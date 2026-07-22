Tisza-kormány: folytatódik az államfő-keresés, évtizedes fejlesztési projektet jelentett be a kabinet

Az elmúlt napok hazai belpolitikai eseményeit egyértelműen az új köztársasági elnök személye körüli egyeztetések uralták. A Tisza-kormány azt követően kényszerült új jelöltet keresni, hogy a korábban felkért Polgár Judit személye erősen megosztotta a kormánypárti szavazókat, a világhírű sakkozó pedig vélhetően emiatt vissza is utasította a jelölést.

Török Gábor politikai elemző a Tisza-kormány első politikai kudarcának nevezte a történteket.

Magyar Péter miniszterelnök elismerte felelősségét a sokak szerint túl gyors jelölési folyamatban, majd elmondta, hogy az államfői posztra több – legalább tíz – olyan, széles társadalmi elfogadottsággal rendelkező személy is szóba jöhet, aki méltó módon tölthetné be a tisztséget, így a jelöltállítási folyamat folytatódik.

A keddi rendkívüli parlamenti ülésen már az államfőkeresés volt a politikai vita egyik központi témája. A Tisza-frakció hivatalosan is jelezte, hogy a Polgár Judit visszalépése után folytatják az egyeztetéseket, és továbbra is egy pártpolitikától független, széles körben elfogadható jelöltet kívánnak állítani. Az államfői feladatokat ideiglenesen az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes gyakorolja.

Az államfőválasztási folyamat dilemmáival alábbi elemzésünkben foglalkoztunk:

A héten ismét rendkívüli ülést tartott a parlament, amelyen több fontos törvényt is tárgyalt, elfogadták például a rászoruló gyermekek 100 000 forintos iskolakezdési támogatását, valamint benyújtották az ügynökakták nyilvánosságra hozását lehetővé tevő javaslatot is.

Az ellenzéki oldalon ezzel párhuzamosan a Fidesz is meghozta saját szervezeti döntéseit: megválasztotta új frakcióvezetőjét Bóka János személyében, miközben fenntartotta korábbi álláspontját, hogy nem kíván részt venni az új köztársasági elnök megválasztásának folyamatában.

Mindez azt jelenti, hogy a következő napokban várhatóan továbbra is az államfő személye marad a hazai politikai napirend meghatározó kérdése.

A parlamenti események mellett számos büntetőeljárás is borzolta a kedélyeket már a héten:

az ügyészség nyomozói kedden az NKA-ügy keretében lefoglalták a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, valamint

valamint új bizonyítékok kerültek elő Lázár János kampányának finanszírozásával kapcsolatban is, amely szintén büntetőeljárásba torkollhat.

Az elmúlt napok legfontosabb történéseiről alábbi cikkeinkben számoltunk be:

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