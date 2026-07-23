Bombát találtak, lezárják az egyik budapesti hidat

Egy II. világháborús bombát találtak a Margit sziget északi csúcsánál, a tűzszerészek a Duna alacsonyvízállását kihasználva pénteken hajnalban hatástalanítják a szerkezetet. Ebben az időszakban lezárják a Margit hidat a közúti és a gyalogos forgalom elől. A BKK az M2-es metró igénybevételét ajánlja – olvasható a BKK csütörtöki közleményében.

Lezárják a Margit hidat a közúti és gyalogos forgalom elől július 24-én, pénteken várhatóan 5:10 és 5:50 között, mert tűzszerészek dolgoznak a helyszínen.

Emiatt a BKK az alábbi forgalmi változásokra hívja fel a figyelmet:

A 4-es és a 6-os villamos a Széll Kálmán tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő, valamint a Jászai Mari tér és a dél-budai végállomások között közlekedik.

a Széll Kálmán tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő, valamint a Jászai Mari tér és a dél-budai végállomások között közlekedik. A 9-es autóbusz terelve , az Árpád hídon és a Váci úton át terelve közlekedik, nem érinti a Nyugati pályaudvar és a Flórián tér közötti megállókat. Óbuda, Bogdáni út és a Batthyány tér között az ideiglenesen közlekedő 109-es autóbusszal lehet utazni.

, az Árpád hídon és a Váci úton át terelve közlekedik, nem érinti a Nyugati pályaudvar és a Flórián tér közötti megállókat. Óbuda, Bogdáni út és a Batthyány tér között az ideiglenesen közlekedő 109-es autóbusszal lehet utazni. A 91-es, a 191-es és a 291-es autóbuszok módosított útvonalon, a Sarolta utca és a Széll Kálmán tér, illetve Zugliget, Libegő és a Széll Kálmán tér között közlekednek.

módosított útvonalon, a Sarolta utca és a Széll Kálmán tér, illetve Zugliget, Libegő és a Széll Kálmán tér között közlekednek. A 26-os autóbusz rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Margitsziget, Centenáriumi emlékmű között közlekedik, a Nyugati pályaudvar és a Margitsziget, Centenáriumi emlékmű közötti megállókat nem érinti.

Az utasoknak a kérdéses időszakban a BKK

az M2-es metró igénybevételét ajánlja.

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