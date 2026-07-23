Magyar város utcáin kezdenek önvezető autókat tesztelni

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) az Autóipari Próbapálya Zala Kft. új projektvezetője, Lerchner István tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy
Zalaegerszeg ezzel újabb fontos állomáshoz érkezik a jövő közlekedési technológiáinak fejlesztésében.
A közúti kísérleti tesztelés célja az elektromos, igényvezérelt és önvezető közlekedési rendszerek, valamint az ezek működéséhez szükséges digitális infrastruktúra fejlesztése.
A város útjain két, jól felismerhető, zöld-fehér, illetve zöld-fekete színű, ÖNVEZETŐ JÁRMŰ felirattal ellátott tesztautó közlekedik majd. A tesztelés kezdetben meghatározott útvonalakon történik, a működési terület pedig a tapasztalatok és az eredmények alapján fokozatosan bővülhet - ismertette a polgármester.
Hangsúlyozta, hogy
a tesztjárművek nem közlekednek emberi felügyelet nélkül.
Mindkét autóban folyamatosan jelen lesz egy megfelelően képzett biztonsági járművezető, aki figyelemmel kíséri a jármű működését, és "szükség esetén azonnal át tudja venni az irányítást".
A városi tesztek során valós közlekedési környezetben vizsgálják és ellenőrzik az autonóm funkciók működését. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra és útburkolati jelekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, a környező járművek mozgására, valamint a váratlan közlekedési szituációkra - sorolta Balaicz Zoltán.
Hozzáfűzte, hogy a program hosszabb távú célja, hogy a megszerzett tapasztalatok hozzájáruljanak az önvezető technológiák biztonságos és üzemszerű alkalmazásához, többek között a jövő robottaxi-szolgáltatásainak megalapozásához.
A projekt technológiai partnere a járműirányítási rendszerek, a szenzortechnológia és a felhőalapú közlekedésirányítás területén nemzetközileg elismert Mobileye Global Inc., a program szakmai validációja pedig a TÜV Rheinland közreműködésével történik. A Mobileye autonóm rendszereivel felszerelt járművek 2025-ben világszerte több mint 200 ezer kilométert teljesítettek közúti forgalomban balesetmentesen - olvasható a bejegyzésben.
A városvezető kiemelte: a közúti tesztelést minden esetben szigorú előkészítés előzi meg, a járműveket először zárt tesztpályán vizsgálják, különös tekintettel a kritikus közlekedési helyzetekre.
Közúti forgalomba csak az előzetes műszaki, szoftveres és biztonsági ellenőrzések, valamint a szükséges kockázatelemzések után kerülhetnek.
A tesztelés a magyarországi jogszabályoknak megfelelően, kijelölt közúti szakaszokon, normál forgalmi körülmények között történik. A teszteket a ZalaZONE végzi saját, speciálisan képzett biztonsági járművezetőivel.
Balaicz Zoltán a Zalaegerszegen közlekedőktől azt kéri, hogy amikor a tesztjárművekkel találkoznak, közlekedjenek a megszokott szabályok szerint, ne próbálják szándékosan tesztelni vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, ne kövessék indokolatlanul közel a járműveket, fokozott figyelemmel, türelemmel és együttműködéssel segítsék a program biztonságos lebonyolítását. A járművek a közlekedés többi résztvevőjéhez hasonlóan vesznek részt a forgalomban, ezért nincs szükség rendkívüli manőverekre vagy megkülönböztetett közlekedési magatartásra.
A polgármester felidézte, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter néhány nappal ezelőtt nyilatkozott az önvezető gépjárművek fontosságáról, azok fejlesztéséről, teszteléséről és terjedéséről. Elmondta, hogy határozottan támogatja az önvezető autók és robottaxik elterjedését, mivel a technológiát "drámaian" biztonságosabbnak tartja az emberi sofőröknél. A miniszter véleménye szerint az önvezető járművek néhány éven belül a magyar utakon is megjelenhetnek, és tömeges elterjedésükkel jelentősen csökkenthető lesz a közúti balesetek és halálesetek száma. Az önvezető taxikról elmondta: sok helyen nyilván nagy zavart fog okozni a gazdaságban, de nem attól, hogy a kormány behozza, hanem a technológiai fejlődés révén, ahogy a lovas kocsikat felváltották az autók. Vitézy Dávid szerint az a fontos, hogy Magyarország egy innovatív, erre a típusú gazdasági fejlődésre felkészült ország legyen, amelynek az előnyeit le tudja aratni.
A témáról rendszeresen egyeztet Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterrel is, a fejlesztésben és a tesztelésben pedig kulcsszerepe van a zalaegerszegi ZalaZONE Járműipari Tesztpályának.
Balaicz Zoltán ehhez hozzátette: Zalaegerszeg az elmúlt években a járműipari kutatás-fejlesztés, az intelligens közlekedési rendszerek és az autonóm mobilitás egyik meghatározó európai helyszínévé vált. Ez a program tovább erősíti a város szerepét, és hozzájárul ahhoz, hogy Zalaegerszeg a jövő közlekedési megoldásainak nemzetközileg is elismert referenciahelyszíne legyen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszólalt a hitelminősítő az OTP nagybevásárlásáról
Pozitív kilátást kapott a bank.
Zöldadó-rekord Magyarországon — de nem a környezetvédelem miatt
Az uniós élmezőnyben Magyarország, csak épp nem ott, ahol gondolnánk.
Hatalmas visszahívás: több mint 300 ezer BMW lehet veszélyes
Az amerikai piacon adták el őket.
Trump megint borítja a bilit? Vámbejelentések jönnek ma a Fehér Házból
Már szivárogtak hírek a napokban.
Már az idén teljesíthet egy euróbevezetési feltételt Magyarország
Banai Péter Benő beszélt erről.
Hatalmas perre készül Ausztriában a Raiffeisen Bank
A befagyasztott orosz vagyont szereznék vissza.
Mi történik a hitellel, ha meghalok?
András és felesége, Anita három éve vásárolt lakást Debrecen egyik zöldövezeti részén. A 32 millió forintos jelzáloghitelt 20 évre vették fel, a havi törlesztő 200 ezer forint körül moz
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Nem egészségesebb, csak kevesebbet panaszkodik: ellentmondásos az egészségügyi statisztika
Nem feltétlenül ott élnek a legtovább egészségben, ahol az emberek egyébként a legtovább élnek. A régiós rangsort Bulgária vezeti, miközben a várható élettartamban az utolsók... The post
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.