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Költségmegtakarítás miatt nem vesz részt a BMW a Párizsi Autószalonon
Gazdaság

Költségmegtakarítás miatt nem vesz részt a BMW a Párizsi Autószalonon

MTI
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Portfolio
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A BMW költségmegtakarításra hivatkozva nem veszt részt az idei Párizsi Autószalonon.

A kétévente megrendezett mustrát idén októberben tartják. Ez volt a világon az első autószalon, amit 1898-ban rendeztek meg.

A Bloomberg által idézet BMW-közlemény szerint a cég úgy döntött, hogy lemondja részvételét az októberi autószalonon

a prioritások megváltozása miatt és a jövőben szelektíven kíván részt venni hasonló bemutatókon.

A vállalat friss előrejelzése szerint az idei járműkiszállítások kissé alacsonyabbak lesznek, mint tavaly, míg korábban arról szólt a várakozás, hogy a kiszállított járművek száma megegyezik a tavalyival.

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A BMW az éves adózott nyereség mérsékelt csökkenése helyett most már jelentős csökkenésére számít.

A BMW a múltban gyakran mutatta be új modelljeit a Párizsi Autószalonon.

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