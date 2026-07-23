Magyar város utcáin kezdenek önvezető autókat tesztelni

Zalaegerszeg kijelölt közútjain hamarosan két, önvezetési képességekkel rendelkező tesztjármű jelenik meg, de nem emberi felügyelet nélkül közlekednek majd - közölte csütörtökön közösségi oldalán a város polgármestere.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) az Autóipari Próbapálya Zala Kft. új projektvezetője, Lerchner István tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy

Zalaegerszeg ezzel újabb fontos állomáshoz érkezik a jövő közlekedési technológiáinak fejlesztésében.

A közúti kísérleti tesztelés célja az elektromos, igényvezérelt és önvezető közlekedési rendszerek, valamint az ezek működéséhez szükséges digitális infrastruktúra fejlesztése.

A város útjain két, jól felismerhető, zöld-fehér, illetve zöld-fekete színű, ÖNVEZETŐ JÁRMŰ felirattal ellátott tesztautó közlekedik majd. A tesztelés kezdetben meghatározott útvonalakon történik, a működési terület pedig a tapasztalatok és az eredmények alapján fokozatosan bővülhet - ismertette a polgármester.

Hangsúlyozta, hogy

a tesztjárművek nem közlekednek emberi felügyelet nélkül.

Mindkét autóban folyamatosan jelen lesz egy megfelelően képzett biztonsági járművezető, aki figyelemmel kíséri a jármű működését, és "szükség esetén azonnal át tudja venni az irányítást".

A városi tesztek során valós közlekedési környezetben vizsgálják és ellenőrzik az autonóm funkciók működését. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra és útburkolati jelekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, a környező járművek mozgására, valamint a váratlan közlekedési szituációkra - sorolta Balaicz Zoltán.

Hozzáfűzte, hogy a program hosszabb távú célja, hogy a megszerzett tapasztalatok hozzájáruljanak az önvezető technológiák biztonságos és üzemszerű alkalmazásához, többek között a jövő robottaxi-szolgáltatásainak megalapozásához.

A projekt technológiai partnere a járműirányítási rendszerek, a szenzortechnológia és a felhőalapú közlekedésirányítás területén nemzetközileg elismert Mobileye Global Inc., a program szakmai validációja pedig a TÜV Rheinland közreműködésével történik. A Mobileye autonóm rendszereivel felszerelt járművek 2025-ben világszerte több mint 200 ezer kilométert teljesítettek közúti forgalomban balesetmentesen - olvasható a bejegyzésben.

A városvezető kiemelte: a közúti tesztelést minden esetben szigorú előkészítés előzi meg, a járműveket először zárt tesztpályán vizsgálják, különös tekintettel a kritikus közlekedési helyzetekre.

Közúti forgalomba csak az előzetes műszaki, szoftveres és biztonsági ellenőrzések, valamint a szükséges kockázatelemzések után kerülhetnek.

A tesztelés a magyarországi jogszabályoknak megfelelően, kijelölt közúti szakaszokon, normál forgalmi körülmények között történik. A teszteket a ZalaZONE végzi saját, speciálisan képzett biztonsági járművezetőivel.

Balaicz Zoltán a Zalaegerszegen közlekedőktől azt kéri, hogy amikor a tesztjárművekkel találkoznak, közlekedjenek a megszokott szabályok szerint, ne próbálják szándékosan tesztelni vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, ne kövessék indokolatlanul közel a járműveket, fokozott figyelemmel, türelemmel és együttműködéssel segítsék a program biztonságos lebonyolítását. A járművek a közlekedés többi résztvevőjéhez hasonlóan vesznek részt a forgalomban, ezért nincs szükség rendkívüli manőverekre vagy megkülönböztetett közlekedési magatartásra.

A polgármester felidézte, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter néhány nappal ezelőtt nyilatkozott az önvezető gépjárművek fontosságáról, azok fejlesztéséről, teszteléséről és terjedéséről. Elmondta, hogy határozottan támogatja az önvezető autók és robottaxik elterjedését, mivel a technológiát "drámaian" biztonságosabbnak tartja az emberi sofőröknél. A miniszter véleménye szerint az önvezető járművek néhány éven belül a magyar utakon is megjelenhetnek, és tömeges elterjedésükkel jelentősen csökkenthető lesz a közúti balesetek és halálesetek száma. Az önvezető taxikról elmondta: sok helyen nyilván nagy zavart fog okozni a gazdaságban, de nem attól, hogy a kormány behozza, hanem a technológiai fejlődés révén, ahogy a lovas kocsikat felváltották az autók. Vitézy Dávid szerint az a fontos, hogy Magyarország egy innovatív, erre a típusú gazdasági fejlődésre felkészült ország legyen, amelynek az előnyeit le tudja aratni.

A témáról rendszeresen egyeztet Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterrel is, a fejlesztésben és a tesztelésben pedig kulcsszerepe van a zalaegerszegi ZalaZONE Járműipari Tesztpályának.

Balaicz Zoltán ehhez hozzátette: Zalaegerszeg az elmúlt években a járműipari kutatás-fejlesztés, az intelligens közlekedési rendszerek és az autonóm mobilitás egyik meghatározó európai helyszínévé vált. Ez a program tovább erősíti a város szerepét, és hozzájárul ahhoz, hogy Zalaegerszeg a jövő közlekedési megoldásainak nemzetközileg is elismert referenciahelyszíne legyen.

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