Feszült helyzet alakult ki Polgár Judit államfői jelölése kapcsán: az internetezőket is megmozgatta a kérdés

Turbulensen alakult az elmúlt hetekben a Magyarország új államfőjével kapcsolatos társadalmi párbeszéd. Az Alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása a múlt hétvégén megszűnt, azonban már az ezt megelőző napon erős javaslat érkezett az utódjára: egy nyílt kezdeményezés keretében több mint egy tucat ismert magyar Polgár Judit sakknagymestert javasolta a következő államfőnek. Később Magyar Péter miniszterelnök is jelezte, hogy alkalmasnak tartaná a világ valaha volt legjobb női sakkozóját az államfői posztra, a felkérés azonban a Tisza-tábor egy részét is megosztotta, amelyet követően Polgár Judit végül visszautasította a felkérést. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan nyilvánult meg a magyar internetes keresésekben a sztori.

Így bukott meg Polgár Judit jelölése

Az Országgyűlés július 13-án fogadta el az Alaptörvény 17. módosítását, amely többek között Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszűnését is kimondta. Sulyok Tamás július 18-án jelezte, hogy bár nem ért egyet a módosítással, aláírja azt, mandátuma pedig a módosítóban meghatározott július 20. éjféli dátummal megszűnt.

Ahogy azt a témával foglalkozó részletes elemzésünkben is kiemeltük, Magyar Péter már korábban is hangsúlyozta, hogy nem „szivarszobákban" történő egyeztetéseken kívánja meghatározni a következő államfő személyét, hanem a társadalmi javaslattételre építene. Ebbe a folyamatba érkezett váratlanul egy a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületéhez köthető kezdeményezés, amelyben tizenhat, a tudomány, a kultúra és a sport területéről ismert személy - köztük Barabási Albert-László, Rubik Ernő és Kapu Tibor - javasolta Polgár Judit jelölését. A miniszterelnök néhány órán belül pozitívan reagált, és bejelentette, hogy

felkéri a sakknagymestert az ideiglenes, az új alkotmány elfogadásáig tartó tisztség betöltésére.

A bejelentés alatt a kommentmező szinte azonnal vitatérré alakult. A bírálók jelentős része nem Polgár Judit teljesítményét kérdőjelezte meg, hanem azt, hogy közjogi tapasztalat nélkül alkalmas lehet-e az államfői szerepre. Végül a hirtelen jött felkérés kudarcba fulladt, mikor Polgár Judit jelezte, hogy bár megtisztelőnek tartja, nem tudja elvállalni a felkérést.

Ahogy arról szintén beszámoltunk, a történet egy mélyebb törésvonalra is rávilágított. A Tisza-tábor egy hangos része nem békítő, pártpolitikától távol álló államfőt, hanem az Orbán-korszak következetes kritikusát szeretné látni a Sándor-palotában, míg Magyar Péter feltételrendszere a következő államfő személyével kapcsolatban kizárja az aktív politikai szereplőket a jelöltek köréből.

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a következő köztársasági elnök személye körüli vita tehát jócskán túlmutat egyetlen javasolt néven. A történet leginkább arról szól, hogy a Tisza-kormány, valamint annak politikai közössége a politikai elégtételt vagy pártpolitikai törésvonalakon túlmutató közjogi tekintélyt tartja-e fontosabbnak az új államfő személyében.

Felrobbant az érdeklődés Polgár Judit iránt a neten

Az elmúlt hét legfelkapottabb témáit nézve egyértelműen tarolt a Google-ben az új államfő személyének kérdése. A keresési mennyiséget mutató listán Polgár Judit áll az élen a Google Trends hétnapos adatai alapján Magyarországon.

A sakkozó iránti érdeklődés még a foci-vb döntőjével, Spanyolország és Argentina összecsapásával kapcsolatos keresési intenzitást is meghaladta.

Kép forrása: Google Trends

A Polgár Judit neve iránti érdeklődés, a már említett nyilvános kezdeményezést követően, július 19-én robbant be igazán a Google-keresésekben. Összehasonlítva a leköszönő köztársasági elnökkel, Sulyok Tamással, az új államfőnek javasolt sakkozó iránti érdeklődés jelentősen magasabb volt az elmúlt héten. A sakkozó személyével kapcsolatos keresési intenzitás július 19 és július 21 között

még a miniszterelnök, Magyar Péter esetén mértet is meghaladta.

Kép forrása: Google Trends

Hosszabb távon, az elmúlt 90 nap adatai alapján nézve, az új kormány felállása és a szinte napról napra érkező kormányzati bejelentések miatt nem meglepő módon, a kormányfő, Magyar Péter neve iránt volt a legnagyobb a keresési érdeklődés. Az alkotmánymódosítás elfogadását, valamint annak hatályba lépését követően azonban

a Sulyok Tamás, valamint Polgár Judit iránti érdeklődés nagyot ugrott.

Kép forrása: Google Trends

Térképen nézve az adatokat, a Google Trends szerint Budapesten volt arányaiban a legnagyobb az érdeklődés Polgár Judit iránt. A fővárosi régiót Csongrád-Csanád, Pest és Veszprém megye követte.

Kép forrása: Google Trends

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