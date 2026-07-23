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Magyar Péter bejelenti a kormány legújabb döntéseit
Gazdaság

Magyar Péter bejelenti a kormány legújabb döntéseit

Portfolio
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A szerdai kormányülést követően tart sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök. Az eseményről élőben tudósítunk.
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Kezdődik az esemény

Köböl Anita kormányszóvivő kezdte a tájékoztatót. Átláthatóvá tesszük a közigazgatási folyamatokat, döntéseket - mondta, majd összefoglalta a döntéseket, amiket hoztak az elmúlt 2 hónapban. Megismételte így a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, a Barros Gábor vasútfejlesztési tervet, amely 3550 milliárd forintból újítja meg a kötöttpályás közlekedést. Közben zajlik a költségvetés felülvizsgálata.

Döntött a kormány tegnap az azbesztes útszakaszok újratelepítéséről. A teljes felszedés is felmerült, de a kormány úgy döntött, hogy a kormány segíti a mentesítést, ahol határérték feletti eredményt mutattak a mérések.

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Magyar Péter bejelenti a kormány legújabb döntéseit

Szerdán ismét ülésezett a kormány. Előzetesen annyi ismert, hogy energetikai kérdések is terítéken voltak az ülésen.

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Közben a miniszterelnök csütörtök délelőtt jelentette be a vényköteles gyógyszerek áfacskökkentését.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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