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Így megy neki az Állami Számvevőszéknek a Tisza-kormány
Gazdaság

Így megy neki az Állami Számvevőszéknek a Tisza-kormány

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki bejelentése után meg is jelent a közlönyben a kormány határozata, ami az Állami Számvevőszéket érinti.

A Kormány 1231/2026. (VII. 23.) Korm. határozata az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény felülvizsgálatáról című határozat két pontból áll.

Ezek alapján a kormány megállapítja, hogy szükséges az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény felülvizsgálata annak érdekében, hogy az Állami Számvevőszék az Alaptörvényben előírt pénzügyi és gazdasági ellenőrző feladatát minél hatékonyabban láthassa el.

Ezért a kormány felkérte az igazságügyi minisztert, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény felülvizsgálatát végezze el, annak eredményéről a Kormányt tájékoztassa, továbbá a felülvizsgálat eredménye alapján

a szükséges jogszabály-módosítási javaslatokat terjessze a Kormány elé.

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Az intézkedés határidejét idén október 31-ben határozta meg a Magyar Péter által jegyzett határizat.

Az ügy előzménye, hogy a kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón bejelentette, hogy a kormány az ÁSZ teljes átvizsgálására készül, hogy el tudja látni alkotmányos feladatait. Ezen a ponton emlékeztetett, hogy 15 éves az ÁSZ-ról szóló jogszabály. Milyen fajta vezetési struktúrában lehet jobbá tenni a működést, egyszemélyi, vagy testületi vezetés - ezt is vizsgálják. Átfogó reformnak nevezte az eljárást és annak potenciális végeredményét, szerinte ezen a téren is megérett az idő a rendszerváltásra. Később kérdésre válaszolva arról is beszélt a számvevőszék elnöke kapcsán, hogy vannak itt még Orbán-bábok - erre mondtam korábban, hogy ki lesz a következő - fogalmazott. A rendszerváltás előfeltétele, hogy ezek a bábok lemondanak, megindulnak a megfelelő hatósági eljárások.

Ezt követően csütörtök este az Állami Számvevőszék közleményben reagált a miniszterelnök bejelentésére, melyben többek között visszautasította Magyar Péter mondatait. A szervezet hangsúlyozta, hogy az Országgyűlés független szerveként a kormányt ellenőrzi, nem pedig fordítva. A hatalmi ágak szétválasztására hivatkozva az intézmény egyértelművé tette, hogy a végrehajtó hatalom nem jogosult a működésének felülvizsgálatára, a függetlenséget sértő lépés pedig különösen visszás a Tisza Párt és más politikai szervezetek kampányfinanszírozásának jelenleg is zajló vizsgálata idején. Az ÁSZ elnöke emellett határozottan visszautasította a miniszterelnök személyét érintő megjegyzéseit, amelyeket az intézmény alkotmányos függetlenségét sértő, a magyar demokráciában példátlan beavatkozási kísérletnek minősített. 

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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