Magyar Péter bejelenti a kormány legújabb döntéseit

Köböl Anita kormányszóvivő kezdte a tájékoztatót. Átláthatóvá tesszük a közigazgatási folyamatokat, döntéseket - mondta, majd összefoglalta a döntéseket, amiket hoztak az elmúlt 2 hónapban. Megismételte így a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, a Barros Gábor vasútfejlesztési tervet, amely 3550 milliárd forintból újítja meg a kötöttpályás közlekedést. Közben zajlik a költségvetés felülvizsgálata.

Döntött a kormány tegnap az azbesztes útszakaszok újratelepítéséről. A teljes felszedés is felmerült, de a kormány úgy döntött, hogy a kormány segíti a mentesítést, ahol határérték feletti eredményt mutattak a mérések.