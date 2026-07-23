Már az idén teljesíthet egy euróbevezetési feltételt Magyarország

Az eurózónához csatlakozás esélyt teremthet, de önmagában nem biztosít garanciát a jólét növekedésére – hangoztatta Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke csütörtökön Tusnádfürdőn.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keretében elhangzott előadásában rámutatott: Magyarországon és Romániában is magas az eurózónához történő csatlakozás társadalmi támogatottsága, Magyarországon a lakosság mintegy kétharmada ért egyet az uniós fizetőeszköz bevezetésével.

Hangsúlyozta:

alapvetően a kormány dönt arról, hogy szükségesnek, célszerűnek tartja-e az eurózónához csatlakozást vagy sem, és milyen ütemezésben.

Az MNB törvény által előírt feladata együttműködni ebben a kormánnyal és ezt meg is teszi.

Az euró bevetésének előnyei között említette az árfolyamkockázat megszűnését, a válságállóság növekedését. Hátrányai közül a költségvetési és munkaerőpiaci politika felértékelődését és az önálló monetáris politika lehetőségének megszűnését emelte ki.

A szakember rámutatott: voltak időszakok a 2010-es évek közepén, amikor Magyország teljesítette az úgynevezett maastrichti kritériumokat, de akkor nem volt meg a szándék az eurozónához való csatlakozásra. Jelenleg Magyarország a költségvetési hiány, az adósságráta szintje, a hosszú lejáratú állampapírok kamatszintje tekintetében nem teljesíti az eurózónához való csatlakozás feltételeit. Az inflációnál - az utóbbi időszak óvatos és türelmes monetáris politikája eredményeképpen - más a helyzet: a legutóbbi júliusi inflációs szám 1,7 százalékos volt, és

várhatóan Magyarország éves szinten is az illetékes uniós szerv 2,7 százalékon megállapított inflációs referenciaszintje alatt marad - mondta.

Banai Péter Benő szerint Magyarországnak - az Európai Unió gazdaságába és kereskedelmébe erősen integrált országként – számos előnye származhat az euró bevezetéséből. A 2004 után csatlakozott országok tapasztalata viszont arra figyelmeztetnek, hogy az euró csak egy eszköz lehet a magasabb növekedés, alacsonyabb finanszírozási költségek, alacsony infláció elérése érdekében. Voltak olyan tagországok, amelyek nem igazán tudtak élni a lehetőséggel. Másfelől amennyiben Románia, vagy Magyarország nemzeti hatóságai elvégzik azokat a feladatokat, amelyek lehetővé teszik a csatlakozást az eurózónához, az még nem jelenti azt, hogy maga az eurózóna hosszú távon versenyképes tud lenni a többi globális versenytárssal – hangoztatta a jegybank alelnöke.

Címlapkép forrása: Portfolio