Megjött az előrejelzés: fordulatot vesz az időjárás Magyarországon a jövő héten

A meteorológiai szolgálat szerint a jövő hét közepétől a frontok várhatóan elkerülik térségünket.
A nyugatról érkező anticiklon egyre nagyobb befolyást gyakorol időjárásunkra, ami többnyire napos, száraz időt eredményezhet.
Ennek hatására fokozatosan
emelkedik a hőmérséklet, a nappali felmelegedés egyre erőteljesebbé válik.
A HungaroMet szerint a jelenlegi forgatókönyvek szerint a hónapváltás környékén ismét hőhullám alakulhat ki, ugyanakkor ennek pontos mértéke és időtartama még bizonytalansággal terhelt.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Mohamed Badra
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