  • Megjelenítés
Új Závecz-felmérés:
Gazdaság

Új Závecz-felmérés: "ez már nem is győzteshez húzás, hanem a vesztestől való menekülés"

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Mintegy 900 ezer választót veszíthetett a Fidesz a választások óta, támogatottsága pedig a biztos szavazók körében 19 százalékra esett vissza a Závecz július közepi felmérése szerint. Závecz Tibor és Hann Endre úgy látja, a párt a rendszerváltás utáni nagy pártösszeomlásokhoz hasonló válságba került, miközben a Tisza olyan társadalmi csoportokban is megerősödött, amelyek korábban Orbán Viktor legbiztosabb támaszai voltak.

A két szakember Krug Emília Szinten túl című műsorában ismertette azokat a július közepén készült méréseket, amelyek szerint

  • a biztos szavazók körében a kormányzó Tisza Párt 74 százalékon, a Fidesz–KDNP pedig mindössze 19 százalékon áll.
  • A teljes népesség körében a kormánypártot 58, míg a Fideszt 16 százalék támogatja.
  • Utóbbi adatok azt mutatják, hogy a fideszes tábor 2,1 millióról nagyjából 1,2 millió főre zsugorodott.

Závecz Tibor rámutatott arra, hogy a változás egyik legbeszédesebb eleme a Tisza előretörése azokban az alacsonyabb státuszú társadalmi csoportokban, amelyek korábban a Fidesz legstabilabb bázisát jelentették.

A politikusok személyes megítélése drasztikusan átalakult a választások óta. A válaszadók 72 százaléka látja szívesen meghatározó szerepben Magyar Péter miniszterelnököt, miközben Orbán Viktor esetében a megkérdezettek 69 százaléka ellenezné ezt a jövőben.

Sőt, 65 százalékuk szerint a volt kormányfőnek bíróság előtt kellene felelnie a tetteiért.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet

Holnap új bejelentésekkel érkezik a kormány

Nyomozás indult a Neptun, a Kréta és a Poszeidon ügyében

A lakosság a Tisza-kormány eddigi munkáját egy ötfokozatú skálán 3,7-re értékelte. Závecz szerint a jelenlegi kormánypárt olyan széles rétegekbe ágyazódott be, hogy az első időszakot akár "mézeséveknek" is nevezhetjük, hiszen az ország rendbetétele pozitívan kommunikálható feladat. Idővel azonban a választók konkrét eredményeket fognak várni az adópolitikában, az oktatásban és a vagyonvisszaszerzés terén.

Ezzel párhuzamosan a Fidesz súlyos, a rendszerváltó pártok egykori összeomlásához hasonló válságot él át. A szakértők szerint szertefoszlott a párt verhetetlenségének mítosza, a hiteles arcok háttérbe szorultak, a helyzetet pedig tovább rontják az előző kormányzathoz köthető sorozatos korrupciós botrányok. Hann Endre úgy fogalmazott, hogy a jobboldali táborban jelenleg a "vesztestől való menekülés" zajlik, miközben a párt semmilyen érdemi önreflexiót nem mutat, és továbbra is a régi, már hatástalan üzeneteket ismételgeti. Bár a megmaradt Fidesz-szavazók 94 százaléka kitart Orbán Viktor mellett, az a stratégia, amely a hibák beismerése helyett kizárólag külső körülményeket okol a kudarcért, hosszú távon fenntarthatatlan.

A műsorban a felelősségre vonás kérdése is hangsúlyos szerepet kapott. Hann Endre szerint érthetetlen, hogy Rogán Antal neve egyre ritkábban kerül elő, pedig a titkosszolgálatokat és a propagandát felügyelő volt miniszternek szerinte felelnie kellene az előző kormány tetteiért. A Fideszen belüli óvatos, erőtlen kritikai megnyilvánulások – mint például Navracsics Tiboré vagy Ferencz Orsolyáé – a kutatók szerint azért hatástalanok, mert magát Orbán Viktort sosem bírálják. A Medián vezetője felidézte, hogy az áprilisi választások előtt ők jelezték előre a legpontosabban a Tisza kétharmados győzelmét. Bár Menczer Tamás ezt azóta is véletlennek nevezi, Gulyás Gergely egy fogadáson személyesen kért elnézést Hanntól a Fidesz kampányidőszakban ellene indított támadásai miatt.

A beszélgetés végén az elemzők kitértek a köztársaságielnök-választás kérdésére is. A Polgár Judit nevéhez fűződő kommunikációs hibát a kutatók enyhének ítélték, kiemelve, hogy Magyar Péter gyorsan és jól kezelte a helyzetet a felelősségvállalással, ami az előző kormányzati kultúrához képest ritka gesztusnak számít. Hann megjegyezte, hogy a mérések alapján történelmileg Göncz Árpád volt a legnépszerűbb államfő, míg Sulyok Tamás az abszolút mélypontot képviselte. Egyetértettek abban, hogy az átmeneti időszakra egy független, a kormánnyal szemben is kritikus elnököt kellene találni; a posztra a "Vidéki prókátor" néven ismert személyt is alkalmasnak tartanák, akivel a kormányfő a napokban egyeztetett.

Címlapkép forrása: Szinten túl, YouTube.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Olajra lépett a forint
Jön az újabb hőhullám: szinte hihetetlen forróságot jelez az egyik előrejelzés
Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility