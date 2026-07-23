Feszült helyzet alakult ki Polgár Judit államfői jelölése kapcsán: az internetezőket is megmozgatta a kérdés

Így bukott meg Polgár Judit jelölése
Az Országgyűlés július 13-án fogadta el az Alaptörvény 17. módosítását, amely többek között Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszűnését is kimondta. Sulyok Tamás július 18-án jelezte, hogy bár nem ért egyet a módosítással, aláírja azt, mandátuma pedig a módosítóban meghatározott július 20. éjféli dátummal megszűnt.
Ahogy azt a témával foglalkozó részletes elemzésünkben is kiemeltük, Magyar Péter már korábban is hangsúlyozta, hogy nem „szivarszobákban" történő egyeztetéseken kívánja meghatározni a következő államfő személyét, hanem a társadalmi javaslattételre építene. Ebbe a folyamatba érkezett váratlanul egy a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületéhez köthető kezdeményezés, amelyben tizenhat, a tudomány, a kultúra és a sport területéről ismert személy - köztük Barabási Albert-László, Rubik Ernő és Kapu Tibor - javasolta Polgár Judit jelölését. A miniszterelnök néhány órán belül pozitívan reagált, és bejelentette, hogy
felkéri a sakknagymestert az ideiglenes, az új alkotmány elfogadásáig tartó tisztség betöltésére.
A bejelentés alatt a kommentmező szinte azonnal vitatérré alakult. A bírálók jelentős része nem Polgár Judit teljesítményét kérdőjelezte meg, hanem azt, hogy közjogi tapasztalat nélkül alkalmas lehet-e az államfői szerepre. Végül a hirtelen jött felkérés kudarcba fulladt, mikor Polgár Judit jelezte, hogy bár megtisztelőnek tartja, nem tudja elvállalni a felkérést.
Ahogy arról szintén beszámoltunk, a történet egy mélyebb törésvonalra is rávilágított. A Tisza-tábor egy hangos része nem békítő, pártpolitikától távol álló államfőt, hanem az Orbán-korszak következetes kritikusát szeretné látni a Sándor-palotában, míg Magyar Péter feltételrendszere a következő államfő személyével kapcsolatban kizárja az aktív politikai szereplőket a jelöltek köréből.
Összefoglalva tehát elmondható, hogy a következő köztársasági elnök személye körüli vita tehát jócskán túlmutat egyetlen javasolt néven. A történet leginkább arról szól, hogy a Tisza-kormány, valamint annak politikai közössége a politikai elégtételt vagy pártpolitikai törésvonalakon túlmutató közjogi tekintélyt tartja-e fontosabbnak az új államfő személyében.
Felrobbant az érdeklődés Polgár Judit iránt a neten
Az elmúlt hét legfelkapottabb témáit nézve egyértelműen tarolt a Google-ben az új államfő személyének kérdése. A keresési mennyiséget mutató listán Polgár Judit áll az élen a Google Trends hétnapos adatai alapján Magyarországon.
A sakkozó iránti érdeklődés még a foci-vb döntőjével, Spanyolország és Argentina összecsapásával kapcsolatos keresési intenzitást is meghaladta.
A Polgár Judit neve iránti érdeklődés, a már említett nyilvános kezdeményezést követően, július 19-én robbant be igazán a Google-keresésekben. Összehasonlítva a leköszönő köztársasági elnökkel, Sulyok Tamással, az új államfőnek javasolt sakkozó iránti érdeklődés jelentősen magasabb volt az elmúlt héten. A sakkozó személyével kapcsolatos keresési intenzitás július 19 és július 21 között
még a miniszterelnök, Magyar Péter esetén mértet is meghaladta.
Hosszabb távon, az elmúlt 90 nap adatai alapján nézve, az új kormány felállása és a szinte napról napra érkező kormányzati bejelentések miatt nem meglepő módon, a kormányfő, Magyar Péter neve iránt volt a legnagyobb a keresési érdeklődés. Az alkotmánymódosítás elfogadását, valamint annak hatályba lépését követően azonban
a Sulyok Tamás, valamint Polgár Judit iránti érdeklődés nagyot ugrott.
Térképen nézve az adatokat, a Google Trends szerint Budapesten volt arányaiban a legnagyobb az érdeklődés Polgár Judit iránt. A fővárosi régiót Csongrád-Csanád, Pest és Veszprém megye követte.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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