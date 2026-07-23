Itt az EKB kamatdöntése!

Enyhe eurógyengülés a bejelentés után
Folytatódott az euró gyengülése az EKB kamatdöntése után is: az EURUSD kurzus 1,138-ig csökkent a sajtótájékoztató kezdetét megelőző percekben.
A devizapiaci fejleményekről alábbi cikkünkben olvashatnak:
Nem változott az előretekintő iránymutatás
A jegybank továbbra is adatvezérelt üzemmódban van, azaz a gazdaság állapota alapján ülésről ülésre dönt a megfelelő kamatszintről. A közlemény szerint az EKB továbbra sem köteleződik el egyetlen kamatpálya irányába sem.
Az EKB közleményének hangvétele nem változott érdemben júniushoz képest,a jegybank továbbra is tartja magát az óvatos, kivárásra építő stratégiához. A szigorúbb iránymutatás elmaradása azt jelenti, hogy a kamatdöntéssel sem kap támaszt a már hetek óta nyomás alatt lévő euró, a piacok szempontjából pedig az iráni háborús hírek és az amerikai kamatvárakozások maradhatnak a domináns faktorok.
Így indokolja a döntést az EKB közleménye
Az EKB közleménye megállapítja, hogy a közelmúltban nagy voltilitást mutató energiaárak nagyjából a testület júniusi előrejelzésében felvázolt alappályának megfelelően alakulnak, amely viszont jelentősen meghaladja az iráni háború kitörése előtti szintet.
A Kormányzótanács tagjai úgy látják, hogy
a bizonytalanság és a kockázatok továbbra is magasak, bár az energiaválság középtávú inflációs hatásai egyelőre még nem jelentkeztek.
Az iráni háborúról és az energiapiacról érkező híreket az EKB döntéshozói a jövőben is kiemelt figyelemmel követik majd, a további monetáris politikai reakcióról pedig adatfüggő üzemmódban (azaz ülésről ülésre, a beérkező adatok függvényében) döntenek majd – zárul az euróövezet jegybankjának közleménye.
Nem változott a betéti kamat
Az EKB változatlanul 2,25 százalékon tartotta az irányadó betéti kamatot. A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak, bár néhány elemző egy esetleges meglepetésszerű kamatemelés lehetőségét sem zárta ki.
A mostani kamattartás azt jelzi, hogy az EKB a gyors és szigorú fellépés helyett az óvatosság és az adatfüggőség mellett döntött, mivel az inflációs nyomás szélesedésére utaló jelek még csak korlátozottan jelentek meg a makroadatokban.
Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése
Egyre durvább összecsapások, szélesedő tengeri blokád és gyorsan emelkedő olajárak uralják a híreket a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Mindez azt jelenti, hogy európai befektetőként nemcsak a nyersanyaghiányra és a romló gazdasági kilátásokra kell gondolnunk, hanem jegybanki kamatemelésre is, amely még tovább ronthatja a részvény-és kötvénypiaci kilátásokat. A nagy jegybankok közül ezúttal először az Európai Központi Bank (EKB) emelt kamatot júniusban, most pedig eldőlhet, hogy az iráni helyzet eszkalálódása csak egy újabb epizód lesz a piacokon vagy egy nagyobb fordulat előszele.
Hamarosan jön az EKB kamatdöntése
Az Európai Központi Bank (EKB) júniusban közel három év után emelt ismét kamatot, a befektetők jelentős része szerint ugyanakkor korai lépésével hibát követett el az eurózóna jegybankja. A közel-keleti konfliktus júniusi csillapodása ezt a narratívát erősítette,
a háború újrakezdődésével azonban az inflációs és monetáris politikai környezet is megváltozott.
Az iráni-amerikai feszültség újbóli kiéleződése miatt meredeken emelkednek az olajárak: az európai és ázsiai piacok számára irányadó Brent nyersolaj jegyzése ismét a háború első időszakában látott 100 dolláros szint közelében mozog. A magasabb nyersanyagárak újra felerősítették az inflácoiós félelmeket, így a befektetők legfontosabb kérdése már nem az, hogy szükség van-e újabb kamatemelésre, hanem az, hogy ez mikor fog bekövetkezni.
Bár a várakozások szerint a kamatok nem változnak a mai döntéssel, a korábbi kamatdöntésekhez képest már jóval több adat áll az EKB rendelkezésére a gazdasági folyamatok előrejelzésére, ezért a mostani iránymutatások kifejezetten fontosak lehetnek.
A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor sajtótájékoztató követ majd.
Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
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