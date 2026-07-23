Megint Fed-kamatemelést áraznak az olajár emelkedése után

A CME FedWatch mutatója szerint a kamatfutures-piac

jelenleg mintegy 82 százalékos valószínűséggel árazza, hogy a Fed a szeptemberi ülésén megemeli az irányadó kamatszintet,

miközben egy héttel korábban ez az esély még 53 százalék alatt volt. Noha a jövő heti kamatdöntő ülésen a piac döntő többsége még a jelenlegi, 3,50–3,75 százalékos kamatsáv tartására számít, a szigorítást várok aránya már ott is érdemben emelkedett, hiszen a 25 bázispontos emelés valószínűsége a korábbi 12 százalékról csaknem 38 százalékra ugrott.

A várakozások hirtelen megváltozása mögött elsősorban a dráguló energia áll. A globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj ára csütörtökön május vége óta először lépte át a hordónkénti 100 dolláros szintet, miközben az Egyesült Államok és Irán között újabb fegyveres konfliktus bontakozott ki. Ezzel párhuzamosan az amerikai benzin átlagára gallononként 4 dollárra emelkedett, ami az AAA autóklub adatai szerint több mint egy hónapja a legmagasabb szintet jelenti.

A csütörtökön közzétett munkaerőpiaci adatok szintén azt a forgatókönyvet erősítik, hogy a Fed a munkaerőpiac hűtése helyett továbbra is az infláció letörésére fókuszálhat. Az első alkalommal benyújtott munkanélküli-segélykérelmek heti száma ugyanis 187 ezerre csökkent, ami 1969 óta a legalacsonyabb érték, ráadásul akkoriban az amerikai lakosság lélekszáma a mainak mindössze 60 százalékát tette ki. Christopher Rupkey, az FWDBONDS vezető közgazdásza rámutatott, hogy a gazdaság a túlfűtöttség egyértelmű jeleit mutatja, így kérdéses, hogy ez a lendület meddig tarthat ki a folyamatosan emelkedő energiaárak mellett.

A szigorítási várakozások erősödése jelentős eladási hullámot indított el a részvénypiacokon is. A Dow Jones ipari átlagindex több mint 600 pontos mínuszban is járt a kereskedés folyamán, míg a magas kamatkörnyezetre kifejezetten érzékeny, technológiai fókuszú Nasdaq Composite index közel 3 százalékot veszített értékéből. Larry Tentarelli, a Blue Chip Daily Trend Report vezető technikai stratégája szerint a kedvezőtlen tényezők, mint az olajár és a kötvényhozamok megugrása, valamint az Alphabet gyorsjelentését követő zuhanás, együttesen valóságos viharzónába sodorták a piacokat.

A befektetők kiemelten figyelik a kétéves amerikai államkötvény hozamát is, amely a Fed várható lépéseinek egyik legmegbízhatóbb indikátora, és csütörtökön több mint 6 bázisponttal emelkedett. Ross Mayfield, a Baird befektetési stratégája szerint a jövő heti kamatdöntés miatt még nem kell aggódni, a szeptemberi ülés viszont már kifejezetten izgalmasnak ígérkezik. A közgazdászok konszenzusa ugyanakkor egyelőre mérsékeltebb: a FactSet adatai szerint a piaci szereplők többsége idén már nem számít kamatemelésre, 2027-re pedig fél százalékpontos kamatcsökkentést jeleznek előre.

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