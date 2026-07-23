Ismét elmarad a Balaton-átúszás, ezúttal nem közvetlenül az időjárás miatt

Már másodszorra kell elhalasztani a 44. Lidl Balaton-átúszást. Míg a július 18-19-i hétvégére tervezett átúszást a rossz időjárás, a július 25-26-i hétvégére tervezettet a várhatóan túl alacsony vízhőmérséklet miatt fújták le.

A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével – úgy döntöttünk, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást a hétvégére várható, a jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt 2026. július 25–26-án NEM tartjuk meg

– írták.

Hozzátették, a tervezett új időpont augusztus 1-je, szombat.

Akiknek az új időpont nem jó, július 28-án 12:00 óráig van lehetőségük lemondani a nevezést. A nevezést július 30-án újranyitják, így a lemondott helyek számának függvényében azok is jelentkezhetnek, akik a most hétvégére tervezett eseményre nem neveztek.

A Balaton vízhőmérséklete jelenleg Alsóörsnél 22,1 Celsius fokos, Balatonfenyvesnél 23,1, Révfülöpnél, ahonnan a Balaton-átúszás indul, pedig mindössze 20 fokos. Az előrejelzés szerint a hétvégén ennél is hidegebb vízhőmérsékletek várhatók.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor