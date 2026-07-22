Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet

Vitézy Dávid és Magyar Péter vasútfejlesztési terveket ismertető sajtótájékoztatóján Lázár János kampánytevékenysége és az esetleges tiltott pártfinanszírozás vádja is szóba került. A leköszönt közlekedési miniszter 100 millió forintos nagyságrendben használt fel közpénzt kampánytevékenységre, ami tiltott pártfinanszírozásnak minősül.

Az eljárás megindítására vonatkozó kérdésre válaszul Vitézy Dávid elmondta, hogy a felhasznált eszközök hivatalos átvizsgálása megkezdődött, az elszámolásokat és a talált digitális anyagokat pedig összegzés után a minisztérium átnyújtja majd a hatóságoknak és az Állami Számvevőszék részére.

Vitézy Dávid egyértelműen kijelentette, hogy több bizonyíték (150 millió forint értékben vásárolt digitális eszközök, állami autók használata kampánycélokra) utal arra, hogy

a Lázár-infókat közpénzből finanszírozták.

Az ügyet jelenleg egy átfogó belső ellenőrzés vizsgálja, mely után a bizonyítékokat az Állami Számvevőszék és a hatóságok részére is rendelkezésre bocsátják.