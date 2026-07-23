Óriási vámcsomagot élesít Trump, órákon belül életbe lép

Péntektől 10-12,5 százalékos vámot vet ki az Egyesült Államok több tucatnyi kereskedelmi partnerére. A Trump-adminisztráció azzal indokolja a döntést, hogy az érintett országok nem léptek fel megfelelően a kényszermunkával előállított termékek kereskedelme ellen. Az intézkedés az amerikai külkereskedelem több mint 99 százalékát lefedi, és pontosan akkor lép életbe, amikor lejár a februárban bevezetett ideiglenes globális vám hatálya.

Az amerikai kormányzat pénteken, közvetlenül éjfél után új vámokat vezet be 60 kereskedelmi partnerrel szemben. Az intézkedések az Egyesült Államok teljes külkereskedelmének több mint 99 százalékát lefedik.

Az új vámok mértéke országtól függően 10 vagy 12,5 százalék lesz.

Az alacsonyabb kulcsot azokkal a gazdaságokkal szemben alkalmazzák, amelyek már tettek lépéseket a kényszermunkával előállított áruk behozatalának megakadályozására, vagy erre kereskedelmi megállapodásban kötelezettséget vállaltak. A többi érintett kereskedelmi partnerre 12,5 százalékos vám vonatkozik.

Az intézkedések gyakorlatilag felváltják a februárban bevezetett, átmeneti 10 százalékos globális importvámot.

Trump februárban azután nyúlt ehhez az eszközhöz, hogy a Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette a tavaly áprilisi Liberation Day során bejelentett globális vámcsomagot. Az átmeneti vámot az amerikai kormány a kereskedelmi törvény 122. szakasza alapján legfeljebb 150 napra vezethette be, ezért annak hatálya július 24-én lejár.

A mostani vámokat már az 1974-es kereskedelmi törvény 301. szakaszára hivatkozva vetik ki.

Az amerikai kereskedelmi képviselet márciusban indított vizsgálatot 60 gazdasággal szemben, majd júniusban arra jutott, hogy azok nem léptek fel hatékonyan a kényszermunkával előállított termékek behozatala ellen.

A Trump-adminisztráció szerint ez az Egyesült Államok, egyben a világ eddigi legátfogóbb kereskedelmi intézkedése a nemzetközi munkajogok védelmében. A kormány ugyanakkor egyelőre nem közölte, hogy mekkora vámbevételt vár az intézkedéstől.

Az új terhek nem rakódnak rá az acélra, az alumíniumra és más fémtermékekre már korábban kivetett, nemzetbiztonsági indokokra épülő vámokra. Amennyiben egy termékre már vonatkozik a kereskedelmi törvény 232. szakasza alapján elrendelt vám, arra nem számítják fel még egyszer a most bejelentett pótlólagos terhet.

A mostani lépés egy szélesebb vámoffenzíva része. A Fehér Ház a héten léptette életbe a Brazíliából érkező import nagy részét sújtó 25 százalékos vámot, a kanadai áruk széles körére pedig augusztustól 50 százalékos vám lép érvénybe. Emellett még folyamatban van a márciusban indított másik vizsgálat is, amely 16 gazdaság túlzott gyártókapacitását veszi górcső alá, ennek lezárása után újabb vámok jöhetnek.

"Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy továbbra is vámokat alkalmazzunk és megállapodásokat kössünk gazdaságunk újraiparosítása, az amerikai munkavállalók védelme, a bérek emelése és a kereskedelmi deficit csökkentése érdekében" – mondta Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő szenátusi meghallgatásán.

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