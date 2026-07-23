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A sztárelőadók gigabulijaival kell felvenni a versenyt a rajongók pénztárcájáért − Nyomás alatt a fesztiválpiac
Gazdaság

A sztárelőadók gigabulijaival kell felvenni a versenyt a rajongók pénztárcájáért − Nyomás alatt a fesztiválpiac

Portfolio
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A Portfolio Checklist tegnapi adásában többek között a tegnap kezdődött debreceni Campus Fesztivál apropóján vettük górcső alá a nehéz napokat élő hazai fesztiválpiacot. Miklósvölgyi Péter, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének segítségével vizsgáltuk meg, hogy mi a túlélés titka, mennyiben mozgósíthatók a helyi szponzorok egy gazdasági lassulással terhelt időszakban, illetve hogyan kell alkalmazkodnia egy fesztiválnak az átalakuló zeneipari és fogyasztási trendekhez. (A megszólalás 13:27-nél indul.)

Az adás első részében az MNB kamatdöntésével foglalkoztunk, amelynek kapcsán megnéztük, hogyan alakulhat a korábban meghirdetett mini kamatcsökkentő ciklus hatására a forint árfolyama, mi újság a középtávú kamatvárakozásokkal és mikorra lesz ennek az egész folyamatnak kézzelfogható hatása a piaci hitelezésben. Beke Károllyal, a Portfolio elemzőjével tekintettük át a részleteket.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Lendületben a hazai vállalkozások 2026
A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.
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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Dübörög a mini kamatcsökkentő ciklus − (02:12)
  • Fesztiválpiac: stage dive kockázatokkal − (13:27)

Címlapkép forrása: Shutterstock

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