Publicus Intézet: a lakosság nagy többsége támogatja a vagyonvisszaszerzést és a közjogi tisztviselők leváltását

A Publicus Intézet kutatása szerint az ország lakosságának 95 százaléka értesült már a kormány alkotmánymódosítási terveiről. A tervezett intézkedések közül kimagaslóan a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása a legnépszerűbb, amelyet a megkérdezettek 78 százaléka támogat.

Ez a lépés a Tisza Párt szimpatizánsai körében szinte teljes egyetértésre talál, de figyelemre méltó, hogy a Fidesz-szavazók csaknem harminc százaléka is egyetért a szervezet létrehozásával.

A politikai vezetők hivatali idejének maximalizálása szintén komoly társadalmi bázissal rendelkezik. Azt a javaslatot, hogy a miniszterelnök legfeljebb két cikluson át, azaz összesen nyolc évig tölthesse be a tisztséget, a válaszadók 74 százaléka támogatja. Ez a korlátozás a gyakorlatban azt jelentené, hogy Orbán Viktor a jövőben már nem vállalhatna kormányfői szerepet, ezt a forgatókönyvet pedig az ellenzékbe szorult Fidesz-szimpatizánsok 18 százaléka is helyesli.

Némileg megosztóbb, de még így is 61 százalékos többség áll mögötte annak a javaslatnak, amely a parlamenti képviselők megbízatását három ciklusra, vagyis tizenkét évre korlátozná. Ezt a Tisza-szavazók 84 százaléka, míg a fideszesek 17 százaléka tartja jó iránynak.

A közjogi tisztségviselőket érintő személyi változások szintén széles körű támogatást élveznek.

A lakosság 74 százaléka egyetért azzal, hogy az alkotmánybírák esetében vezessék be a 70 éves felső korhatárt, ami azonnal véget vetne Polt Péter és három másik bíró mandátumának. Emellett a megkérdezettek 67 százaléka támogatja Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is, megnyitva ezzel az utat egy új államfő megválasztása előtt.

A szimbolikus közigazgatási kérdésekben is egyértelmű többség rajzolódik ki, hiszen a válaszadók 71 százaléka üdvözölné, ha a vármegyék elnevezése újra megyére változna, míg 70 százalékuk azt is támogatja, hogy a főispánokat ismét kormánymegbízottnak nevezzék. Az erre vonatkozó törvényjavaslatot hétfőn már be is nyújtotta a Tisza Párt frakciója.

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