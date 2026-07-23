Költségmegtakarítás miatt nem vesz részt a BMW a Párizsi Autószalonon

A kétévente megrendezett mustrát idén októberben tartják. Ez volt a világon az első autószalon, amit 1898-ban rendeztek meg.
A Bloomberg által idézet BMW-közlemény szerint a cég úgy döntött, hogy lemondja részvételét az októberi autószalonon
a prioritások megváltozása miatt és a jövőben szelektíven kíván részt venni hasonló bemutatókon.
A vállalat friss előrejelzése szerint az idei járműkiszállítások kissé alacsonyabbak lesznek, mint tavaly, míg korábban arról szólt a várakozás, hogy a kiszállított járművek száma megegyezik a tavalyival.
A BMW az éves adózott nyereség mérsékelt csökkenése helyett most már jelentős csökkenésére számít.
A BMW a múltban gyakran mutatta be új modelljeit a Párizsi Autószalonon.
Óránként milliókat veszít a sztrájkok miatt a Hyundai, de a robotok megmenthetik
Nagyot esett a profit, mégis látnak fantáziát a befektetők.
Az aszálynál is nagyobb veszély fenyegeti a magyar agráriumot
A magyar mezőgazdaság egyszerre küzd történelmi lehetőséggel és történelmi kihívással.
Beszakadt az easyJet profitja
Az elszálló üzemanyagköltségek és a lemondások miatt.
Önti a milliárdokat a mesterséges intelligenciába az Alphabet, és ez most épp nem tetszik a befektetőknek
Magasabb lett a negyedéves jelentés leginkább figyelt adata.
Fordulat a Balásy-ügyben: mégis átveheti az állam a NER-milliárdos cégeit
Hosszú távon azonban továbbra sem tervez a vállalatok fenntartásával.
Elindult a munka Európa legnagyobb fürdőjében – Fontos változást jelentettek be
Ez bizony Budapesten van.
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
Szeptember 30-án lejárhat a kamatstop: ezt tedd meg most, hogy ne érjen hidegzuhanyként az új törlesztő
Csaknem öt év után véget érhet az intézkedés, amely több mint 200 ezer lakáshiteles törlesztőrészletének emelkedését akadályozta meg. Az érintettek többsége csak akkor szembesülhet igaz
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gyár nélküli chipcégek a technológiai háború nyertesei?
A CHIPS Act az amerikai chipgyártást akarta megerősíteni, a piac mégis a saját gyár nélkül működő Nvidiát, AMD-t és Qualcommot jutalmazta. The post A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gy
A Squid Game tőzsdézés után senki sem rinyálhat a pesti ingatlanárak miatt
Szegény dél-koreaiakat alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelítő adat hozzá: a koreai lakosság három százaléka kapott margin call-t (azaz kellett bevinn
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.