéni határozatok helyett egy széles körű szakmai testület bírálja el ezeket a beruházásokat, szigorúbb környezetvédelmi és hatósági szabályozás mellett.

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Reagált Kapitány István arra, hogy elveszi egyik jogkörét a kormány
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Benyújtották a javaslatot: az előző Fidesz-kormány emblematikus intézkedését vonja vissza a Tisza

Kedd este benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormánymegbízottra átnevező törvényjavaslatát.

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Benyújtották a javaslatot: az előző Fidesz-kormány emblematikus intézkedését vonja vissza a Tisza
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Tisza-kormány: folytatódik az államfő-keresés, több eljárásban is fontos fejlemény történt

Az elmúlt napok hazai belpolitikai eseményeit egyértelműen az új köztársasági elnök személye körüli egyeztetések uralták. A Tisza-kormány azt követően kényszerült új jelöltet keresni, hogy a korábban felkért Polgár Judit személye erősen megosztotta a kormánypárti szavazókat, a világhírű sakkozó pedig vélhetően emiatt vissza is utasította a jelölést.

Török Gábor politikai elemző a Tisza-kormány első politikai kudarcának nevezte a történteket.

Magyar Péter miniszterelnök elismerte felelősségét a sokak szerint túl gyors jelölési folyamatban, majd elmondta, hogy az államfői posztra több – legalább tíz – olyan, széles társadalmi elfogadottsággal rendelkező személy is szóba jöhet, aki méltó módon tölthetné be a tisztséget, így a jelöltállítási folyamat folytatódik.

A keddi rendkívüli parlamenti ülésen már az államfőkeresés volt a politikai vita egyik központi témája. A Tisza-frakció hivatalosan is jelezte, hogy a Polgár Judit visszalépése után folytatják az egyeztetéseket, és továbbra is egy pártpolitikától független, széles körben elfogadható jelöltet kívánnak állítani. Az államfői feladatokat ideiglenesen az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes gyakorolja.

Az államfőválasztási folyamat dilemmáival alábbi elemzésünkben foglalkoztunk:

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Az első törést okozhatja az államfő személye a Tisza-táborban - De milyen a jó köztársasági elnök?

A héten ismét rendkívüli ülést tartott a parlament, amelyen több fontos törvényt is tárgyalt, elfogadták például a rászoruló gyermekek 100 000 forintos iskolakezdési támogatását, valamint benyújtották az ügynökakták nyilvánosságra hozását lehetővé tevő javaslatot is.

Az ellenzéki oldalon ezzel párhuzamosan a Fidesz is meghozta saját szervezeti döntéseit: megválasztotta új frakcióvezetőjét Bóka János személyében, miközben fenntartotta korábbi álláspontját, hogy nem kíván részt venni az új köztársasági elnök megválasztásának folyamatában.

Mindez azt jelenti, hogy a következő napokban várhatóan továbbra is az államfő személye marad a hazai politikai napirend meghatározó kérdése.

A parlamenti események mellett számos büntetőeljárás is borzolta a kedélyeket már a héten:

  • az ügyészség nyomozói kedden az NKA-ügy keretében lefoglalták a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, valamint
  • új bizonyítékok kerültek elő Lázár János kampányának finanszírozásával kapcsolatban is, amely szintén büntetőeljárásba torkollhat.

Az elmúlt napok legfontosabb történéseiről alábbi cikkeinkben számoltunk be:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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