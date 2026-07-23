  • Megjelenítés
Fontos találkozóról posztolt Magyar Péter: Romsics Ignáccal beszélgetett a nemzet sorskérdéseiről
Gazdaság

Fontos találkozóról posztolt Magyar Péter: Romsics Ignáccal beszélgetett a nemzet sorskérdéseiről

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral beszélgettünk a nemzetünk előtt álló sorskérdésekről - jelentette be a Facebook-oldalán a miniszterelnök.

A kormányfő szerint "professzor úrnál talán senki nem ismeri jobban a magyar történelmet".

A kép szerint a találkozón

jelen volt Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

A fotó azért is érdekes, mert Romsics Ignác neve is felmerült a lehetséges államfő-jelöltek között. Ungváry Krisztián történész néhány napja írta azt, hogy "Romsics Ignác azt állítja, hogy ő erre nem alkalmas. Biztosan téved. Ezt bátran állítom".

Még több Gazdaság

Bejelentették, mikor találkozik Trump és Hszi Csinping

Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás

Soha nem látott számok láttak napvilágot: 4,5 millió ember a Tisza mögött

Két nappal ezelőtt szintén egy hasonló fotót közölt a miniszterelnök a Facebook-oldalán, Fülöp Botond ügyvéddel egyeztetett akkor is Ruff Bálint társaságában. Ő az az ügyvéd, aki Vidéki prókátor néven vált nagyon ismertté.

Magyar Péter a csütörtöki sajtótájékoztatóján is beszélt az új köztársasági elnök kérdéséről. Nem társadalmi konzultációt igértünk, ez egy dezinformáció, aki az ellenkezőjét állítja - húzta alá. Korábban pártalkuk során választották ki a köztársasági elnököket - tette hozzá.

Több embert meg fogunk hallgatni, ezek a beszélgetések jelenleg is tartanak

- jelezte akkor Magyar Péter. Most nagyon úgy tűnik, hogy ténylegesen zajlanak már ezek a beszélgetések. Ha lenne, se mondanám - válaszolta arra, hogy van-e a fejében alkalmas név. Majd hozzátette: több személy is van a fejében. A meglévő politikai nómenklatúrán kívül gondolkodtunk, ez jellemzi az egész Tisza közösséget - jelezte a kiválasztás elvei kapcsán Magyar Péter.

Kapcsolódó cikkünk

Publicus Intézet: a lakosság nagy többsége támogatja a vagyonvisszaszerzést és a közjogi tisztviselők leváltását

Két év alatt jócskán gazdagodott Sulyok Tamás, bő 120 millió forintos megtakarítással távozik

Feszült helyzet alakult ki Polgár Judit államfői jelölése kapcsán: az internetezőket is megmozgatta a kérdés

Sulyok Tamás: "Elmozdításommal megszűnt az 1990-ben létrejött jogállam"

Kimondta Török Gábor: ez a Tisza-kormány első kudarca

Polgár Judit döntött: nem vállalja

Magyar Péter: már legalább 10 „komolyan vehető” államfőjelöltre van javaslat

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Bankmonitor

Mi történik a hitellel, ha meghalok?

András és felesége, Anita három éve vásárolt lakást Debrecen egyik zöldövezeti részén. A 32 millió forintos jelzáloghitelt 20 évre vették fel, a havi törlesztő 200 ezer forint körül moz

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette: radikális fizetéscsökkentés jön az állami cégeknél
Itt a döntés: máris eltörölte az áfát a Tisza-kormány egy fontos terméknél!
Nincs ingyen ebéd: fontos figyelmeztetést küldött Magyar Péter az autósoknak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility