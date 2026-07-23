Megérkeztek a felvételi ponthatárok - Ezek lettek a top szakok

Annak érdekében, hogy minden jelentkező időben tájékozódhasson, egy ideig a Felvin kizárólag a ponthatárok böngészhetők - közölte a portál.
Mit mond a tárca?
Az általános felvételi eljárásban összesen 140.427 jelentkező vett részt, közülük 71.467 felvételiző jutott be az első helyen megjelölt képzésre.
A szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait állami finanszírózásban
- közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
A legnépszerűbb képzési területek idén
- a gazdaságtudományok (21.274 felvett hallgató),
- a pedagógus képzés (16.199),
- a műszaki tudományok (13.314),
- bölcsészettudomány (9.855) és
- informatika (7.753),
- társadalomtudomány (7.447),
- orvos és egészségtudomány (7.432).
A top szakok a felvett diákok száma alapján a gazdálkodás és menedzsment szak (5.929), mestertanár képzés (3.845), jogász (3.811), ápolás és betegellátás (3.185), kereskedelem és marketing (3.036), gyógypedagógia (2.800).
A tanárképzés a létszámot tekintve folyamatosan növekedik, ebben az évben 16.199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre. Tanitó (2.039) és osztatlan tanárképzésbe (2.617) idén rekord számú diák érkezik, összesen 4.656 hallgatóval.
A felvett diákok számát tekintve a legtöbb diákot idén is az ELTE fogadja 13.723 hallgatóval, de a top 10 listában 3 műszaki fókuszú egyetem is helyet kap.
A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett,
ezt követte 477, ELTE jogász 467, PPKE jogász 467, PPKE pszichológia 462, Corvinus nemzetközi tanulmányok angol nyelven 459, ELTE pszichológia 455 ponttal - részletezte a szaktárca.
Az idei felvételi eljárásban nagyon szoros együttműködésben alakították ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium-, az Oktatási Hivatal- és a felsőoktatási intézmények vezetői a ponthatárokat valamint a végleges felvehető létszámokat - tette hozzá a minisztérium. A 2026-os tanév nemcsak a felvételi eredmények miatt jelent mérföldkövet. Az új tanévvel megkezdődik a magyar felsőoktatás megújítása is. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium célja, hogy a hallgatók korszerű, a 21. század kihívásaira felkészítő képzésben részesüljenek, miközben a magyar felsőoktatás ismét szervesen kapcsolódik az európai és nemzetközi tudományos, valamint felsőoktatási térhez - jelezte.
Azt ígéri a minisztérium: ennek érdekében a minisztérium átfogó fejlesztéseket készít elő, amelyek erősítik az egyetemek szakmai autonómiáját, hallgatóközpontúságot, javítják az oktatás minőségét, bővítik a nemzetközi együttműködéseket, és kiszámítható, átlátható működési környezetet teremtenek a magyar felsőoktatás számára.
Katz Sándor felsőoktatási államtitkár kiemelte: „a megújítást az érintettek bevonásával kívánjuk végrehajtani. Fontosnak tartjuk, hogy már a felvételi első pillanatától megismerjük a fiatalok véleményét és ötleteit, hiszen a jövő felsőoktatását velük együtt kell alakítanunk.”
Corvinus
Idén már több mint kétezer térítésmentes helyet kínál és 8 százalékkal több diákot vett fel tavalyhoz képest a Budapesti Corvinus Egyetem a hazai felvételi eljárásban. Továbbra is a Corvinust célozzák a legjobb eredményű diákok: a több egyetemen is elérhető képzések zöménél a legmagasabb ponthatárokat a Corvinus húzhatta meg, az élen a nemzetközi gazdálkodás szak áll 477 ponttal. Emellett a Corvinusra felvett nemzetközi diákok száma is számottevően, 50 százalékkal nőtt - jelezte a Budapesti Corvinus Egyetem.
Összesen 2531 diákot vett fel a Budapesti Corvinus Egyetem a 2026/27-es tanévre a központi felvételi eljárásban. Ez 8 százalékkal több, mint tavaly: a kapacitást mind az alap-, mind a mesterszakokon növelték.
Idén ősztől tavalyhoz képest csaknem 200 diákkal többen, összesen 2061-en tanulhatnak térítésmentesen a Corvinuson.
A kapacitásban bővülő, népszerű alapszakok közé tartozik többek között az angol nyelvű gazdálkodási és menedzsment és a nemzetközi tanulmányok, a magyar nyelvű pénzügy és számvitel, illetve az alkalmazott közgazdaságtan képzés angol és magyar nyelvű formája is.
Alapképzésen 1727, mesterképzésen 726, osztatlan képzésen pedig 78 hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptembertől a hazai felvételi rendszerben. Nemzetközi eljárásban 990 fő tett sikeresen eleget a felvételi követelményeknek.
„Különösen fontos eredmény, hogy idén rekordszámban tudunk magyar hallgatóknak térítésmentes tanulási lehetőséget nyújtani az elmúlt évekhez képest. Emellett a nemzetközi toborzásban is jelentős előrelépést tettünk, a külföldről érkező hallgatók növekvő jelenléte pedig az egyetem nemzetközi karakterét erősíti. A Magyarországon kívüli diákok arányának emelkedése hosszú távon abban is segít, hogy alkalmazkodjunk a demográfiai változásokhoz és ahhoz a piaci trendhez, hogy egyre kevesebb diák készül mesterképzésre. A tehetséges magyar és nemzetközi hallgatók számának együttes növelésével fenntarthatjuk képzéseink kapacitását, és tovább erősíthetjük a Corvinus versenyképességét” – mondta Bruno van Pottelsberghe, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora.
A legjobb képességű diákok továbbra is a Corvinusra jelentkeznek a központi felvételi eljárás adatai alapján. A Corvinus térítésmentes alapképzéseire 420 pont alatt, az önköltséges helyeire 400 pont alatt nem lehetett bekerülni. A meghirdetett kilenc alapszak közül hétnél a Corvinuson húzták meg a legmagasabb ponthatárt az adott szakot kínáló magyar egyetemek közül. A három legmagasabb corvinusos alapszakos ponthatár angol nyelvű képzéshez tartozik.
Majd sorolták:
- Az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakja viszi a pálmát az országban az alapképzések közül, ahova térítésmentes formában 477 pont kellett a bekerüléshez – ez, tavalyhoz hasonlóan egyben a legmagasabb bejutási küszöb a nappali térítésmentes alapképzések között.
- A szintén angol nyelvű nemzetközi tanulmányok szakra 459 pont volt szükséges.
- A legtöbb jelentkezőt vonzó gazdálkodási és menedzsment szak esetében az angol nyelvű programra 453 pontot, a magyar nyelvű képzésre 446 pontot kellett gyűjteni, a legnépszerűbb alapszak angol képzésére tehát idén már nehezebb volt bejutni, mint a magyarra.
- A gazdaságinformatikus szak először indul nemcsak magyar, de angol nyelven is, előbbire 420, utóbbira 430 pont lett a küszöbérték, itt is az angol képzésre lehetett nehezebben bekerülni.
- A magyar nyelvű pénzügy és számvitel szakhoz 443 pont,
- az üzleti adattudomány szakhoz 442 pont,
- a filozófia, politika, gazdaság szakra 440 pont volt szükséges.
- Az alkalmazott közgazdaságtan magyar nyelvű programjához 438 pont,
- az angol nyelvű képzéséhez 432 pont lett a ponthatár.
- Az angol nyelvű kommunikáció és médiatudomány alapképzésre 431 pont,
- a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szakra 430 pont volt a minimum a térítésmentes formában.
ELTE
Minden korábbi rekordot megdöntve szeptemberben összesen 13.723 új hallgató kezdheti meg felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az ELTE a tavalyinál 1140-nel több gólyát vett fel, így idén is az egyetem történetének legmagasabb felvételi létszámát érte el - közölte az ELTE.
A legtöbb hallgatót a Gazdaságtudományi Kar veszi fel (3039 fő), amelyet a Bölcsészettudományi Kar (2282 fő), majd a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (1418 fő) követ.
A legnagyobb létszámmal induló alap- és osztatlan szakok között szerepel a jogász (878 fő), a nemzetközi gazdálkodás (810 fő), az osztatlan tanárképzés (701 fő), a gyógypedagógia (689 fő), a gazdálkodási és menedzsment (593 fő), valamint a programtervező informatikus (541 fő). A mesterszakok közül a pénzügy (326 fő), a pszichológia (291 fő), valamint a vezetés és szervezés (252 fő) emelkedik ki.
A jelentős létszámnövekedésben kiemelt szerepet játszik a gazdaságtudományi képzési terület, amelyre az egyetem a tavalyinál 700-zal több hallgatót vett fel - részletezték.
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