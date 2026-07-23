Nem változtatott a kamatokon az EKB, szeptemberben az év legfontosabb ülése jöhet

Lagarde elmondja, hogy az eurózóna éves inflációja júniusban 2,8 százalékra mérséklődött a májusi 3,2 százalékról. Ez ugyan érdemi lassulást jelent, de az áremelkedés üteme továbbra is az EKB 2 százalékos célja felett van.

A júniusi enyhülés szélesebb körben is látható volt: az energiaárak, az élelmiszerárak, a szolgáltatások és az ipari termékek árdinamikája egyaránt lassult májushoz képest. Mindez azt eredményezte, hogy júniusban a tartós árváltozási folyamatokat megragadó maginfláció is lejjebb került, ami arra utal, hogy az alapfolyamatokban is megjelent némi enyhülés.

Az egyes termékkategóriák árváltozása az eurózónában (%, év/év) Kategória 2026 jan. 2026 febr. 2026 márc. 2026 ápr. 2026 máj. 2026 jún. Élelmiszer, alkohol, dohány 2,6 2,5 2,4 2,4 1,9 1,5 Energia -4,0 -3,1 5,1 10,8 10,8 8,5 Ipari termékek (kivéve energia) 0,4 0,7 0,5 0,8 0,9 0,7 Szolgáltatások 3,2 3,3 3,2 3,0 3,5 3,2 Maginfláció 2,2 2,4 2,3 2,2 2,6 2,4 Éves infláció 1,7 1,9 2,6 3,0 3,2 2,8 Forrás: Eurostat, Portfolio

Az EKB értékelése szerint a belföldi költségnyomás az első negyedévben enyhült, amit a bérek és a profitok lassabb növekedése is támogatott. A jegybank bérkövető mutatói és a bérvárakozási felmérések továbbra is arra utalnak, hogy a bérdinamika az év során moderált maradhat. Lagarde szerint

Ezzel együtt a helyzet továbbra sem egyértelműen megnyugtató

- jelenti ki az EKB vezetője.

A vállalatok számára több input beszerzése drágábbá vált, ezért egyre inkább arra számítanak, hogy emelniük kell értékesítési áraikat, ráadásul az energiaár-sokk már több alapinflációs mutatót is felfelé mozdított

- mondja Lagarde.

A rövid távú inflációs várakozások továbbra is jóval magasabbak, mint a közel-keleti háború kitörése előtt voltak, ugyanakkor a hosszabb távú inflációs várakozások többsége továbbra is 2 százalék körül alakul, ami segíti az infláció középtávú stabilizálódását – mondja el az EKB első embere.

A júniusi adat tehát kedvező képet mutat az inflációs kilátásokról,

az energiaárak újbóli emelkedése ugyanakkor a következő hónapokban ismét felfelé húzhatja az inflációt, és 2027 első felében is a cél felett tarthatja az áremelkedési ütemet.

Az energia drágulása idővel az élelmiszerek, az iparcikkek és a szolgáltatások áraiban is megjelenhet, így ezen területeket a jövőben is kiemelt figyelemmel kíséri majd az EKB stábja.

Az EKB szerint az eurózónában az árstabilitás 2027 második felében állhat helyre ismét.