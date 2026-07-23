Júliusban nem változtatott a kamatokon az EKB, szeptemberben az év legfontosabb ülése jöhet

Véget ért a sajtótájékoztató
Ezek voltak a legfontosabb üzenetek az Európai Központi Bank mai kamatdöntésén:
- Az EKB változatlanul 2,25 százalékon tartotta az irányadó betéti rátát, amit a közel-keleti eszkaláció által keltett gazdasági bizonytalanság és a másodkörös inflációs hatások eddigi elmaradása indokolt.
- A mai ülésen is egyhangú döntés született, de Christine Lagarde jegybankelnök elmondta, hogy néhány Kormányzótanács-tag felvetette a kamatemelés lehetőségét.
- Lagarde a sajtótájékoztató során megerősítette, hogy az EKB nem ad semmilyen előretekintő iránymutatást, de szeptemberre elegendő adat fog rendelkezésre állni egy megalapozott döntéshez.
Kérdésre válaszolva az EKB vezetője kijelentette, hogy a másodkörös inflációs hatások egyelőre még nem látszanak, ezek megjelenése esetén azonban nem lesz kétséges a szeptemberi szigorítás.
Szükséges a másodkörös hatások megjelenése a szeptemberi emeléshez, vagy elég az aggodalom?
Ha az aggodalom elég lenne, akkor már ma is emeltünk volna
- válaszol az EKB első embere. Az aggodalom megvan, a következő hetekben pedig minden lehetséges jelet megvizsgálunk, ami a másodkörös inflációs hatások megjelenésére utalhatnak.
Egyelőre még nem tartunk itt - elég, ha a hosszú távú inflációs várakozások stabilitására gondolunk -, de a stáb kiemelt figyelemmel néz majd minden beérkező adatot
- mondja Lagarde.
Jól értik a piacok az EKB reakciófüggvényét?
Lagarde értékeli a kérdést, mivel elmondása szerint ezt a Kormányzótanács tagjai is feltették maguknak. Válaszában ugyanakkor az EKB első embere hangsúlyozza, hogy a piacok kifejezetten jól értik a jegybank reakciófüggvényét, az elérhető adatok köre pedig lényegében ugyanaz az EKB és a befektetők számára.
A reakciófüggvény nagyon stabil
- zárja válaszát az Lagarde.
Reális még az EKB "enyhe" forgatókönyve?
Lagarde nem tud magabiztosan válaszolni azon felvetésre, hogy az energiaárak emelkedése miatt irreálissá válhat az EKB júniusban felvázolt "enyhe" (mild) forgatókönyve.
A jelenlegi állás szerint kifejezetten valószínűtlen, hogy az enyhe forgatókönyv fog megvalósulni, de az elmúlt hetekben is láthattunk, hogy mennyire gyorsan tud változni a helyzet az energiapiacon és a geopolitikában is, egy ilyen környezetben pedig biztosat senki sem tud mondani.
A húszik mai támadása befolyásolta az EKB mai döntését?
Mivel a támadásról szóló hírek csak a kamatdöntő ülés lezárulta után jelentek meg, a Kormányzótanács ennek hatását egyelőre még nem tudta figyelembe venni. Lagarde ugyanakkor elmondja, hogy az olajárak óráról órára változnak, így ezen mozgásokra nem lehet és nem is kell reagálni.
A szeptemberi kamatdöntő ülésig ugyanakkor a stáb nagyon alaposan elemezni fogja az olaj- és a gázárak alakulását, ami nagy jelentőségű lesz az akkori döntés szempontjából
- jelenti ki Lagarde.
Szeptemberi kamatemelést készít elő az EKB?
Válaszában Lagarde megismétli, hogy a testület nem ad előretekintő iránymutatást.
A jegybank reakciófüggvénye ismert, a Kormányzótanács pedig a korábban felsorolt makrogazdasági adatok alapján fogja meghozni döntését szeptemberben is
- mondja az eurózóna jegybankjának elnöke.
Idő előtt távozik az EKB első embere?
2027-ig nem fogják a hátamat látni. Ez biztos. Amikor sötét felhők gyülekeznek, a kapitány a hajón marad, így teszek én is
- válaszol egyértelműen az EKB vezetője.
Felmerült a kamatemelés is a mai ülésen
Lagarde elmondja, hogy a mai döntést is egyhangúan hozta az EKB Kormányzótanácsa, bár néhány jegybankár felvetette az újabb kamatemelés lehetőségét. Az EKB vezetője ezután elmondja, hogy a következő hetek adatai kulcsfontosságúak lesznek a hosszabb távú kamatpálya szempontjából, mivel a testület szeptemberi üléséig a második negyedéves GDP-adatok mellett 2 BMI-adat, 2 inflációs adat és 2 kérdőíves felmérés is beérkezik.
Az inflációs hatásokra rátérve Lagarde teljesen egyértelműen fogalmaz:
direkt inflációs hatások látszanak, de másodkörös hatások nem.
Az EKB kiemelt figyelmet fordít a vállalati telefonos felmérésekre, de egyelőre ezekben sem látszik semmi jel a másodkörös hatások megjelenésére - fejezi be válaszát az EKB első embere.
Jön az első kérdés
Az első kérdés a mai döntés meghozatalára és az energiaárak közelmúltbeli emelkedésére vonatkozik. Válaszában Lagarde megerősíti, hogy az elmúlt hetek eseményei lényegében megfelelnek a júniusi előrejelzés alapforgatókönyvének, a jelenlegi eszkaláció legfontosabb kérdése pedig az, hogy a magasabb energiaárak hogyan gyűrűznek át az inflációs folyamatokba.
Mivel ezeket egyelőre még nem lehet nagy magabiztossággal megmondani, a mai nap a kamatok szinten tartása mellett döntöttünk
- magyarázta el a döntés hátterét az EKB első embere.
Lagarde felidézi, hogy a testület Sintrában tartott konferenciáján kiegyenlítetté váló kockázatokról beszélt, azóta azonban ez a kiegyenlítettség a közel-keleti válság eszkalációjával újra megszűnt.
Enyhén szigorodtak a pénzügyi feltételek
Az EKB júniusi kamatemelésének megfelelően a privát szektor hitelfelvételi körülményei némileg szigorodtak a júniusi kamatdöntés óta. Lagarde elmondja, hogy a banki kamatok, valamint kötvényhozamok emelkedtek, tükrözve a hitelfelvevők magasabb gazdasági kockázatát.
Nagy a bizonytalanság az inflációs kockázatokban, de az energiaárak emelkedése erősíti az árnyomást
A volatilis világkereskedelem és az iráni háború nyomán kibontakozó energiaár-emelkedés miatt továbbra is magasak az inflációs kockázatok. Az országok gazdaságélénkítő programjai, az ellátási láncokban fellépő feszültségek és a vártnál rosszabb idei termés emellett szintén emelhetik az inflációt.
Ezek most a legfontosabb növekedési kockázatok
Lagarde elmondása szerint továbbra is a közel-keleti konfliktus és az energiaválság jelenti a legfontosabb lefelé mutató kockázatot a gazdasági növekedésre nézve, mivel az energiaválság bizonytalan környezetet teremt a vállalatok számára, csökkenti a privát szektor jövedelmét és a vállalatok versenyképességét, valamint a belső keresletet.
Az inflációs folyamatokra tért át az EKB első embere
Lagarde elmondja, hogy az eurózóna éves inflációja júniusban 2,8 százalékra mérséklődött a májusi 3,2 százalékról. Ez ugyan érdemi lassulást jelent, de az áremelkedés üteme továbbra is az EKB 2 százalékos célja felett van.
A júniusi enyhülés szélesebb körben is látható volt: az energiaárak, az élelmiszerárak, a szolgáltatások és az ipari termékek árdinamikája egyaránt lassult májushoz képest. Mindez azt eredményezte, hogy júniusban a tartós árváltozási folyamatokat megragadó maginfláció is lejjebb került, ami arra utal, hogy az alapfolyamatokban is megjelent némi enyhülés.
|Az egyes termékkategóriák árváltozása az eurózónában (%, év/év)
|Kategória
|2026 jan.
|2026 febr.
|2026 márc.
|2026 ápr.
|2026 máj.
|2026 jún.
|Élelmiszer, alkohol, dohány
|2,6
|2,5
|2,4
|2,4
|1,9
|1,5
|Energia
|-4,0
|-3,1
|5,1
|10,8
|10,8
|8,5
|Ipari termékek (kivéve energia)
|0,4
|0,7
|0,5
|0,8
|0,9
|0,7
|Szolgáltatások
|3,2
|3,3
|3,2
|3,0
|3,5
|3,2
|Maginfláció
|2,2
|2,4
|2,3
|2,2
|2,6
|2,4
|Éves infláció
|1,7
|1,9
|2,6
|3,0
|3,2
|2,8
|Forrás: Eurostat, Portfolio
Az EKB értékelése szerint a belföldi költségnyomás az első negyedévben enyhült, amit a bérek és a profitok lassabb növekedése is támogatott. A jegybank bérkövető mutatói és a bérvárakozási felmérések továbbra is arra utalnak, hogy a bérdinamika az év során moderált maradhat. Lagarde szerint
Ezzel együtt a helyzet továbbra sem egyértelműen megnyugtató
- jelenti ki az EKB vezetője.
A vállalatok számára több input beszerzése drágábbá vált, ezért egyre inkább arra számítanak, hogy emelniük kell értékesítési áraikat, ráadásul az energiaár-sokk már több alapinflációs mutatót is felfelé mozdított
- mondja Lagarde.
A rövid távú inflációs várakozások továbbra is jóval magasabbak, mint a közel-keleti háború kitörése előtt voltak, ugyanakkor a hosszabb távú inflációs várakozások többsége továbbra is 2 százalék körül alakul, ami segíti az infláció középtávú stabilizálódását – mondja el az EKB első embere.
A júniusi adat tehát kedvező képet mutat az inflációs kilátásokról,
az energiaárak újbóli emelkedése ugyanakkor a következő hónapokban ismét felfelé húzhatja az inflációt, és 2027 első felében is a cél felett tarthatja az áremelkedési ütemet.
Az energia drágulása idővel az élelmiszerek, az iparcikkek és a szolgáltatások áraiban is megjelenhet, így ezen területeket a jövőben is kiemelt figyelemmel kíséri majd az EKB stábja.
Az EKB szerint az eurózónában az árstabilitás 2027 második felében állhat helyre ismét.
A gazdasági növekedés hátteréről beszél Lagarde
Az EKB első embere úgy véli, hogy a magasabb energiaárak és a magas gazdasági bizonytalanság ellenére az eurózóna gazdasága ellenállóságot mutatott 2026 második negyedévében. Az év első felében a feldolgozóipar támogatta a növekedést, míg a szolgáltatószektor lassult, az elmúlt hónapban azonban utóbbi szektorban is a fellendülés jelei látszanak.
A munkaerőpiac szintén stabil maradt az elmúlt hónapokban (a munkanélküliségi ráta a történelmi mélypontnak számító 6,2 százalék volt májusban), bár az új álláshelyek számának lassú csökkenése a munkaerőpaic lazulását vetíti előre.
Az EKB elnöke szerint a romló üzleti bizalom és a magasabb energiaárak miatt a belső kereslet várhatóan csökkenni fog az év második felében, bár a háztartások mérlegei ellenállóak maradnak majd, így a fogyasztás továbbra is támogatni tudja majd a gazdasági növekedést.
A gazdasági környezet visszafogja a privát szektor beruházásait, így a fogyasztás mellett a kormányzati védelmi és infrastrukturális projektek, az export enyhe fellendülése, valamint a vállalatok digitális technológiai beruházások lesznek várhatóan a növekedés fő pillérei
– mondta el az EKB vezetője.
Értékelésének végén Christine Lagarde ismét felhívta a figyelmet az egységes szerkezeti reformokra és a fenntartható költségvetési politika fontosságára, amely alapján az EKB konkrét, időszakos és célzott intézkedéseket javasol az energiaválság kezelésében.
Kezdődik a sajtótájékoztató
Lagarde elsőként a mai kamatdöntést indokolja. Az EKB elnöke elmondja, hogy az energiaárak továbbra is volatilisek, egyelőre pedig a jegybank alapforgatókönyve mentén alakulnak. Az energiaár-emelkedés hatásait az EKB elnöke szerint pontosan megbecsülni nem lehet (mivel az ellátási- és ársokk intenzitása gyorsan változik és komoly bizonytalanság övezi), így a gazdasági kilátások továbbra is erősen függenek az energiaárak alakulásától.
Lagarde elmondja, hogy a jövőben is kiemelten figyelik majd az energiaárak alakulását és az inflációs kilátásokat.
A jövőt tekintve a jegybank nem köteleződik el semmilyen kamatpálya mellett, továbbra is adatfüggő üzemmódban marad
– jelentette ki Christine Lagarde.
Enyhe eurógyengülés a bejelentés után
Folytatódott az euró gyengülése az EKB kamatdöntése után is: az EURUSD kurzus 1,138-ig csökkent a sajtótájékoztató kezdetét megelőző percekben.
A devizapiaci fejleményekről alábbi cikkünkben olvashatnak:
Nem változott az előretekintő iránymutatás
A jegybank továbbra is adatvezérelt üzemmódban van, azaz a gazdaság állapota alapján ülésről ülésre dönt a megfelelő kamatszintről. A közlemény szerint az EKB továbbra sem köteleződik el egyetlen kamatpálya irányába sem.
Az EKB közleményének hangvétele nem változott érdemben júniushoz képest,a jegybank továbbra is tartja magát az óvatos, kivárásra építő stratégiához. A szigorúbb iránymutatás elmaradása azt jelenti, hogy a kamatdöntéssel sem kap támaszt a már hetek óta nyomás alatt lévő euró, a piacok szempontjából pedig az iráni háborús hírek és az amerikai kamatvárakozások maradhatnak a domináns faktorok.
Így indokolja a döntést az EKB közleménye
Az EKB közleménye megállapítja, hogy a közelmúltban nagy voltilitást mutató energiaárak nagyjából a testület júniusi előrejelzésében felvázolt alappályának megfelelően alakulnak, amely viszont jelentősen meghaladja az iráni háború kitörése előtti szintet.
A Kormányzótanács tagjai úgy látják, hogy
a bizonytalanság és a kockázatok továbbra is magasak, bár az energiaválság középtávú inflációs hatásai egyelőre még nem jelentkeztek.
Az iráni háborúról és az energiapiacról érkező híreket az EKB döntéshozói a jövőben is kiemelt figyelemmel követik majd, a további monetáris politikai reakcióról pedig adatfüggő üzemmódban (azaz ülésről ülésre, a beérkező adatok függvényében) döntenek majd – zárul az euróövezet jegybankjának közleménye.
Nem változott a betéti kamat
Az EKB változatlanul 2,25 százalékon tartotta az irányadó betéti kamatot. A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak, bár néhány elemző egy esetleges meglepetésszerű kamatemelés lehetőségét sem zárta ki.
A mostani kamattartás azt jelzi, hogy az EKB a gyors és szigorú fellépés helyett az óvatosság és az adatfüggőség mellett döntött, mivel az inflációs nyomás szélesedésére utaló jelek még csak korlátozottan jelentek meg a makroadatokban.
Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése
Egyre durvább összecsapások, szélesedő tengeri blokád és gyorsan emelkedő olajárak uralják a híreket a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Mindez azt jelenti, hogy európai befektetőként nemcsak a nyersanyaghiányra és a romló gazdasági kilátásokra kell gondolnunk, hanem jegybanki kamatemelésre is, amely még tovább ronthatja a részvény-és kötvénypiaci kilátásokat. A nagy jegybankok közül ezúttal először az Európai Központi Bank (EKB) emelt kamatot júniusban, most pedig eldőlhet, hogy az iráni helyzet eszkalálódása csak egy újabb epizód lesz a piacokon vagy egy nagyobb fordulat előszele.
Hamarosan jön az EKB kamatdöntése
Az Európai Központi Bank (EKB) júniusban közel három év után emelt ismét kamatot, a befektetők jelentős része szerint ugyanakkor korai lépésével hibát követett el az eurózóna jegybankja. A közel-keleti konfliktus júniusi csillapodása ezt a narratívát erősítette,
a háború újrakezdődésével azonban az inflációs és monetáris politikai környezet is megváltozott.
Az iráni-amerikai feszültség újbóli kiéleződése miatt meredeken emelkednek az olajárak: az európai és ázsiai piacok számára irányadó Brent nyersolaj jegyzése ismét a háború első időszakában látott 100 dolláros szint közelében mozog. A magasabb nyersanyagárak újra felerősítették az inflácoiós félelmeket, így a befektetők legfontosabb kérdése már nem az, hogy szükség van-e újabb kamatemelésre, hanem az, hogy ez mikor fog bekövetkezni.
Bár a várakozások szerint a kamatok nem változnak a mai döntéssel, a korábbi kamatdöntésekhez képest már jóval több adat áll az EKB rendelkezésére a gazdasági folyamatok előrejelzésére, ezért a mostani iránymutatások kifejezetten fontosak lehetnek.
A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor sajtótájékoztató követ majd.
Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
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