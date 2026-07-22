Új Závecz-felmérés: "ez már nem is győzteshez húzás, hanem a vesztestől való menekülés"

Mintegy 900 ezer választót veszíthetett a Fidesz a választások óta, támogatottsága pedig a biztos szavazók körében 19 százalékra esett vissza a Závecz július közepi felmérése szerint. Závecz Tibor és Hann Endre úgy látja, a párt a rendszerváltás utáni nagy pártösszeomlásokhoz hasonló válságba került, miközben a Tisza olyan társadalmi csoportokban is megerősödött, amelyek korábban Orbán Viktor legbiztosabb támaszai voltak.

A két szakember Krug Emília Szinten túl című műsorában ismertette azokat a július közepén készült méréseket, amelyek szerint

a biztos szavazók körében a kormányzó Tisza Párt 74 százalékon, a Fidesz–KDNP pedig mindössze 19 százalékon áll.

A teljes népesség körében a kormánypártot 58, míg a Fideszt 16 százalék támogatja.

Utóbbi adatok azt mutatják, hogy a fideszes tábor 2,1 millióról nagyjából 1,2 millió főre zsugorodott.

Závecz Tibor rámutatott arra, hogy a változás egyik legbeszédesebb eleme a Tisza előretörése azokban az alacsonyabb státuszú társadalmi csoportokban, amelyek korábban a Fidesz legstabilabb bázisát jelentették.

A politikusok személyes megítélése drasztikusan átalakult a választások óta. A válaszadók 72 százaléka látja szívesen meghatározó szerepben Magyar Péter miniszterelnököt, miközben Orbán Viktor esetében a megkérdezettek 69 százaléka ellenezné ezt a jövőben.

Sőt, 65 százalékuk szerint a volt kormányfőnek bíróság előtt kellene felelnie a tetteiért.

A lakosság a Tisza-kormány eddigi munkáját egy ötfokozatú skálán 3,7-re értékelte. Závecz szerint a jelenlegi kormánypárt olyan széles rétegekbe ágyazódott be, hogy az első időszakot akár "mézeséveknek" is nevezhetjük, hiszen az ország rendbetétele pozitívan kommunikálható feladat. Idővel azonban a választók konkrét eredményeket fognak várni az adópolitikában, az oktatásban és a vagyonvisszaszerzés terén.

Ezzel párhuzamosan a Fidesz súlyos, a rendszerváltó pártok egykori összeomlásához hasonló válságot él át. A szakértők szerint szertefoszlott a párt verhetetlenségének mítosza, a hiteles arcok háttérbe szorultak, a helyzetet pedig tovább rontják az előző kormányzathoz köthető sorozatos korrupciós botrányok. Hann Endre úgy fogalmazott, hogy a jobboldali táborban jelenleg a "vesztestől való menekülés" zajlik, miközben a párt semmilyen érdemi önreflexiót nem mutat, és továbbra is a régi, már hatástalan üzeneteket ismételgeti. Bár a megmaradt Fidesz-szavazók 94 százaléka kitart Orbán Viktor mellett, az a stratégia, amely a hibák beismerése helyett kizárólag külső körülményeket okol a kudarcért, hosszú távon fenntarthatatlan.

A műsorban a felelősségre vonás kérdése is hangsúlyos szerepet kapott. Hann Endre szerint érthetetlen, hogy Rogán Antal neve egyre ritkábban kerül elő, pedig a titkosszolgálatokat és a propagandát felügyelő volt miniszternek szerinte felelnie kellene az előző kormány tetteiért. A Fideszen belüli óvatos, erőtlen kritikai megnyilvánulások – mint például Navracsics Tiboré vagy Ferencz Orsolyáé – a kutatók szerint azért hatástalanok, mert magát Orbán Viktort sosem bírálják. A Medián vezetője felidézte, hogy az áprilisi választások előtt ők jelezték előre a legpontosabban a Tisza kétharmados győzelmét. Bár Menczer Tamás ezt azóta is véletlennek nevezi, Gulyás Gergely egy fogadáson személyesen kért elnézést Hanntól a Fidesz kampányidőszakban ellene indított támadásai miatt.

A beszélgetés végén az elemzők kitértek a köztársaságielnök-választás kérdésére is. A Polgár Judit nevéhez fűződő kommunikációs hibát a kutatók enyhének ítélték, kiemelve, hogy Magyar Péter gyorsan és jól kezelte a helyzetet a felelősségvállalással, ami az előző kormányzati kultúrához képest ritka gesztusnak számít. Hann megjegyezte, hogy a mérések alapján történelmileg Göncz Árpád volt a legnépszerűbb államfő, míg Sulyok Tamás az abszolút mélypontot képviselte. Egyetértettek abban, hogy az átmeneti időszakra egy független, a kormánnyal szemben is kritikus elnököt kellene találni; a posztra a "Vidéki prókátor" néven ismert személyt is alkalmasnak tartanák, akivel a kormányfő a napokban egyeztetett.

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