Magyar Péter bejelentette: radikális fizetéscsökkentés jön az állami cégeknél

Magyar Péter bejelentette az ÁSZ átvizsgálását.

A cél, hogy az ÁSZ el tudja látni alkotmányos feladatait. Ezen a ponton emlékeztetett, hogy 15 éves az ÁSZ-ról szóló jogszabály.

Milyen fajta vezetési struktúrában lehet jobbá tenni a működést, egyszemélyi, vagy testületi vezetés - ezt is vizsgálják.

A cél az is, hogy a megállapításaik időben érkezzenek - és ezen a ponton megemlítette a jegybanki alapítványok ügyét.

Ez egy átfogó reform lesz - ígérte.

Hogy eddig mit tett az Állami Számvevőszék, azt mindenki tudja - vélekedett a kormányfő, aki kitért arra, hogy a Fidesz pártfinanszírozásával kapcsolatban a számvevőszék eddig nem talált problémát, de az éppen aktuális ellenzékel kapcsolatban igen és bírságokat szabtak ki.

Megérett az idő itt is egy rendszerváltásra - mondta.