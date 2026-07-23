Hatalmas mérföldkő a hazai gyógyításban: már az állami ellátásban is elérhető a világélvonalbeli eljárás

Egykaros, úgynevezett single port technológiát alkalmazó robotsebészeti eszköz segíti az ellátást az Országos Onkológiai Intézetben, amely a közfinanszírozásban elsőként alkalmazza ezt a fajta világszínvonalú berendezést.

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Közölték: az egybemetszéses technológia révén a beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A csúcstechnológiás berendezésnek köszönhetően olyan területeken is elindulhat a robotsebészeti ellátás, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet - írták.

Hozzátették: az OOI-ban szolgálatba álló

Edge Medical-rendszer a meglévő két da Vinci robot mellé érkezik az intézetbe,

az eszköz próbaüzeme december 31-ig tart. Az új robot felépítése és kezelése nagyon hasonló a már használt rendszerekéhez, így az eszköz használata a sebészek számára zökkenőmentes és biztonságos.

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Kitértek arra, hogy a tesztidőszak végén tárgyalnak a robot végleges intézeti alkalmazásának feltételeiről.

2026 júniusában a magánellátásban már megjelent a technológia, az OOI-ban a betegek immár a közfinanszírozott betegellátás keretein belül is hozzáférhetnek a világélvonalat képviselő eljáráshoz - írták.

Részlet az Onkológiai Intézet Facebook-oldalán megjelent videóból.

Címlapkép forrása: Onkológiai Intézet Facebook oldala