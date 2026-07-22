Trump legújabb vámőrülete már az alapvető gyógyszerek ellátását veszélyezteti

Az elnök közösségimédia-bejegyzéséből kiderül, hogy az intézkedés elsődleges célja a generikus gyógyszergyártás visszatelepítése az Egyesült Államokba.
Azok a vállalatok, amelyek nem építenek amerikai üzemet, először 100 százalékos vámmal szembesülnek, ez a büntetővám pedig 2029 augusztusától a kétszeresére, 200 százalékra emelkedne.
A lejárt szabadalmú készítmények köre a mindennapi fájdalomcsillapítóktól és antibiotikumoktól kezdve a koleszterinszint-csökkentőkön át a daganatellenes szerekig terjed, és ezeket jelenleg túlnyomórészt indiai, európai, valamint kínai gyárakban állítják elő.
Egyelőre kérdéses, miként egyeztethető össze a generikus gyártás hazai kényszerítése Trump másik kiemelt céljával, a gyógyszerárak csökkentésével, hiszen az olyan országokban, mint India, lényegesen alacsonyabbak a munkaerő- és a termelési költségek – fogalmazta meg udvariasan a helyzetet a Bloomberg. Az amerikai generikus gyógyszergyártók szakmai érdekképviselete, az Association for Accessible Medicines úgy véli, hogy a bejelentés inkább csak tárgyalási alapként szolgál. Ez hasonlít ahhoz a módszerhez, amellyel az elnök korábban az innovatív gyógyszerek gyártóival állapodott meg a vámmentességért cserébe. Számos elemző szerint a tervezett intézkedés politikailag és gazdaságilag is kivitelezhetetlen, így kicsi a valószínűsége annak, hogy valaha életbe lép.
A tervezett vámok tovább növelnék a már jelenleg is alacsony nyereségrátával dolgozó gyártók költségeit, ami
áremelkedéshez és hiányhoz vezethet a generikus készítmények piacán, jóllehet ezek a termékek teszik ki az amerikai vényköteles gyógyszerek több mint 90 százalékát.
Szakértők figyelmeztetnek, hogy a hazai termelés kikényszerítése teljesen felszámolná a külföldi gyártók árelőnyét, így a vállalatok vagy áremelésre kényszerülnének, vagy kivonulnának az amerikai piacról, ez pedig drasztikusan szűkítené a versenyt.
A legérzékenyebben Indiát érintené a döntés, amely az Egyesült Államok legnagyobb generikus gyógyszer-exportőre, az ázsiai ország gyógyszerkivitele a 2024–2025-ös évben elérte a 10,5 milliárd dollárt. Ez a lépés az ország teljes amerikai exportjának több mint 40 százalékát hátrányosan érintené. Egyelőre azonban nem tisztázott, hogy az indiai vállalatoknak pontosan mekkora vámmal kellene szembenézniük, mivel a két ország között februárban kötött kereskedelmi megállapodás külön kitért a generikus gyógyszerekre és a gyógyszerhatóanyagokra.
Ráadásul az amerikai fogamzásgátló tabletták mintegy kétharmadát mindössze két indiai vállalat, a Glenmark és a Lupin állítja elő.
Egy új gyógyszergyártó üzem felépítése rendkívül tőkeigényes beruházás, amely legalább három évet vesz igénybe, vagyis hosszabb időt, mint amilyen ütemtervet Trump a vámok bevezetésére előirányzott. Bár Kína a generikus készítményeknek csak egy kisebb részét exportálja közvetlenül az Egyesült Államokba, az ázsiai ország szárazföldi gyártói állítják elő egyes antibiotikumok, véralvadásgátlók és immunszuppresszánsok (szervkilökődést gátló készítmények) hatóanyagainak jelentős részét. Az elnök korábban a szabadalmaztatott gyógyszerekre is akár 100 százalékos vámot vetített előre, de a legnagyobb gyártók, köztük a Merck és az Eli Lilly, külön megállapodások révén végül elkerülték a büntetőintézkedéseket.
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