Fontos találkozóról posztolt Magyar Péter: Romsics Ignáccal beszélgetett a nemzet sorskérdéseiről

Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral beszélgettünk a nemzetünk előtt álló sorskérdésekről - jelentette be a Facebook-oldalán a miniszterelnök.

A kormányfő szerint "professzor úrnál talán senki nem ismeri jobban a magyar történelmet".

A kép szerint a találkozón

jelen volt Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

A fotó azért is érdekes, mert Romsics Ignác neve is felmerült a lehetséges államfő-jelöltek között. Ungváry Krisztián történész néhány napja írta azt, hogy "Romsics Ignác azt állítja, hogy ő erre nem alkalmas. Biztosan téved. Ezt bátran állítom".

Két nappal ezelőtt szintén egy hasonló fotót közölt a miniszterelnök a Facebook-oldalán, Fülöp Botond ügyvéddel egyeztetett akkor is Ruff Bálint társaságában. Ő az az ügyvéd, aki Vidéki prókátor néven vált nagyon ismertté.

Magyar Péter a csütörtöki sajtótájékoztatóján is beszélt az új köztársasági elnök kérdéséről. Nem társadalmi konzultációt igértünk, ez egy dezinformáció, aki az ellenkezőjét állítja - húzta alá. Korábban pártalkuk során választották ki a köztársasági elnököket - tette hozzá.

Több embert meg fogunk hallgatni, ezek a beszélgetések jelenleg is tartanak

- jelezte akkor Magyar Péter. Most nagyon úgy tűnik, hogy ténylegesen zajlanak már ezek a beszélgetések. Ha lenne, se mondanám - válaszolta arra, hogy van-e a fejében alkalmas név. Majd hozzátette: több személy is van a fejében. A meglévő politikai nómenklatúrán kívül gondolkodtunk, ez jellemzi az egész Tisza közösséget - jelezte a kiválasztás elvei kapcsán Magyar Péter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert