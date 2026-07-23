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Komoly dicséretet kapott Magyarország, de a feladatokra is felhívták a figyelmét
Gazdaság

Komoly dicséretet kapott Magyarország, de a feladatokra is felhívták a figyelmét

Portfolio
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A Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb országjelentése szerint Magyarország jelentős előrelépést tett a szervezet tagállamaihoz való felzárkózásban és az életszínvonal növelésében, azonban a népesség elöregedése és a klímaváltozás lassíthatja ezt a folyamatot. A fenntartható gazdasági növekedés érdekében a szervezet több strukturális reformot sürget, köztük az adórendszer átalakítását, a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását, valamint a nők és a fiatalok munkaerőpiaci lehetőségeinek bővítését.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Az előrejelzések szerint a GDP-növekedés üteme a 2025-ös 0,5 százalékról 2026-ban 1,9 százalékra, majd 2027-ben 2,2 százalékra gyorsulhat, amit elsősorban az élénk lakossági fogyasztás támogat majd. Az infláció a dinamikus bérnövekedés következtében a 2026-os 1,9 százalékról 2027-re várhatóan 2,7 százalékra emelkedik.

A szervezet szerint

Magyarországnak lépéseket kell tennie a költségvetés fenntarthatóságának megerősítéséért, felkészülve a demográfiai elöregedéssel és a klímaváltozással összefüggő kiadások növekedésére.

A szükséges fiskális mozgástér megteremtéséhez az OECD a közkiadások hatékonyabbá tételét, a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának javítását, valamint a nem hatékony adókedvezmények kivezetésével az adóalap szélesítését javasolja.

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A termelékenység növeléséhez elengedhetetlen a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása. Ehhez stabilabb szabályozási környezetre, a cégalapítás és -átalakítás egyszerűsítésére, a finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítésére, célzott innovációs támogatásokra, valamint a képzésbe és a felnőttoktatásba történő nagyobb beruházásokra van szükség. Ezek a lépések segíthetnék a kisebb cégeket abban, hogy hatékonyabban kapcsolódjanak be a globális értékláncokba.

A munkaképes korú népesség csökkenése miatt az országnak ösztönöznie kell a munkaerőpiaci aktivitást, különösen a nők körében. Ezt a szülési és szülői szabadságok tényleges időtartamának nemzetközi gyakorlathoz való igazítása mind a nők, mind a férfiak esetében, valamint a kisgyermekek napközbeni ellátásának és a tartós ápolási szolgáltatásoknak a fejlesztése támogatná. A hátrányos helyzetű térségek iskoláiban a felzárkóztató oktatás erősítése és az osztálylétszámok csökkentése javítaná a képzés színvonalát és a fiatalok elhelyezkedési esélyeit.

Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Az egyre gyakoribb árvizek és aszályok emelkedő költségei miatt Magyarországnak növelnie kell a klímakockázatokkal szembeni ellenálló képességét. Ennek érdekében érdemes kiterjeszteni a biztosítási lefedettséget, szigorúbban venni a területhasználati szabályok érvényesítését, rendszeresen frissíteni az önkormányzati kockázatmegelőzési terveket, és ösztönözni a magánszektor alkalmazkodási beruházásait.

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