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Magára haragította Trumpot Európa? Borús előjelek a mai vámbejelentések előtt
Gazdaság

Magára haragította Trumpot Európa? Borús előjelek a mai vámbejelentések előtt

Portfolio
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Az amerikai kormányzat újabb kereskedelmi feszültségnek adott hangot az Európai Unióval szemben, kifogásolva, hogy Brüsszel súlyos bírságokkal sújtja az amerikai technológiai vállalatokat, miközben állami hitelt nyújt az Airbusnak. Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő szerint ezek az intézkedések alapjaiban áshatják alá a felek közötti építő jellegű párbeszédet - írta a Bloomberg.
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Greer csütörtöki közleményében kifejtette, hogy valódi párbeszédre csak tűzszünet idején van lehetőség, egyúttal figyelmeztetett, hogy

az Európai Unió legutóbbi lépései komolyan veszélyeztetik a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok stabilitását.

Az amerikai bírálatok közvetlen kiváltó oka, hogy az Európai Bizottság csütörtökön mintegy 890 millió eurós, azaz körülbelül egymilliárd dolláros bírságot szabott ki az Alphabet tulajdonában lévő Google-ra a digitális piacokról szóló rendelet megsértése miatt. Greer ezt, valamint a Google-t érintő korábbi elmarasztalásokat is indokolatlan pénzügyi büntetésnek minősítette.

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A kereskedelmi képviselő kiemelte, hogy a keresőóriásra kiszabott különféle bírságok együttes összege már meghaladja az uniós költségvetés két százalékát, ami több, mint amennyivel egyes tagállamok egyenként hozzájárulnak a közös büdzséhez.

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Greer emellett élesen bírálta azt a hárommilliárd eurós finanszírozást is, amelyet az Európai Beruházási Bank június végén hagyott jóvá az Airbus számára. Az amerikai álláspont szerint a toulouse-i székhelyű repülőgépgyártónak nyújtott állami segítség hátrányos helyzetbe hozza a Boeinget, annak ellenére, hogy Washington és Brüsszel korábban már elvileg lezárta a két repülőgépgyártó óriás közötti, régóta húzódó vitát.

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A tisztségviselő szerint egyértelművé vált, hogy az Európai Unió továbbra is a legversenyképesebb amerikai vállalatokat veszi célba, és ezek a lépések jelentős bizonytalanságot teremtenek az Európába irányuló amerikai áru- és szolgáltatásexport számára.

Az amerikai kereskedelmi tárgyaló a hírek szerint csütörtökön tesz bejelentést a jövőbeli vámtarifákról, a mostani üzengetés nem túl jó előjel ezt megelőeően.

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