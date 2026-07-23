  • Megjelenítés
Publicus Intézet: a lakosság nagy többsége támogatja a vagyonvisszaszerzést és a közjogi tisztviselők leváltását
Gazdaság

Publicus Intézet: a lakosság nagy többsége támogatja a vagyonvisszaszerzést és a közjogi tisztviselők leváltását

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egy friss, reprezentatív felmérés alapján a magyar társadalom túlnyomó többsége egyetért a Tisza-kormány által tervezett alkotmánymódosításokkal. A legnagyobb támogatottságot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása élvezi, de a miniszterelnöki és a parlamenti képviselői mandátumok korlátozása, valamint a korábbi közigazgatási megnevezések visszaállítása is rendkívül népszerű a lakosság körében - közölte a Népszava.

A Publicus Intézet kutatása szerint az ország lakosságának 95 százaléka értesült már a kormány alkotmánymódosítási terveiről. A tervezett intézkedések közül kimagaslóan a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása a legnépszerűbb, amelyet a megkérdezettek 78 százaléka támogat.

Ez a lépés a Tisza Párt szimpatizánsai körében szinte teljes egyetértésre talál, de figyelemre méltó, hogy a Fidesz-szavazók csaknem harminc százaléka is egyetért a szervezet létrehozásával.

A politikai vezetők hivatali idejének maximalizálása szintén komoly társadalmi bázissal rendelkezik. Azt a javaslatot, hogy a miniszterelnök legfeljebb két cikluson át, azaz összesen nyolc évig tölthesse be a tisztséget, a válaszadók 74 százaléka támogatja. Ez a korlátozás a gyakorlatban azt jelentené, hogy Orbán Viktor a jövőben már nem vállalhatna kormányfői szerepet, ezt a forgatókönyvet pedig az ellenzékbe szorult Fidesz-szimpatizánsok 18 százaléka is helyesli.

Némileg megosztóbb, de még így is 61 százalékos többség áll mögötte annak a javaslatnak, amely a parlamenti képviselők megbízatását három ciklusra, vagyis tizenkét évre korlátozná. Ezt a Tisza-szavazók 84 százaléka, míg a fideszesek 17 százaléka tartja jó iránynak.

Még több Gazdaság

Tripla sokk éri a magyar autósokat – Újra elszállhatnak az üzemanyagárak

Költségmegtakarítás miatt nem vesz részt a BMW a Párizsi Autószalonon

Tisza-kormány: fontos bejelentések érkeznek ma, újabb közéleti ügyekben indul eljárás

A közjogi tisztségviselőket érintő személyi változások szintén széles körű támogatást élveznek.

A lakosság 74 százaléka egyetért azzal, hogy az alkotmánybírák esetében vezessék be a 70 éves felső korhatárt, ami azonnal véget vetne Polt Péter és három másik bíró mandátumának. Emellett a megkérdezettek 67 százaléka támogatja Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is, megnyitva ezzel az utat egy új államfő megválasztása előtt.

A szimbolikus közigazgatási kérdésekben is egyértelmű többség rajzolódik ki, hiszen a válaszadók 71 százaléka üdvözölné, ha a vármegyék elnevezése újra megyére változna, míg 70 százalékuk azt is támogatja, hogy a főispánokat ismét kormánymegbízottnak nevezzék. Az erre vonatkozó törvényjavaslatot hétfőn már be is nyújtotta a Tisza Párt frakciója.

Kapcsolódó cikkünk

Új Závecz-felmérés: "ez már nem is győzteshez húzás, hanem a vesztestől való menekülés"

Sulyok Tamás: "Elmozdításommal megszűnt az 1990-ben létrejött jogállam"

Az első törést okozhatja az államfő személye a Tisza-táborban - De milyen a jó köztársasági elnök?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lefejezte Zelenszkij a hadsereget, elsötétült a Krím – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet
Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility