Itt a döntés: máris eltörölte az áfát a Tisza-kormány egy fontos terméknél!

Döntött a kormány: ahogy vállaltuk, szeptember 1-től áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket - közölte Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar Péter szerdán sejtelmesen arról írt, hogy "ma éppen áfacsökkentésekről döntünk". Csütörtök délelőtt pedig a Facebookon bejelentette, hogy szeptember 1-től áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket.

Még a választási kampányban ígérte meg a Tisza Párt a támogatott gyógyszerek jelenlegi 5 százalékos áfájának eltörlését, ez a Népszava korábbi cikke szerint betegek számára néhány száz forintos könnyítést jelent.

A lap cikke szerint az intézkedéssel 7 milliárd forintot húznának ki a költségvetésből.

A legtöbb receptköteles gyógyszernél a beteg csak a térítési díjat fizeti ki, a gyógyszer árának fennmaradó részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozza.

Az áfa ugyanakkor a teljes fogyasztói árra rakódik rá, ezért annak csökkenéséből nem kizárólag a beteg részesül: jelentős része a NEAK gyógyszertámogatási kiadását is mérsékli.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi