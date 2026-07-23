Soha nem látott számok láttak napvilágot: 4,5 millió ember a Tisza mögött

A biztos szavazók körében a Tisza Párt 74%-on, a Fidesz pedig 19%-on áll - ismertették a Závecz Research legújabb felmérését. A választások óta eltelt 3 hónapban 900 ezer választópolgárt veszített az előző kormánypárt.

Az intézet mérése szerint a választások óta

a 3,2 millió szavazatról több mint 1 millió fővel növelte támogatóinak létszámát a jelenlegi kormányzópárt.

Navracsics Tibor szerint egy súlyos választási vereség után idő kell a választóknak és a politikai közösségeknek, hogy magukra találjanak. Szűcs Gábor fideszes parlamenti politikus úgy vélekedett a csatornának, hogy sok fideszes nem meri vállalni a véleményét.

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