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Hamarosan jön az EKB kamatdöntése
Gazdaság

Hamarosan jön az EKB kamatdöntése

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Hamarosan közzéteszi júliusi kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB), amelyet az újból eszkalálódó energiaválság miatt bizonytalan és gyorsan változó környezetben kellett hoznia. Bár a döntés maga a piacok szerint nem lesz meglepetés (jelenleg nagyjából 95 százalék esélyt adnak a kamatszint tartására), a befektetők kiemelt figyelemmel követik majd, hogy milyen hangnemben értékeli Christine Lagarde jegybankelnök az energiaárak gyors emelkedését és az inflációs kilátásokat. Bár elemzők szerint Lagarde maradhat az adatfüggő üzemmód és az el nem köteleződés narratívája mellett, a sajtótájékoztatón akár a jövőbeli kamatemelés(ek)kel kapcsolatban is elhangozhat pár utalás. Az eseményről szokás szerint ebben a cikkben élőben tudósítunk.
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Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése

Egyre durvább összecsapások, szélesedő tengeri blokád és gyorsan emelkedő olajárak uralják a híreket a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Mindez azt jelenti, hogy európai befektetőként nemcsak a nyersanyaghiányra és a romló gazdasági kilátásokra kell gondolnunk, hanem jegybanki kamatemelésre is, amely még tovább ronthatja a részvény-és kötvénypiaci kilátásokat. A nagy jegybankok közül ezúttal először az Európai Központi Bank (EKB) emelt kamatot júniusban, most pedig eldőlhet, hogy az iráni helyzet eszkalálódása csak egy újabb epizód lesz a piacokon vagy egy nagyobb fordulat előszele.

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Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése
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Hamarosan jön az EKB kamatdöntése

Az Európai Központi Bank (EKB) júniusban közel három év után emelt ismét kamatot, a befektetők jelentős része szerint ugyanakkor korai lépésével hibát követett el az eurózóna jegybankja. A közel-keleti konfliktus júniusi csillapodása ezt a narratívát erősítette,

a háború újrakezdődésével azonban az inflációs és monetáris politikai környezet is megváltozott.

Az iráni-amerikai feszültség újbóli kiéleződése miatt meredeken emelkednek az olajárak: az európai és ázsiai piacok számára irányadó Brent nyersolaj jegyzése ismét a háború első időszakában látott 100 dolláros szint közelében mozog. A magasabb nyersanyagárak újra felerősítették az inflácoiós félelmeket, így a befektetők legfontosabb kérdése már nem az, hogy szükség van-e újabb kamatemelésre, hanem az, hogy ez mikor fog bekövetkezni.

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Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése

Brent olajár
A Brent-típusú nyersolaj azonnali (spot) árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

Bár a várakozások szerint a kamatok nem változnak a mai döntéssel, a korábbi kamatdöntésekhez képest már jóval több adat áll az EKB rendelkezésére a gazdasági folyamatok előrejelzésére, ezért a mostani iránymutatások kifejezetten fontosak lehetnek.

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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