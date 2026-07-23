NKA-botrány: letartóztatták Hankó Balázs volt kabinetfőnökét

A Telex értesülései szerint Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke, Konczos Nóra az NKA-ügy hetedik gyanúsítottja, akinek előzetes letartóztatását elrendelték. Az egykori miniszter közvetlen munkatársát szerdán vették őrizetbe és hallgatták ki

Szerdán hétre nőtt a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében indított nyomozás gyanúsítottjainak száma, az újabb személy előzetes letartóztatását csütörtökön egy hónapra elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság – közölte a Telex érdeklődésére a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője. A lap információi szerint

Konczos Nóráról, Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnökéről van szó.

A megalapozott gyanú szerint hűtlen kezelést követett el a gyanúsított. Arról is csütörtökön döntött a bíróság, hogy az ügyben egy hónapja letartóztatott hat személy közül négyen további egy hónapig letartóztatásban maradnak, ketten pedig hazatérhetnek, de bűnügyi felügyelet alá kerülnek.

Az ügy lényege röviden: a gyanú szerint állami kulturális pályázati forrásokat úgy osztottak el választókerületenként, hogy azokat a Fidesz választási kampányában lehessen felhasználni.

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