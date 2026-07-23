Nőtt a megújulók aránya az EU-ban, Magyarország még az átlag alatt van

Az Európai Unió bruttó végső energiafogyasztásának 26,2 százaléka származott megújuló energiaforrásokból 2025-ben az Eurostat csütörtökön közölt előzetes adatai szerint. Ez egy év alatt 1 százalékpontos növekedést jelent a 2024-es 25,2 százalékhoz képest. Magyarországon a megújulók aránya 19,6 százalék volt, vagyis a hazai mutató javult, de továbbra is érdemben elmarad az uniós átlagtól.

Az Eurostat szerint a megújuló energiaforrások aránya az EU-ban a 2004-ben indult idősor kezdete óta emelkedik: akkor még 9,6 százalék volt a mutató. A 2025-ös, 26,2 százalékos érték ugyan újabb előrelépés, de az EU még messze van a 2030-ra kitűzött 42,5 százalékos megújulóenergia-céltól. Ennek eléréséhez 2026 és 2030 között évente átlagosan 3,3 százalékpontos növekedésre lenne szükség.

Magyarországon a megújulók aránya a bruttó végső energiafogyasztásban 2025-ben 19,6 százalék volt a 2024-es 18,3 százalék után. A magyar adat tehát egy év alatt 1,3 százalékponttal javult. Hosszabb távon is jelentős az emelkedés: 2004-ben még csak 4,4 százalék volt a magyar megújuló részarány. A 2025-ös adat alapján Magyarország ugyanakkor továbbra is az uniós mezőny alsó felében helyezkedik el, és több mint 6 százalékponttal marad el az EU-átlagtól.

Az EU-tagállamok közül 2025-ben Svédországban volt a legmagasabb a megújulók aránya a bruttó végső energiafogyasztásban, 65,4 százalékkal. Svédország főként szilárd biomasszára, vízenergiára és szélenergiára támaszkodott. Finnország 53,0 százalékkal, Dánia 48,2 százalékkal következett. A legalacsonyabb részarányt Belgiumban, Szlovákiában és Írországban mérték, rendre 14,9, 16,3 és 17,2 százalékkal.

A villamosenergia-fogyasztásban gyorsabban nő a megújulók szerepe.

Az Eurostat előzetes adatai szerint az EU bruttó villamosenergia-fogyasztásának 49,9 százaléka származott megújuló energiaforrásokból 2025-ben, ami 2,4 százalékpontos növekedés 2024-hez képest. Összehasonlításképpen: 2004-ben ez az arány még csak 15,9 százalék volt.

Magyarországon ugyanez a mutató 28,3 százalékra nőtt 2025-ben a 2024-es 24,1 százalékról. Ez 4,2 százalékpontos éves emelkedést jelent, vagyis a magyar villamosenergia-mutató gyorsabban javult, mint az uniós átlag. A szint azonban továbbra is jóval alacsonyabb: Magyarország a megújuló villamosenergia-fogyasztási részarányban is az EU-átlag alatt áll.

A magyar áramszektorban látható javulás óvatosan összekapcsolható a naperőművi kapacitások gyors bővülésével. Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint 2025 decemberének elejéig mintegy 1030 megawatt új naperőművi teljesítmény épült ki Magyarországon, így egymást követő negyedik évben nőtt 1 gigawattnál nagyobb mértékben a hazai napelemes kapacitás. Ez nem magyarázza önmagában az Eurostat teljes megújulóenergia-mutatóját, de alátámasztja, miért az áramszektorban látszik a legerősebb hazai előrelépés.

A megújuló villamosenergia-fogyasztás aránya Ausztriában volt a legmagasabb 2025-ben, 90,8 százalékkal. Svédországban 89,2 százalék, Dániában 77,7 százalék volt a mutató. Portugália, Görögország és Spanyolország szintén 60 százalék feletti arányt ért el. A legalacsonyabb értékeket Máltán, Csehországban, Luxemburgban, Szlovákiában és Cipruson regisztrálták.

Magyarország 28,3 százalékos értéke ezeknél magasabb, de a legtöbb tagállamétól és az uniós átlagtól elmarad.

A fűtés-hűtés területén is nőtt a megújuló energiaforrások szerepe az EU-ban, de mérsékeltebb ütemben. Az Eurostat szerint a megújulók aránya ebben a szegmensben 2025-ben 27,4 százalékra emelkedett, ami a 2004-ben indult idősor (11,7 százalék) legmagasabb értéke. A növekedés 2024-hez képest 0,7 százalékpont volt, vagyis kissé elmaradt a 2004 és 2025 közötti évi átlagos, 0,75 százalékpontos bővüléstől.

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