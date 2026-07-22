Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet

Aggódnak a kínai vállalatvezetők: váratlan ellenőrzések kezdődtek a magyarországi autó- és akkumulátorgyárakban
Váratlan hatósági ellenőrzéseket tartottak a BYD épülő szegedi gyáránál és több olyan hazai vállalatnál, amely az akkumulátoriparban érdekelt. A vizsgálatokkal párhuzamosan Magyar Péter bejelentette, hogy áttekinti Szijjártó Péter beruházással kapcsolatos döntéseit és az általa kiválasztott óriáscégeknek juttatott állami támogatásokat, ami már a hazai kínai cégvezetők körében is aggodalmat keltett - írta meg a Népszava.
Magyar Péter reagált a legfőbb ügyész lemondására
A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy
ezzel az ország újabb Orbán-bábtól szabadult meg.
A kormányfő posztját azzal a költői kérdéssel zárta, hogy ki lesz a következő?
Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész
Lemondott tisztségéről dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, aki döntését azzal indokolta, hogy meg kívánja óvni az ügyészség függetlenségét és tekintélyét a személyét érő politikai támadásoktól. Megbízatása a tervek szerint 2026. augusztus 25-én szűnik meg.
Nem áll meg a törvényhozás: jön a hetedik rendkívüli parlamenti ülés is
Jövő hétfőre és keddre az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány nevében a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló levél a parlamenti honlapon olvasható.
Nagy bejelentés a kormánytól: meghosszabbítják az M3-as metrót!
Meghosszabbítják uniós forrásból az M3-as metró vonalát – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési miniszter.
Vitézy Dávid: "Több bizonyíték van arra, hogy közpénzből finanszírozták a Lázár-infókat"
Vitézy Dávid és Magyar Péter vasútfejlesztési terveket ismertető sajtótájékoztatóján Lázár János kampánytevékenysége és az esetleges tiltott pártfinanszírozás vádja is szóba került. A leköszönt közlekedési miniszter 100 millió forintos nagyságrendben használt fel közpénzt kampánytevékenységre, ami tiltott pártfinanszírozásnak minősül.
Az eljárás megindítására vonatkozó kérdésre válaszul Vitézy Dávid elmondta, hogy a felhasznált eszközök hivatalos átvizsgálása megkezdődött, az elszámolásokat és a talált digitális anyagokat pedig összegzés után a minisztérium átnyújtja majd a hatóságoknak és az Állami Számvevőszék részére.
Vitézy Dávid egyértelműen kijelentette, hogy több bizonyíték (150 millió forint értékben vásárolt digitális eszközök, állami autók használata kampánycélokra) utal arra, hogy
a Lázár-infókat közpénzből finanszírozták.
Az ügyet jelenleg egy átfogó belső ellenőrzés vizsgálja, mely után a bizonyítékokat az Állami Számvevőszék és a hatóságok részére is rendelkezésre bocsátják.
Később kezdődik a mai kormányülés
A tervezett 11 óra helyett 12 órakor kezdődik ma a kormányülés, mivel elhúzódik Magyar Péter miniszterelnök és Vitéz Dávid beruházási és közlekedési miniszter közös sajtótájékoztatója a magyar vasútfejlesztés évtizedes projektjével kapcsolatban.
A hírt Vitézy Dávid jelentette be, majd megjegyezte, hogy
a vasút késéseket okoz a kormány működésében is.
Sulyok Tamás: "Elmozdításommal megszűnt az 1990-ben létrejött jogállam"
Sulyok Tamás volt köztársasági elnök szerint az elmozdítását eredményező alkotmánymódosítással lényegében megszűnt a jogállamiság Magyarországon - nyilatkozta a napokban távozott államfő a Mandinernek. Sulyok Tamás úgy véli, hogy a Magyar Péter miniszterelnök vezette, kétharmados parlamenti többséggel rendelkező új kormányzat lépése alaptörvény-ellenes, leépíti a fékek és ellensúlyok rendszerét, aminek beláthatatlan következményei lesznek az ország jövőjére nézve.
3550 milliárd forintból újul meg a magyar vasúthálózat a következő 10 évben: bejelentették a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet
Gyakorlatilag nincs vita az Európai Unióban a vasútfejlesztésről, és erre a vonatra most végre Magyarország is felül: 3550 milliárd forintot szán a kormány a következő 10 évben a vasútfejlesztésre, amely összekapcsolja a városokat, fenntartható, versenyképes és az ipari termelést is fellendíti - jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján a miniszterelnök, Magyar Péter és Vitézy Dávid, a terület minisztere.
A Fehér Házban is járt Orbán Viktor amerikai útja alatt
Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök a múlt héten a Fehér Házban és az amerikai külügyminisztériumban is egyeztetett. Bár az előzetes hírek még csupán egy, a labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó magánútról szóltak, az amerikai sajtó szerint a politikus áprilisi távozása óta ez lehetett az első jelentősebb tengerentúli látogatása - tudósított a Népszava.
Kiszivárogtak az "aranykonvoj-ügy" tanúvallomásai
Nyilvánosságra kerültek az úgynevezett aranykonvoj-ügyben elfogott ukrán pénzszállítók tanúvallomásai, amelyekből kiderül, hogy a terrorelhárítók indokolatlan brutalitással léptek fel velük szemben a tavaszi rajtaütés során - írja a 444 nyomán a Telex. A több mint 27 milliárd forintnyi érték lefoglalását szakmailag semmi sem indokolta. A hivatalos dokumentumok és az érintettek vallomásai alapján a hatóságok a politikai felsővezetés, köztük Orbán Viktor volt miniszterelnök közvetlen utasítására cselekedtek az előző kormány hivatali idejének utolsó hónapjában.
Reagált Kapitány István arra, hogy elveszi egyik jogkörét a kormány
Megszünteti a kormány a gazdasági miniszter egyszemélyes döntési jogkörét az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek magyarországi telepítésével kapcsolatban - írja Kapitány István tárcavezető a Facebookon. A jövőben a homályos, egyéni határozatok helyett egy széles körű szakmai testület bírálja el ezeket a beruházásokat, szigorúbb környezetvédelmi és hatósági szabályozás mellett.
Benyújtották a javaslatot: az előző Fidesz-kormány emblematikus intézkedését vonja vissza a Tisza
Kedd este benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormánymegbízottra átnevező törvényjavaslatát.
Tisza-kormány: folytatódik az államfő-keresés, több eljárásban is fontos fejlemény történt
Az elmúlt napok hazai belpolitikai eseményeit egyértelműen az új köztársasági elnök személye körüli egyeztetések uralták. A Tisza-kormány azt követően kényszerült új jelöltet keresni, hogy a korábban felkért Polgár Judit személye erősen megosztotta a kormánypárti szavazókat, a világhírű sakkozó pedig vélhetően emiatt vissza is utasította a jelölést.
Török Gábor politikai elemző a Tisza-kormány első politikai kudarcának nevezte a történteket.
Magyar Péter miniszterelnök elismerte felelősségét a sokak szerint túl gyors jelölési folyamatban, majd elmondta, hogy az államfői posztra több – legalább tíz – olyan, széles társadalmi elfogadottsággal rendelkező személy is szóba jöhet, aki méltó módon tölthetné be a tisztséget, így a jelöltállítási folyamat folytatódik.
A keddi rendkívüli parlamenti ülésen már az államfőkeresés volt a politikai vita egyik központi témája. A Tisza-frakció hivatalosan is jelezte, hogy a Polgár Judit visszalépése után folytatják az egyeztetéseket, és továbbra is egy pártpolitikától független, széles körben elfogadható jelöltet kívánnak állítani. Az államfői feladatokat ideiglenesen az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes gyakorolja.
Az államfőválasztási folyamat dilemmáival alábbi elemzésünkben foglalkoztunk:
A héten ismét rendkívüli ülést tartott a parlament, amelyen több fontos törvényt is tárgyalt, elfogadták például a rászoruló gyermekek 100 000 forintos iskolakezdési támogatását, valamint benyújtották az ügynökakták nyilvánosságra hozását lehetővé tevő javaslatot is.
Az ellenzéki oldalon ezzel párhuzamosan a Fidesz is meghozta saját szervezeti döntéseit: megválasztotta új frakcióvezetőjét Bóka János személyében, miközben fenntartotta korábbi álláspontját, hogy nem kíván részt venni az új köztársasági elnök megválasztásának folyamatában.
Mindez azt jelenti, hogy a következő napokban várhatóan továbbra is az államfő személye marad a hazai politikai napirend meghatározó kérdése.
A parlamenti események mellett számos büntetőeljárás is borzolta a kedélyeket már a héten:
- az ügyészség nyomozói kedden az NKA-ügy keretében lefoglalták a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, valamint
- új bizonyítékok kerültek elő Lázár János kampányának finanszírozásával kapcsolatban is, amely szintén büntetőeljárásba torkollhat.
Az elmúlt napok legfontosabb történéseiről alábbi cikkeinkben számoltunk be:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész
Politikai támadásokra és az ügyészség függetlenségére hivatkozott.
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