Kifakadt a vidéki nagyváros polgármestere: jövőre már 10 milliárdot vonna el tőlük a kormány, egyeztetést sürget

A napokban átutaltuk a szolidaritási hozzájárulás idei harmadik részletét, több mint 1,1 milliárd forintot. Az év hátralévő részében még 3,6 milliárd forintot kell befizetnie a városnak – írta Facebook-oldalán Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester. Posztja alapján 2027-ben már közel 10 milliárd forintot kellene befizetnie a városnak, ezért mielőbbi egyeztetést szeretne a kormánnyal a szolidaritási hozzájárulás sorsáról.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Cser-Palkovics posztja szerint a 2025-ös pénzügyi év zárása megtörtént, így már ki tudják számolni a 2027-ben ránk váró terheket. Ebből világosan látszik, hogy amennyiben az új kormány nem változtat a jelenlegi rendszeren, az elvonás mértéke még tovább fog emelkedni, és

a szolidaritási hozzájárulás összege jövőre rekordot döntve eléri a 9,8 milliárd forintot.

Egy majdnem tízmilliárd forintos elvonás

rendkívüli mértékben befolyásolja a város működését és a fejlesztési lehetőségeinket.

A polgármester abban bízik, hogy mielőbb megkezdődnek az érdemi egyeztetések, és megismerhetik az új kormány szándékait az önkormányzati rendszerre, benne a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozóan. Ez ugyanis elengedhetetlen egy kiszámíthatóbb, a települések biztonságos működését garantáló rendszer kialakításához. A Megyei Jogú Városok Szövetségének a többi önkormányzati érdekképviseleti szervezettel közösen érdemi javaslatai vannak ebben a településeket érintő kérdésben is – tette hozzá.

Cser-Palkovics András polgármestertársaival már tavaly októberben sürgette a szolidaritási hozzájárulás rendszerének felülvizsgálatát. A Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján a győri és a debreceni polgármesterekkel egyetértésben azt mondta, hogy ez jelenleg a legnagyobb teher a városok számára.

Címlapkép forrása: Portfolio