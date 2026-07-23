Nincs ingyen ebéd: fontos figyelmeztetést küldött Magyar Péter az autósoknak

Kormányszóvivői tájékoztatott tartott Magyar Péter miniszterelnök Köböl Anitával, ahol a kormány legutóbbi döntéseiről volt szó főként.

A sajtókérdések lehetőségének lezárása után, a tájékoztató legvégén Magyar Péter így fogalmazott:

Még mielőtt lezárnánk, kormányszóvivő asszony. Vártam, hogy kérdeznek esetleg a benzinárról, vagy valami igazán fontos dologról, de nem kell, mert kérdés nélkül is elmondom, készültem Önöknek dolgokkal.

Majd rátért a hazai üzemanyagpiac aktuális helyzetének értékelésére.

A Portfolio ebben a témában készült kérdésekkel, de nem kapott ma sem kérdezési lehetőséget.

Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. július 23-án. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Nem emelkednek a kiskereskedelmi árak - De miért?

Hallgatjuk a kritikákat, hogy hogy elszálltak az üzemanyagárak a védett ár kivezetése óta. Azt tudom mondani, hogy a benzin és a dízel átlagára 1-2 forint eltéréssel a védett árnál van - szögezte le, majd kivetített a régiós üzemanyagárakat bemutató grafikont. Az adatok forrásáról azonban nem beszélt a miniszterelnök, így nem tudhattuk meg (miután kérdéslehetőség sem volt már ebben a témában), hogy a kormány adatai honnan származnak.

Mind a dízel, mind a benzin tekintetében jóval a környező országok ára alatt vannak az átlagárak

- emelte ki Magyar Péter.

Az Európai Bizottság oldalán már elérhetők az egyes országok hétfői üzemanyagpiaci átlagárai. Ahogy délelőtt megírtuk, a hazai benzin és a dízel ára valóban a szomszédos országok átlagos árszintje alatt van, a különbség azonban a bizottsági adatok alapján jóval kisebb annál, mint amit a sajtótájékoztatón bemutatott diagram sugallt (a benzinnél 15, a dízelnél 22 forint a hazai árelőny az EB adatai alapján). Fontos hangsúlyozni, hogy az általunk használt adatok a hétfői állapotot tükrözik.

Fotó: július 23-i kormányszóvivői tájékoztató prezentációja. Az adatok forrása nem ismert.

A miniszterelnök kitért arra is: azt hallják sokan, hogy a nagykereskedelmi árat emelik. Megfogalmazása szerint ma is leírta a Telex, hogy óriási áremelkedés van, de ez nem igaz effektíve, mert a kiskereskedelmi árak nem emelkedtek, vagy 1-2 forinttal emelkedtek, az utóbbi 1-2 hétben 5-10 forinttal.

A nagykereskedelmi árak emelkedtek és azok fognak is emelkedni, mert hogy ha nem emelkednének ezek, akkor egy idő után probléma lenne. De indítok távolabbról - tette hozzá.

Arról nem beszélt a miniszterelnök, hogy a nagykereskedelmi drágulás miért nem jelenik meg teljes egészében a kutak áraiban, és a töltőállomások a védett ár kivezetése után miért nem hárítják át maradéktalanul a kedvezőtlen piaci folyamatokat a lakosságra (ahogy ezt a mai bejelentésben is láthattuk). Normál piaci körülmények között a nagykereskedelmi árakat elsősorban a mintegy 60-70 százalékos piaci részesedésű Mol, valamint a többi nagykereskedő határozza meg, a kiskereskedelmi árak visszafogottabb emelkedése ugyanakkor arra utalhat, hogy a piac meghatározó szereplője tudatosan fékezi a drágulás továbbgyűrűzését.

Mi történik az üzemanyagokkal?

Most egy komplex helyzet van, jelenleg sok tényező egyszerre adódik össze, ami felborítja a normál piaci működést. A világpiaci kőolaj és a késztermékek ára ezért szállt el - mondta. Magyar Péter ezután sorolta:

Hormuzi-szoros helyzete,

extrém helyzet az orosz gázolajpiacon, ami következtében az ország importra szorul (a kikötőket és olajfinomítókat ért dróntámadások miatt),

nyár van, alapvetően növekszik meg a kereslet,

óriási szárazság, aszály van, megnehezedett a Dunán a késztermékek szállítása,

nem került kijavításra a Mol százhalombattai finomítója, alig 50%-ot meghaladó kapacitással működik, várhatóan szeptembertől tud teljes üzemmel működni.

Egyébként ebben a témában épp most jelent meg részletes elemzésünk:

Ennek ellenére van az a helyzet, hogy a benzin átlagára 596-597 forint körül. Ha megnézik Ausztriát, akkor az a helyzet olyan benzinturizmust tud okozni Ausztria felől Magyarország irányába, ami már veszélyes helyzetet eredményezhet - mondta.

Az egyébként is akadozó ellátás, import azt okozhatja, hogy lehetnek hiányok kisebb kutakon - ismertette.

Erre máris láthattunk példát: az Envi Group nemrég arról tájékoztatta vásárlóit, hogy fizikai áruhiánnyal küzdenek, akadozik a gázolajellátásuk, ezért egyes töltőállomásain átmenetileg elfogyhat a dízel. Egyetlen kúthálózat problémája önmagában persze még nem jelent országos ellátási zavart, de jól mutatja, hogy a nemzetközi dízelpiaci szűkösség már a hazai kiskereskedelemben is éreztetheti a hatását.

Nem rosszabb a helyzet, mint az Orbán-kormány alatt

Ezt követően újabb grafikont vetített a közönségnek Magyar Péter, amelyben azt mutatta be, hogy a dízel és a benzin ára hosszabb távon, 2023 januárig visszamenve mennyi volt, és azt bizonyította be, hogy az Orbán-kormány ideje alatt többször is volt sokkal magasabb a gázolaj ára.

Ez az átlagár, de amikor 720 forintot látnak 2023 januárjában, akkor az autópályákon a 800 forintot is meghaladta a gázolaj literje például a 2022-es választás után - ismertette a grafikonokon található árszinteket, áralakulást, amelyek skálázása érdekes, mert mind a 4 grafikon y tengelyén a skálázás eltérő (és mindezeket a folyamatokat egyben is lehetett volna ábrázolni - a szerk.). Éveken át 650-680 forint körül volt az átlagár, ami most 616 forint - húzta alá Magyar Péter.

Fotó: július 23-i kormányszóvivői tájékoztató prezentációja. Az adatok forrása nem ismert.

Majd a benzin kiskereskedelmi ára kapcsán is ugyanezt az ábratípust kivetítette a kormányfő.

Fotó: július 23-i kormányszóvivői tájékoztató prezentációja. Az adatok forrása nem ismert.

Mi várható idehaza?

De nem szeretnék zsákbamacskát árulni és álszent lenni. Egyeztettünk a Mollal és a stratégiai készleteket őrző szervezetekkel is. Ahhoz, hogy ha ez a helyzet fennmarad a Hormuzban, Oroszországban, vagy a Dunán, hogy ne alakuljon ki termékhiány, ahhoz a nagykereskedelmi árakat növelni kell. A Mol nem tudja egyedül ellátni a piacot, még akkor sem, ha helyreáll a Dunai Finomító.

Jelenleg késztermékhiány van a piacon, pedig Magyarország importra szorul. Ha nem lesz rögtön béke, és nem javul a helyzet, akkor bizonyosan kell nagykereskedelmi árat emelni

- mondta Magyar Péter.

De eddig is láthatták, hogy hiába emelkedett 30-40-50 forinttal a nagykereskedelmi ár az elmúlt időszakban, mellette a kiskereskedelmi árak kisebb mértékben emelkedtek - hangsúlyozta Magyar Péter.

Mivel kérdésfelvetésre ezen a ponton már nem volt lehetőség, ezért nem tudhattuk meg azt, hogy ez miért alakult így, a lakossági piaci árak miért nem követik le a nagykereskedelmi árakat. És hogy az így szűkülő marzs milyen következményekkel jár a piaci szereplőkre nézve.

Lehet küldeni olyan fényképeket, hogy az autópályán az 595 forintosnál 20 forinttal drágább a benzin, de ez mindig is így volt, az átlagárakat érdemes figyelni - jelezte Magyar Péter.

De ez csak egy ideig vihető, mert eltűnt a cégek profitja, nemcsak a Molról beszélek, hanem a többi hálózatról és akkor a kicsikről nem is beszélek, ők rá vannak szorulva az importra - tette hozzá. Ha ők nem tudják érvényesíteni a megemelkedő nagykereskedelmi árat, akkor nem fognak tudni árulni - jelezte.

Nem kell azon meglepődni, ha van, vagy lesz áremelkedés a következő hetekben

- jelezte a totem árakkal kapcsolatban a kormányfő. De egyáltalán nem olyan drasztikus, amit most látunk, mint ami az Orbán-kormány alatt volt - húzta alá.

Ez nem azt jelenti, hogy mi úgy járunk el, mint az előző kormány, ha a nemzetközi helyzet fokozódik, meg fogjuk hozni a szükséges döntéseket. Nem fogjuk hagyni, hogy úgy járjanak az emberek, ahogyan az előző kormány alatt - jelezte előre.

Folyamatosan kapcsolatban állunk a Mollal és a szervekkel, minden nap megkapom a jelentést, hogy hány napnyi stratégiai készlet van. A gazdaságfejlesztési miniszter egyeztet a kisebb kutak képviselőivel is - árulta el.

Ha viszont túl nagyra nő a különbség a magyar kiskereskedelmi árak és Ausztria, Szlovákia árai között, akkor elképesztő turizmus alakulhat ki, és kiürülhetnek a kutak, ezt meg kell akadályoznunk.

Amit mi józanul tudunk vállalni, hogy a magyar ár alacsonyabb lesz, mint a közép-európai országokban az átlagár.

Majd a lehetőségek között említette konkrétan a jövedéki adót, valamint más eszközöket is, de a védett árat egyelőre nem mondta. A Mol adója kapcsán is voltak változások, most már több adót fizetnek a spread után.

Ha ezt a mostani árat így befixálnánk, akkor az havonta 50 milliárd forintba kerülne a költségvetésnek - jelezte, hogy ennek a piaci beavatkozásnak milyen ára van. Azt szeretném mindenkitől kérni, hogy lássák be:

nincs ingyen ebéd,

ezt ugyanúgy a magyar emberek fizetik meg - jelezte.

Nálunk a legjobb a helyzet jelenleg, de amennyiben nagyobb eltérés jönne, a magyar kormány kész beavatkozni a családok, gazdák és vállalkozások érdekében - vetítette előre.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői tájékoztatón 2026. július 23-án. Forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert