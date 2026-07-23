  • Megjelenítés
NKA-botrány: letartóztatták Hankó Balázs volt kabinetfőnökét
Gazdaság

NKA-botrány: letartóztatták Hankó Balázs volt kabinetfőnökét

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Telex értesülései szerint Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke, Konczos Nóra az NKA-ügy hetedik gyanúsítottja, akinek előzetes letartóztatását elrendelték. Az egykori miniszter közvetlen munkatársát szerdán vették őrizetbe és hallgatták ki

Szerdán hétre nőtt a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében indított nyomozás gyanúsítottjainak száma, az újabb személy előzetes letartóztatását csütörtökön egy hónapra elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság – közölte a Telex érdeklődésére a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője. A lap információi szerint

Konczos Nóráról, Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnökéről van szó.

A megalapozott gyanú szerint hűtlen kezelést követett el a gyanúsított. Arról is csütörtökön döntött a bíróság, hogy az ügyben egy hónapja letartóztatott hat személy közül négyen további egy hónapig letartóztatásban maradnak, ketten pedig hazatérhetnek, de bűnügyi felügyelet alá kerülnek.

Az ügy lényege röviden: a gyanú szerint állami kulturális pályázati forrásokat úgy osztottak el választókerületenként, hogy azokat a Fidesz választási kampányában lehessen felhasználni.

Még több Gazdaság

Szeptemberben újabb kamatemelésre készülhet az EKB

Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás

Alkotmánybírót választhat a parlament jövő héten

Kapcsolódó cikkünk

Új fejlemény az NKA-ügyben: 4 tisztviselő letartóztatásban marad, ketten bűnügyi felügyelet alá kerülnek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Bankmonitor

Mi történik a hitellel, ha meghalok?

András és felesége, Anita három éve vásárolt lakást Debrecen egyik zöldövezeti részén. A 32 millió forintos jelzáloghitelt 20 évre vették fel, a havi törlesztő 200 ezer forint körül moz

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette: radikális fizetéscsökkentés jön az állami cégeknél
Itt a döntés: máris eltörölte az áfát a Tisza-kormány egy fontos terméknél!
Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility