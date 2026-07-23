  • Megjelenítés
Hatalmas mérföldkő a hazai gyógyításban: már az állami ellátásban is elérhető a világélvonalbeli eljárás
Gazdaság

Hatalmas mérföldkő a hazai gyógyításban: már az állami ellátásban is elérhető a világélvonalbeli eljárás

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egykaros, úgynevezett single port technológiát alkalmazó robotsebészeti eszköz segíti az ellátást az Országos Onkológiai Intézetben, amely a közfinanszírozásban elsőként alkalmazza ezt a fajta világszínvonalú berendezést.
Private Health Forum 2026
Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.
Információ és jelentkezés

Közölték: az egybemetszéses technológia révén a beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A csúcstechnológiás berendezésnek köszönhetően olyan területeken is elindulhat a robotsebészeti ellátás, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet - írták.

Hozzátették: az OOI-ban szolgálatba álló

Edge Medical-rendszer a meglévő két da Vinci robot mellé érkezik az intézetbe,

az eszköz próbaüzeme december 31-ig tart. Az új robot felépítése és kezelése nagyon hasonló a már használt rendszerekéhez, így az eszköz használata a sebészek számára zökkenőmentes és biztonságos.

Még több Gazdaság

Megjött az előrejelzés: fordulatot vesz az időjárás Magyarországon a jövő héten

Magára haragította Trumpot Európa? Borús előjelek a mai vámbejelentések előtt

Nagy bejelentésre készül pénteken Friedrich Merz

Private Health Forum 2026
Az idén 10 éves Private Health Forum konferencián is kiemelten foglalkozunk a csúcstechnológiás, jövőbe mutató fejlesztésekkel. Most érdemes regisztrálni!
Információ és jelentkezés

Kitértek arra, hogy a tesztidőszak végén tárgyalnak a robot végleges intézeti alkalmazásának feltételeiről.

2026 júniusában a magánellátásban már megjelent a technológia, az OOI-ban a betegek immár a közfinanszírozott betegellátás keretein belül is hozzáférhetnek a világélvonalat képviselő eljáráshoz - írták.

onkol intezet robot
Részlet az Onkológiai Intézet Facebook-oldalán megjelent videóból.
edge medical

Címlapkép forrása: Onkológiai Intézet Facebook oldala

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Bankmonitor

Mi történik a hitellel, ha meghalok?

András és felesége, Anita három éve vásárolt lakást Debrecen egyik zöldövezeti részén. A 32 millió forintos jelzáloghitelt 20 évre vették fel, a havi törlesztő 200 ezer forint körül moz

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette: radikális fizetéscsökkentés jön az állami cégeknél
Itt a döntés: máris eltörölte az áfát a Tisza-kormány egy fontos terméknél!
Nincs ingyen ebéd: fontos figyelmeztetést küldött Magyar Péter az autósoknak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility