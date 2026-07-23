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Masszívan túlárazhatták a Magyarországon rendezett világversenyeket
Gazdaság

Masszívan túlárazhatták a Magyarországon rendezett világversenyeket

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A korábbi kiemelt sportrendezvények jelentős túlárazottsága miatt a jövőben alapjaiban változik meg a magyarországi világversenyek finanszírozása - jelentette be Kálnoki-Kis Attila sportállamtitkár a közösségi médiában. Kálnoki-Kis kijelentette, hogy a kormányzat ezentúl kizárólag olyan eseményeket támogat, amelyek ésszerű költségvetéssel, társadalmi megtérüléssel és saját bevétellel is rendelkeznek, így megszűnik a kizárólagos állami szerepvállalás.

Az újonnan kinevezett államtitkár kezdeményezésére átvilágították a korábbi években megrendezett kiemelt világversenyek szerződéseit és költségeit. A vizsgálat azokra a 2027-es eseményekre is kiterjedt, amelyeket még az előző kormány garanciavállalásával nyert el az ország.

A részeredmények egyértelműen rávilágítottak arra, hogy a korábbi rendezvények végső költségvetéseit jelentősen túlárazhatták

- jelentette ki Kálnoki-Kis Attila sportért felelős államtitkár.

A helyzet rendezése érdekében az érintett sportági szakszövetségek, az államtitkárság, valamint a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet szakemberei jelenleg is új költségvetési terveket dolgoznak ki a már elnyert, közelgő eseményekre - tette hozzá.

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Az államtitkár elmondása szerint a pénzügyi tapasztalatok alapján a döntéshozók új kritériumrendszert vezetnek be a sportpályázatok elbírálásánál. Ennek lényege, hogy a jövőben nem rendeznek olyan világversenyeket, amelyek szinte teljes egészében állami támogatásokra támaszkodnak.

A kormányzat a továbbiakban csak azokat a szakmailag megalapozott rendezvényeket támogatja, amelyeknél a kiadások indokoltak és ésszerűek, garantált a társadalmi hasznosulásuk, a pénzügyi tervekben pedig a saját bevételek is hangsúlyos szerepet kapnak

- zárul a vezető bejegyzése.

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