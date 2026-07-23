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Kármán András közölte: a vényköteles gyógyszerek áfacsökkentése a fogyasztói árakban is érvényesül
Gazdaság

Kármán András közölte: a vényköteles gyógyszerek áfacsökkentése a fogyasztói árakban is érvényesül

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Kármán András pénzügyminiszter a Tisza-kormány legújabb döntésének pénzügyi hatásait részletezte a Facebook-bejegyzésében.

A döntés értelmében már szeptember 1-től a vényköteles gyógyszerek áfakulcsa 0% lesz. Ezzel a kormány hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez, javítjuk a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében - olvasható a tájékoztatóban.

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Hozzátette, hogy ezen gyógyszerek áfájának eltörlésével kapcsolatban a Pénzügyminisztérium és az Egészségügyi Minisztérium szakemberei több körben is egyeztettek.

Azt is jelezte, hogy a TB-támogatott vényköteles gyógyszerek árazására már most is szigorú szabályok vonatkoznak, így

az áfa eltörlése a fogyasztói árakban is érvényesülni fog.

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A költségvetési hatásokat tekintve az alábbiakról számolhatok be: a vényköteles gyógyszerek áfájának az eltörlése 2 milliárd forintos bevételkiesést eredményez az idei évre tekintettel - írta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

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