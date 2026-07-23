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Itt a döntés: máris eltörölte az áfát a Tisza-kormány egy fontos terméknél!
Gazdaság

Itt a döntés: máris eltörölte az áfát a Tisza-kormány egy fontos terméknél!

Portfolio
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Döntött a kormány: ahogy vállaltuk, szeptember 1-től áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket - közölte Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar Péter szerdán sejtelmesen arról írt, hogy "ma éppen áfacsökkentésekről döntünk". Csütörtök délelőtt pedig a Facebookon bejelentette, hogy szeptember 1-től áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket.

Még a választási kampányban ígérte meg a Tisza Párt a támogatott gyógyszerek jelenlegi 5 százalékos áfájának eltörlését, ez a Népszava korábbi cikke szerint betegek számára néhány száz forintos könnyítést jelent.

A lap cikke szerint az intézkedéssel 7 milliárd forintot húznának ki a költségvetésből.

A legtöbb receptköteles gyógyszernél a beteg csak a térítési díjat fizeti ki, a gyógyszer árának fennmaradó részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozza.

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Az áfa ugyanakkor a teljes fogyasztói árra rakódik rá, ezért annak csökkenéséből nem kizárólag a beteg részesül: jelentős része a NEAK gyógyszertámogatási kiadását is mérsékli.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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