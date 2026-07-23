Bejelentették, mikor találkozik Trump és Hszi Csinping

Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök a mesterséges intelligencia kérdésköréről tárgyal majd a kínai államfő szeptember 24-i egyesült államokbeli látogatása során.

A két vezető legutóbb Donald Trump korábbi pekingi látogatása alkalmával találkozott, ahol már érintették a technológiai kérdéseket, és az amerikai elnök ekkor hívta meg hivatali partnerét a Fehér Házba.

A csúcstalálkozó előkészítéseként Marco Rubio amerikai és Vang Ji kínai külügyminiszter szerdán már áttekintette a két ország közötti lehetséges együttműködési területeket, megalapozva ezzel a sikeres és eredményes elnöki találkozót.

Forrás: Reuters

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