Magára haragította Trumpot Európa? Borús előjelek a mai vámbejelentések előtt

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Greer csütörtöki közleményében kifejtette, hogy valódi párbeszédre csak tűzszünet idején van lehetőség, egyúttal figyelmeztetett, hogy

az Európai Unió legutóbbi lépései komolyan veszélyeztetik a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok stabilitását.

Az amerikai bírálatok közvetlen kiváltó oka, hogy az Európai Bizottság csütörtökön mintegy 890 millió eurós, azaz körülbelül egymilliárd dolláros bírságot szabott ki az Alphabet tulajdonában lévő Google-ra a digitális piacokról szóló rendelet megsértése miatt. Greer ezt, valamint a Google-t érintő korábbi elmarasztalásokat is indokolatlan pénzügyi büntetésnek minősítette.

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A kereskedelmi képviselő kiemelte, hogy a keresőóriásra kiszabott különféle bírságok együttes összege már meghaladja az uniós költségvetés két százalékát, ami több, mint amennyivel egyes tagállamok egyenként hozzájárulnak a közös büdzséhez.

Greer emellett élesen bírálta azt a hárommilliárd eurós finanszírozást is, amelyet az Európai Beruházási Bank június végén hagyott jóvá az Airbus számára. Az amerikai álláspont szerint a toulouse-i székhelyű repülőgépgyártónak nyújtott állami segítség hátrányos helyzetbe hozza a Boeinget, annak ellenére, hogy Washington és Brüsszel korábban már elvileg lezárta a két repülőgépgyártó óriás közötti, régóta húzódó vitát.

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A tisztségviselő szerint egyértelművé vált, hogy az Európai Unió továbbra is a legversenyképesebb amerikai vállalatokat veszi célba, és ezek a lépések jelentős bizonytalanságot teremtenek az Európába irányuló amerikai áru- és szolgáltatásexport számára.

Az amerikai kereskedelmi tárgyaló a hírek szerint csütörtökön tesz bejelentést a jövőbeli vámtarifákról, a mostani üzengetés nem túl jó előjel ezt megelőeően.

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