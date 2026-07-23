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Nagy bejelentésre készül pénteken Friedrich Merz
Gazdaság

Nagy bejelentésre készül pénteken Friedrich Merz

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Friedrich Merz német kancellár akár már pénteken bejelentheti a kormány átalakítását, amelyet a párt egyik befolyásos politikusa, Jens Spahn váratlan távozása váltott ki – értesült a Reuters három forrásból.

A hírügynökség információi szerint

Nina Warken egészségügyi miniszter veheti át a Kancellária vezetését, míg elődje, Thorsten Frei követheti Spahnt a CDU/CSU parlamenti frakciójának élén.

Frei, aki régóta Merz bizalmasának számít, eddig a kormányzati munka összehangolásáért felelt a hivatalban. Ez a feladatkör a koalíció viharos első évében többször is a figyelem középpontjába került.

Warken helyét az egészségügyi tárca élén a CDU jelenlegi főtitkára, Carsten Linnemann foglalhatja el, amint arról a Bild is beszámolt. A csütörtök esti hírek szerint a személyi kérdésekről szóló egyeztetések még folyamatban voltak, az egyik forrás szerint a döntéseket még nem zárták le teljesen.

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Spahn múlt szombaton mondott le, miután az Egyesült Államokban béranya segítségével született gyermeke. Ez a lépés ellentétes saját pártjának a béranyasággal kapcsolatos elutasító álláspontjával. Spahnt korábban Merz egyik lehetséges kihívójaként tartották számon.

A Handelsblatt beszámolója szerint Philipp Amthor, a CDU parlamenti képviselője is szerepet kaphat a Kancellárián, mint a szövetségi kormány és a tizenhat tartomány közötti kapcsolatokért felelős államminiszter.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

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