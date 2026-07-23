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Fordulat a Balásy-ügyben: mégis átveheti az állam a NER-milliárdos cégeit
Gazdaság

Fordulat a Balásy-ügyben: mégis átveheti az állam a NER-milliárdos cégeit

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Bár Magyar Péter miniszterelnök korábban határozottan elutasította a lehetőséget, az állam végül mégis átveheti Balásy Gyula cégbirodalmát. A vállalatoknál jelenleg feszített tempójú jogi és pénzügyi átvilágítás zajlik, miután a kormányzat felismerte, hogy a társaságokban tízmilliárdos nagyságrendű, könnyen mozgósítható vagyon maradt. Az eljárás idejére a hatóságok részlegesen feloldották a korábban zárolt bankszámlákat, hogy megakadályozzák a csoport fizetésképtelenné válását - közölte a Telex.

A Fidesz választási vereségét követően a korábban az állami hirdetési és rendezvényszervezési piacot monopolizáló Balásy-cégek gyorsan a hatóságok célkeresztjébe kerültek. Magyar Péter még miniszterelnöki kinevezése előtt beszélt a NER-es vagyonkimentésekről, ami miatt később zárolták is a cégcsoport számláit. Balásy a helyzetet úgy próbálta menteni, hogy májusban felajánlotta a vállalatokat, valamint magántőkealap-befektetéseit és egy tévécsatornához kapcsolódó részesedését az államnak. Ezt a kormányfő hetekkel ezelőtt még azzal utasította el, hogy a kabinet nem veszi át a cégeket, és az ügyben majd a hatóságok elvégzik a feladatukat.

A Telex értesülései szerint azonban az állam végül mégis átveheti Balásy Gyula cégeit, a váratlan pálfordulás mögött pedig a cégekben rejlő hatalmas vagyon állhat.

Bár az állami megrendelések elvesztésével a vállalatok jövőbeli jövedelemtermelő képessége lényegében megszűnt, az elmúlt években felhalmozott nyereség igen jelentős. A felajánlott négy fő társaság tavaly együttesen több mint 26 milliárd forint adózott eredményt produkált. A birodalom nettó eszközértéke 55–60 milliárd forint körül mozog, amiből a bankszámlákon és a házipénztárakban lévő likvid eszközök összege önmagában meghaladja a 26 milliárd forintot. Ezt a vagyont az állam sem akarta veszni hagyni.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megbízásából június végén meg is kezdődött a társaságok harmincnapos határidővel zajló átvilágítása. Iparági források szerint a jogi átvilágítást az EY, a pénzügyit pedig a Deloitte végzi. A cégcsoporton belül a megbízott munkatársak folyamatosan dolgoznak a szakértők által bekért adatok biztosításán. Ha az augusztus elején lezáruló folyamat kedvező képet mutat a vállalatok jogi és pénzügyi helyzetéről, a tranzakció megvalósulhat. A Miniszterelnökség hivatalosan még nem kommentálta az ügyet, de a Pénzügyminisztérium korábbi reakciója közvetve megerősítette a folyamat létezését.

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Az átvételi szándék komolyságát jelzi, hogy a kormányzat időközben közbeavatkozott a cégcsoport működőképességének fenntartása érdekében.

A korábbi teljes számlazárolás miatt a vállalatok hetekre fizetésképtelenné váltak, így az adóhatóság és a piaci partnerek részéről is végrehajtási eljárások indultak ellenük. Ennek kezelésére a hatóságok lehetővé tették, hogy a zárolás óta beérkező bevételekből a cégek kifizessék az alvállalkozóikat és a hitelezőiket, stabilizálva ezzel a likviditási helyzetüket.

Hosszú távú jövője azonban nincs ezeknek a vállalatoknak. Az állami szerződéseket már felbontották, így érdemi munkavégzés jelenleg nem zajlik. Bár a dolgozók bérét egyelőre még rendezik, már arra biztatják őket, hogy keressenek új állást, mivel nem valószínű, hogy az állam a korábbi formájában működtetné tovább a cégbirodalmat.

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