Magyar Péter bejelentette: radikális fizetéscsökkentés jön az állami cégeknél

Költségvetési ügyek, 1000 milliárd forintos feljelentés
Egyre gyorsuló ütemben indulnak eljárások, ez exponciálisan fog gyorsulni - mondta Magyar Péter.
4 darab, összesen 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést a gazdaságfejlesztési minisztérium.
Mind a 4 ügy az Eximbank tevékenységét érinti, ez egy 100%-ban állami tulajdonú intézmény, a tényleges feladata a magyar cégek nemzetközi terjeszkedése lenne. Az átvilágítása során több esetben gyanús körülmények között helyezett ki összegeket, a NER-es érdekcsoportok magánbankjaként működött.
- Az első feljelentés: 59 milliárd forintos ügylet, luxus szálloda prokekt. Tiborcz István Sofitel projektje. Két nap alatt hozott itt az Exim döntést 145 oldalas igazgatósági előterjesztés alapján. Eltértek a belső szabályzatoktól, kérdés, hogy ezt ki engedélyezte. Sofitel szálloda és a MALÉV iroda átalakítására adott hitelt. A saját besorolása szerint is magas kockázatú volt a projekt, az igazgatóság több ponton is felmentést adott a saját belső szabályaik alól. Hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést a minisztérium. Kérdés, hogy a biztosítékok fedezték-e a bank óriási kockázatát és hogy reálisan mérték-e fel a projekt bevételtermelő képességét.
- 126 milliárd forint, Duna Aszfalt és az afrikai projektje. MFB-től is kapott támogatást ez a projekt. A Szijjártó Péter alá tartozó Eximbank által támogatott projekt célja: Zambiai Köztársaság és Kongói Demokratikus Köztársaság közé egy híd épüljön. Mindkét ország a legmagasabb kockázati besorolásba tartozik. A felek azóta vitában állnak, 101 milliárd forintra a magyar állam vállal kezességet - ismertette a szerződés részleteit Magyar Péter. Ha az üzlet sikeres, akkor a koncessziós bevétel Szijj Lászlót gazdagítja, ha megbukik a hídépítés, akkor a veszteség nagy részét a magyar emberek viselik. A kockázatokat államosították, a hasznot ha van, zsebre teszik - jelezte. Hűtlen kezelés, hivatali visszajelzés miatt tettek feljelentést.
- Többszáz milliárd forintos ügylet, GANZ Mávag Dunakeszi Járműjavító egyiptomi vasúti kocsi projektje. 576 milliárd forintos hitel kihelyezése történt meg az egyiptomi állami vasútnak, hogy abból magyar-orosz vasúti kocsikat vásároljanak. A háborús Oroszország elleni szanckiók miatt Oroszország kiszállt az ügyletből, az érintett cég csődbe ment, 200 kocsit nem szállították le, a nemteljesítés kockázatát a magyar állam viseli. A cég kifizette az osztalékot, miközben a társaság veszteséget termelt - ismertette. Ez az ügy a MÁV működését is veszélyeztette. A kormány az egyiptomi partnerekkel is tárgyal. Hűtlen, hanyag kezelés és csőd miatt tett feljelentést a minisztérium.
- Észak-Macedóniának nyújtott 1 milliárd eurós szabad felhasználású hitel. Ez 360 milliárd forint, a kamat 3,25%. Ez az ügylet a kamatkiegyenlítések miatt 90 milliárd forinttal terheli a költségvetést. A hitel teljes kockázatát magyar állami kezesség fedezi. A második hitelrészletről előbb értesülhetett a magyar nyilvánosság a macedón hírekből.
A Tisza-kormány nem akar és nem is fog ítéletet hirdetni, ez a nyomozó hatóságok feladata lesz - nyomatékosította. A feljelentésekhez minden segítséget és információt viszont átad.
Állami Számvevőszék működésének teljes átvizsgálása
Magyar Péter bejelentette az ÁSZ átvizsgálását.
A cél, hogy az ÁSZ el tudja látni alkotmányos feladatait. Ezen a ponton emlékeztetett, hogy 15 éves az ÁSZ-ról szóló jogszabály.
Milyen fajta vezetési struktúrában lehet jobbá tenni a működést, egyszemélyi, vagy testületi vezetés - ezt is vizsgálják.
A cél az is, hogy a megállapításaik időben érkezzenek - és ezen a ponton megemlítette a jegybanki alapítványok ügyét.
Ez egy átfogó reform lesz - ígérte.
Hogy eddig mit tett az Állami Számvevőszék, azt mindenki tudja - vélekedett a kormányfő, aki kitért arra, hogy a Fidesz pártfinanszírozásával kapcsolatban a számvevőszék eddig nem talált problémát, de az éppen aktuális ellenzékel kapcsolatban igen és bírságokat szabtak ki.
Megérett az idő itt is egy rendszerváltásra - mondta.
Vagyonosodási vizsgálatok indítása
20 évre visszamenőleg lehessen vizsgálni a vagyonosodásokat, ne csak az extrémeket - jelentette be.
Az eddigi vagyonbevallási rendszer nem volt képes válaszolni azokra a körülményekre, hogy politikusok hogyan lettek ennyire vagyonosak. A NAV erős jogosítványokat kapjon - ismertette a célokat. Kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus, politikai felsővezető és a vele egy háztartásban élők vagyoni helyzetébe - tette hozzá.
Korábban ezeket a vizsgálatokat politikai indíttatásra végezték, de ez most nem így lesz - ígérte. Egy szűk körre fog visszajönni, 20 év, politikai személyek, nagyságrendileg 1000 embert érinthet - pontosította. A cél az, hogy ne csak a múltra nézve legyen meg, hanem a jelenlegi képviselőkre is - tette hozzá.
2 év eltelte után már az új képviselők is vizsgálhatóak legyenek - ez a cél Magyar Péter elmondása szerint.
Vényköteles gyógyszerek áfacsökkentése
Ez egy szociális célú intézkedés. Szeptember elsejétől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket - jelentette be. Az érintett rászoruló emberek 5%-kal kevesebb áfát fognak fizetni - mondta.
Az áfacsökkentést ne nyelhesse le senki, ne legyenek burkolt áremelések - mutatott rá a célokra. Erre vannak garanciák már most is, hiszen a tb támogatott készítmények ára szabályozott, a gyártó nem emelheti meg tetszőlegesen az árakat. Az árakat és a támogatást a NEAK határozza meg és tartja nyilván, az árváltozások a NEAK előzetes engedélyével történhetnek meg - magyarázta.
Több tízezer vényköteles termék lesz érintett.
Ismertette: dolgoznak a többi áfacsökkentésen:
- tüzifa áfakulcs 5%-ra csökkenjen idén, az a cél, hogy idén a következő tél előtt bejelentse a kormány.
- egészséges élelmiszerek áfakulcsának csökkentésén is dolgozik a kormány, ez évi minimum 150 milliárd forint hatása lehet a költségvetésben, ezért átfogó megközelítést igényel. Akár 300 milliárd forint is lehet a hatás, ha extrém módon kitágítja a kormány az érintett termékek körét. A cél itt is, hogy ne a kereskedők zsebében maradjon az összeg.
Magyar Péter beszél az állami cégekről
Emlékeztetett, hogy a kormány már korábban döntött egy 50 milliárd forintos takarékossági programról.
Csökkenti most a kormány a törvényi minimumra az állami cégek igazgatósági tagjainak, valamint fb-tagjainak számát. Csökkenti a kormány ezeknek a szereplőknek a díjazását és az állami menedzsment tagok, vezetők díjazását is csökkenti a kormány - jelentette be.
Bruttó 3,6 millió forint lesz a bérplafon - húzta alá.
Magyar Péter ezután azt is kijelentette, hogy
a kormány megtiltja azt a gyakorlatot, hogy politikai felsővezetők (miniszterek és államtitkárok) úgy láttak el igazgatóság és fb-tagságot, hogy ezért díjazásban részesültek.
A kormányfő elismerte, hogy szólnak érvek amellett, hogy egyes állami vállalatok felügyelőbizottságában és igazgatóságában legyen helyük a politikai vezetőknek, ezen tisztségek díjazása azonban mostantól radikálisan megváltozik.
Miniszterek és államtitkárok esetén tilos lesz bármilyen juttatást igénybe venni ezen pozíciók után, míg a helyettes államtitkárok a korábban lecsökkentett illetmények felét vehetik fel a rendes fizetésük mellett
- mondta el a miniszterelnök.
Valószínűleg több tízmilliárd forintos éves megtakarítást érnek el ezzel a költségvetésben - jelezte.
Kezdődik az esemény, ezek a kormány új döntései
Köböl Anita kormányszóvivő kezdte a tájékoztatót. Átláthatóvá tesszük a közigazgatási folyamatokat, döntéseket - mondta, majd összefoglalta a döntéseket, amiket hoztak az elmúlt 2 hónapban. Megismételte így a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, a Barros Gábor vasútfejlesztési tervet, amely 3550 milliárd forintból újítja meg a kötöttpályás közlekedést. Közben zajlik a költségvetés felülvizsgálata.
Döntött a kormány tegnap az azbesztes útszakaszok helyzetének rendezéséről. A teljes felszedés is felmerült, de a kormány úgy döntött, hogy a kormány segíti a mentesítést, ahol határérték feletti eredményt mutattak a mérések. Egyes helyeken azonnali beavatkozás szükséges, ehhez a kormány anyagi segítséget nyújt. Ezért 3 milliárd forintos alap létrehozásáról döntött a kormány, melyből az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik azbeszttérképről és méri az azbesztszennyezést és rendszeresen jelenti 3 havonta. Összesen 667 hatósági vizsgálat indult, és ebből 6 esetben volt korábban a határérték feletti mérés. Ez egy technikai átcsoportosítás a költségvetésben.
2025-2027 költségvetési uniós ciklusban belügyi alapokról döntés született, 122 milliárd forintos keretösszeggel. 2027 június 12-ig befejeződik a projekt, akkor valósulhatnak meg a pályázatok, informatikai fejlesztések a határon, valamint ukrajnai menekültek segítését célzó programok - sorolta a pályázatok tartalmát.
Takarékossági intézkedések: radikálisan csökkenti a kormány az állami cégek vezetői esetében a javadalmazásokat, nem fogadhatnak el a kormány tagjai (miniszterek és államtitkárok) fizetést a felügyelő bizottsági pozíciókért.
Állami cégek vezetőinek díjazása csökken - jelentette be Köböl Anita. Ez többmilliárd forintos spórolást jelent. A döntést társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány.
Magyar Péter bejelenti a kormány legújabb döntéseit
Szerdán ismét ülésezett a kormány. Előzetesen annyi ismert, hogy energetikai kérdések is terítéken voltak az ülésen.
Közben a miniszterelnök csütörtök délelőtt jelentette be a vényköteles gyógyszerek áfacskökkentését.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
A háttérben is verseny zajlik: így megy a logisztika a Forma-1 világában
Bejártuk a paddockot.
Kongatják a vészharangot: sosem látott veszélyben vannak a legbefolyásosabbak – Kilőtt a fenyegetések száma
Az amerikai titkosszolgálat még sosem látott ilyen szintű fenyegetettséget.
Megszületett a megállapodás Oroszország ellen: hatalmas csapásra készül az EU, de nem mindenki állt be a sorba
Eldőlt az újabb büntetőcsomag sorsa.
Mérséklődő forgalom jöhet a lakásoknál, de az egyetemvárosokban erős az árnyomás
Az MBH Bank, a Fundamenta és az Otthon Centrum szakembereinek lakáspiaci körképe.
Korszakváltás jön a hadszíntéren: pilóta nélküli kísérőket kapnak a nyugati vadászgépek
Ha a pilótafülke hiányát nem vesszük, a Ghost Bat pont úgy néz ki, mint egy vadászgép.
Mindent látó katonai műholdrendszert épít egy kis európai ország – Semmi sem maradhat titokban
Megunták, hogy a szomszédoktól függenek.
Nem egészségesebb, csak kevesebbet panaszkodik: ellentmondásos az egészségügyi statisztika
Nem feltétlenül ott élnek a legtovább egészségben, ahol az emberek egyébként a legtovább élnek. A régiós rangsort Bulgária vezeti, miközben a várható élettartamban az utolsók... The post
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
100 000 forintos iskolakezdési támogatás 2026-ban: kinek jár, mikor érkezik, és mit kell ellenőrizni?
Gyermekenként 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak 2026-ban a rászoruló iskolás gyermekeket nevelő családok. A legtöbb jogosultnak nem kell külön igényelnie, de az adatoknak ren
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gyár nélküli chipcégek a technológiai háború nyertesei?
A CHIPS Act az amerikai chipgyártást akarta megerősíteni, a piac mégis a saját gyár nélkül működő Nvidiát, AMD-t és Qualcommot jutalmazta. The post A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gy
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.