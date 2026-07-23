Itt a legfontosabb kérdés, amit most fel kell tenni a benzin árával kapcsolatban

A hatósági árak június végi kivezetése óta ismét emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon: július 22-én a benzin literje átlagosan 598, a gázolajé 618 forint volt, ami a június 30-i mélyponthoz képest 18, illetve 25 forintos drágulást jelent. A növekedés mögött az emelkedő olajár, a szűkülő globális dízelkínálat és a gyengülő forint áll. A legfontosabb kérdés a következő: régiós összevetésben drága a magyar benzin, megéri most külföldre menni tankolni?

A június végi megkönnyebbülés gyorsan elillant a magyar üzemanyagpiacon. A védett árak június 27-i kivezetésekor még a 72,5 dolláros Brent és a 311 forint körüli dollárárfolyam alapján reálisnak tűnt, hogy a benzin és a dízel tartósan 600 forint közelében maradhat.

Azóta azonban ismét emelkedni kezdett az olajár, tovább szűkült a globális dízelkínálat, a forint pedig gyengült a dollárral szemben.

A fordulat már a hazai kutakon is látszik: július 22-én a 95-ös benzin átlagára 598, a gázolajé 618 forint volt, ami a június 30-i mélyponthoz képest literenként 18, illetve 25 forintos drágulást jelentett. A nagykereskedelmi árak ráadásul tovább emelkedtek, miközben a kiskereskedelmi árak eddig csak részben követték a változást.