Hamarosan jön az EKB kamatdöntése

Az Európai Központi Bank (EKB) júniusban közel három év után emelt ismét kamatot, a befektetők jelentős része szerint ugyanakkor korai lépésével hibát követett el az eurózóna jegybankja. A közel-keleti konfliktus júniusi csillapodása ezt a narratívát erősítette,

a háború újrakezdődésével azonban az inflációs és monetáris politikai környezet is megváltozott.

Az iráni-amerikai feszültség újbóli kiéleződése miatt meredeken emelkednek az olajárak: az európai és ázsiai piacok számára irányadó Brent nyersolaj jegyzése ismét a háború első időszakában látott 100 dolláros szint közelében mozog. A magasabb nyersanyagárak újra felerősítették az inflácoiós félelmeket, így a befektetők legfontosabb kérdése már nem az, hogy szükség van-e újabb kamatemelésre, hanem az, hogy ez mikor fog bekövetkezni.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 22. Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése

A Brent-típusú nyersolaj azonnali (spot) árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

Bár a várakozások szerint a kamatok nem változnak a mai döntéssel, a korábbi kamatdöntésekhez képest már jóval több adat áll az EKB rendelkezésére a gazdasági folyamatok előrejelzésére, ezért a mostani iránymutatások kifejezetten fontosak lehetnek.

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor sajtótájékoztató követ majd.

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