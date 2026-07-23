Nyolcéves csúcsra ugrott a fogyasztói bizalom Magyarországon, de van egy komoly bökkenő

A GKI júliusi felmérése alapján többéves csúcsot ért el a hazai konjunktúraindex és a fogyasztói bizalom is. Bár a lakosság egyre optimistább a saját anyagi helyzetével kapcsolatban, a vállalkozások óvatosak maradnak, hiszen nem terveznek jelentős létszámbővítést, miközben az áremelési szándékuk is csaknem kétéves mélypontra esett.

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A fogyasztói bizalmi index júliusban nyolcéves csúcsra ugrott, miután zsinórban a nyolcadik hónapban mutatott folyamatos javulást, ez a töretlen emelkedés pedig tartós hangulatváltozásra utal.

A felmérés részleteiből kiderül, hogy az optimizmus hátterében elsősorban a lakosság saját pénzügyi helyzetének kedvezőbb megítélése áll, nem pedig egy általános gazdasági eufória. Az elmúlt egy év anyagi helyzetének értékelése, valamint a nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási feltételeinek megítélése egyaránt négy-négy ponttal javult, miközben az ország következő egy évének gazdasági kilátásait csak minimálisan, egyetlen ponttal látták jobbnak a válaszadók.

Ezzel párhuzamosan az üzleti bizalmi index is emelkedett – három ponttal egy 38 havi csúcsra –, ám ez a növekedés az egyes ágazatokban igen eltérő képet mutat.

Míg az iparban nyolcpontos ugrást mértek, a kereskedelem stagnált, az építőipar és a szolgáltató szektor mutatója pedig romlott.

A javuló hangulat egyelőre a munkaerőpiacon sem érezteti a hatását, és a foglalkoztatási várakozások is enyhén romlottak. A létszámbővítést tervező cégek aránya tízről nyolc százalékra esett vissza, miközben az elbocsátást fontolgatóké tíz százalékon stagnált.

A felmérésből kiderülő legszembetűnőbb folyamat az árvárakozások terén mutatkozik, az üzleti szféra árvárakozási indexe ugyanis május óta folyamatosan csökken, júliusban pedig már csaknem kétéves mélypontra süllyedt.

A vállalatok mindössze 26 százaléka tervez áremelést a következő három hónapban, miközben 8 százalékuk árcsökkentésre készül. Bár ez a fogyasztóiár-index mérséklődése szempontjából kedvező fejlemény, egyúttal óvatosságra is int - írják a GKI elemzői. A fogyasztói hangulat és az üzleti árvárakozások között nyíló olló ugyanis rávilágít arra, hogy

a bizalom erősödése ellenére a tényleges kereslet még nem élénkült meg annyira, hogy a cégek indokoltnak vagy kivitelezhetőnek lássák a további áremeléseket

- áll az indoklásban.

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