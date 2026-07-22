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Tisza-kormány: folytatódik az államfő-keresés, több eljárásban is fontos fejlemény történt
Gazdaság

Tisza-kormány: folytatódik az államfő-keresés, több eljárásban is fontos fejlemény történt

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Az elmúlt napok hazai belpolitikai eseményeit az új köztársasági elnök keresése uralta, miután Polgár Judit visszautasította a jelölést, amit Török Gábor politikai elemző a Tisza-kormány első politikai kudarcának nevezett. A jelöltállítási folyamat így a parlament keddi ülésén folytatódott, emellett azonban több fontos javaslatot is tárgyaltak a képviselők, mint például elfogadták a rászoruló gyermekek iskolakezdési támogatását és benyújtották az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló javaslatot.

Az elmúlt napok hazai belpolitikai eseményeit egyértelműen az új köztársasági elnök személye körüli egyeztetések uralták. A Tisza-kormány azt követően kényszerült új jelöltet keresni, hogy a korábban felkért Polgár Judit személye erősen megosztotta a kormánypárti szavazókat, a világhírű sakkozó pedig vélhetően emiatt vissza is utasította a jelölést.

Török Gábor politikai elemző a Tisza-kormány első politikai kudarcának nevezte a történteket.

Magyar Péter miniszterelnök elismerte felelősségét a sokak szerint túl gyors jelölési folyamatban, majd elmondta, hogy az államfői posztra több – legalább tíz – olyan, széles társadalmi elfogadottsággal rendelkező személy is szóba jöhet, aki méltó módon tölthetné be a tisztséget, így a jelöltállítási folyamat folytatódik.

A keddi rendkívüli parlamenti ülésen már az államfőkeresés volt a politikai vita egyik központi témája. A Tisza-frakció hivatalosan is jelezte, hogy a Polgár Judit visszalépése után folytatják az egyeztetéseket, és továbbra is egy pártpolitikától független, széles körben elfogadható jelöltet kívánnak állítani. Az államfői feladatokat ideiglenesen az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes gyakorolja.

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A héten ismét rendkívüli ülést tartott a parlament, amelyen több fontos törvényt is tárgyalt, elfogadták például a rászoruló gyermekek 100 000 forintos iskolakezdési támogatását, valamint benyújtották az ügynökakták nyilvánosságra hozását lehetővé tevő javaslatot is.

Az ellenzéki oldalon ezzel párhuzamosan a Fidesz is meghozta saját szervezeti döntéseit: megválasztotta új frakcióvezetőjét Bóka János személyében, miközben fenntartotta korábbi álláspontját, hogy nem kíván részt venni az új köztársasági elnök megválasztásának folyamatában.

Mindez azt jelenti, hogy a következő napokban várhatóan továbbra is az államfő személye marad a hazai politikai napirend meghatározó kérdése.

A parlamenti események mellett számos büntetőeljárás is borzolta a kedélyeket már a héten:

  • az ügyészség nyomozói kedden az NKA-ügy keretében lefoglalták a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, valamint
  • új bizonyítékok kerültek elő Lázár János kampányának finanszírozásával kapcsolatban is, amely szintén büntetőeljárásba torkollhat.

Az elmúlt napok legfontosabb történéseiről alábbi cikkeinkben számoltunk be:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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