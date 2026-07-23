"A szálak Orbán Viktorig érhetnek"

Horváth Lóránt ügyvéd, akinek irodája az ukrán pénzszállítókat és a mögöttük álló cégeket képviseli, azt mondta: biztos abban, hogy az ukrán aranyszállítmány ügye okozta Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondását és "ez az az ügy lesz, ami elér a végén Orbán Viktorig".
Az ügyvéd szerint a legfőbb ügyész a lemondását morális kérdésként indokolta, valójában azonban pénzügyi-gazdasági megfontolás állhatott a döntés mögött. Úgy fogalmazott: a lemondással Nagy Gábor Bálintnak harmincnapos felmondási ideje van, ezt követően pedig az ügyészi testületben maradhat mintegy nettó 2,5 millió forintos fizetéssel, míg egy hivatalvesztési eljárás az ügyészi státuszát is érintené, "nem lehetne többé ügyész, és nyilván ezekre a juttatásokra nem is lehetne jogosult" - tette hozzá.
Horváth Lóránt szerint ennek ellenére a harmincnapos időszakban is indokolt lenne megindítani a hivatalvesztési eljárást, mert a legfőbb ügyész ez alatt még hivatalban van, teljes jogkörrel, és "nagyon sok minden történhet harminc nap alatt".
Az aranykonvoj-ügyről szólva az ügyvéd azt mondta: álláspontjuk szerint az eljárásban elmaradtak azok a nyomozati lépések, amelyek hasonló súlyú ügyekben indokoltak lettek volna. Szerinte szervezeti elkövetés látszik, ilyen esetben pedig a nyomozó hatóság vagy a lánc tetejét próbálja elérni, vagy az alsóbb szintekről gyűjt terhelő vallomásokat felfelé. Ehelyett - folytatta - az történt, hogy "középen megvágták" az elkövetési vagy utasítási láncot, és Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ (TEK) volt vezetőjét emelték ki belőle. Horváth Lóránt szerint ugyan meggyanúsították, de az ügy súlya alapján őrizetbe vételnek, házkutatásnak és informatikai eszközök lefoglalásának is helye lett volna.
Az ügyvéd azt állította: egy ilyen kiemelt nyomozásnál a nyomozó ügyészek napi szinten jelentenek a legfőbb ügyésznek, aki minden nyomozati lépésről tudhat, és utasítást adhat a kijelölt nyomozó hatóságnak. Hozzátette: szerinte ha az új legfőbb ügyész áttekinti az elmúlt egy év ügyeit, "nagyon sok minden fog előkerülni" arról, milyen beavatkozások történhettek egyes eljárásokban.
Kérdésre válaszolva azt mondta:
én azt gondolom, hogy Orbán Viktorig ér a szál, és abban biztos vagyok, hogyha elér oda ez a szál, akkor ez büntetőjogilag értékelhető lesz".
Kifejtette: volt egy politikai akarat, ezt próbálták becsomagolni egy bűncselekménybe. Ez félrecsúszott, "tisztán látszik", hogy nem sikerült teljes egészében kivitelezni az egész tervet, "de az kétségtelen, hogy itt bűncselekmény nem történt, ez egy politikai megrendelésre, egy kampánycélra megrendelt akció volt", amelyet valakik kiviteleztek, előtte megbeszélték, kiosztották egymás között a szerepeket, "erről nagy valószínűséggel a miniszterelnök is tudott, mert miért ne tudott volna" - fogalmazott Horváth Lóránt. Hozzátette: ez rajzolódik ki a nyomozati iratokból.
Az ügyvéd közlése szerint ahhoz, hogy Orbán Viktort meghallgassák vagy meggyanúsítsák, terhelő vallomásra vagy más bizonyítékra lenne szükség. Mint mondta, ha nincs felelőssége, akkor nincs, ha viszont van, akkor felelősségre kell vonni.
A műsorban szóba került Hajdu János vallomása is. A műsorvezető felvetette, hogy abban több név szerepel, köztük Farkas Örsé, aki a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat is felügyelte. Horváth Lóránt azt mondta: tudomása szerint Farkas Örsöt még nem hallgatták meg, és szerinte rövidesen gyanúsítottként hallgathatják ki.
Az ügyvéd arról is beszélt, hogy az ukrán bank visszakapta a vagyont, ő maga is jelen volt az átadásnál. Közlése szerint néhány lefoglalt eszköz még a pénzmosásos nyomozásban maradt, ezek visszaadását is indítványozták. Hozzátette: az érintett személyekkel szembeni kiutasítást megszüntették, a határozatot visszavonták, így szabadon mozoghatnak az Európai Unió területén.
Horváth Lóránt a nyilvánosság bevonását tudatos ügyvédi stratégiának nevezte. Azt mondta: ügyfelük kifejezett kérése volt, hogy az ügyet kommunikálják a sajtó felé, mert ha ez nem történt volna meg, az aranykonvoj-ügy szerinte "belesimult volna" az ügytömegbe.
Az Ügyvédkör elnöke arról is beszélt a műsorban, hogy "nem sült el jól" a köztársasági elnök személyére vasárnap tett javaslatuk. Mint mondta, azt gondolták, hogy jelen helyzetben, amikor felborult egy jogi status quo, kifejezetten egy szakképzett és felkészült jogászra van szükség az átmeneti időszakra, ezért javasolták Bárándy Pétert. Úgy fogalmazott, olyan volt, mintha falakba ütköztek volna és "ebbe a castingba" már nem szállnak be.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
"A szálak Orbán Viktorig érhetnek"
Mondja ezt Horváth Lóránt ügyvéd, aki az ukrán pénzszállítókat képviseli.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Megint Fed-kamatemelést áraznak az olajár emelkedése után
Szigoríthat az amerikai jegybank?
Bejelentették, mikor találkozik Trump és Hszi Csinping
Megvan a találkozó időpontja.
Megérkeztek a felvételi ponthatárok - Ezek lettek a top szakok
Az egyetemektől, és a minisztériumtól egyaránt.
Soha nem látott számok láttak napvilágot: 4,5 millió ember a Tisza mögött
Ilyenre még nem volt példa.
Fontos találkozóról posztolt Magyar Péter: Romsics Ignáccal beszélgetett a nemzet sorskérdéseiről
Ruff Bálint is jelen volt.
Itt az új fogyókúrás csodaszer: minden eddiginél nagyobb súlycsökkenést ígér
De van egy bökkenő.
Mi történik a hitellel, ha meghalok?
András és felesége, Anita három éve vásárolt lakást Debrecen egyik zöldövezeti részén. A 32 millió forintos jelzáloghitelt 20 évre vették fel, a havi törlesztő 200 ezer forint körül moz
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Nem egészségesebb, csak kevesebbet panaszkodik: ellentmondásos az egészségügyi statisztika
Nem feltétlenül ott élnek a legtovább egészségben, ahol az emberek egyébként a legtovább élnek. A régiós rangsort Bulgária vezeti, miközben a várható élettartamban az utolsók... The post
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.