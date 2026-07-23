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Szatmáry Kristóf: a Fidesz elnökségének kétharmadát elvihetik vezetőszáron
Gazdaság

Szatmáry Kristóf: a Fidesz elnökségének kétharmadát elvihetik vezetőszáron

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Szatmáry Kristóf, a Fidesz elnökségi tagja az egyik tusványosi kerekasztal-beszélgetésen azt mondta, a párt szerdai elnökségi ülésén szó volt arról, hogy rendőrségi eljárások indulhatnak fideszes politikusok ellen - írja a 444.hu.

Szatmáry Kristóf azt mondta, az ülésen elhangzott, hogy mindenki készüljön arra, hogy fél év múlva az elnökségben ülő emberek kétharmadát elvihetik vezetőszáron.

Belső információink szerint van egy 100-as lista, amin a hatalom, ha törik, ha szakad, végig akar menni

- fejtette ki Szatmáry Kristóf a 444-nek. "A cirkusz szempontjából vezetőszáron el akarják vinni a Fidesz felsővezetését és alsóbb szintű politikusait is" - tette hozzá.

Ughy Attila és Bús Balázs esete jól mutatja, hogy indokolatlan módon, látványosan bevisznek embereket csak azért, hogy a feszültséget fenntartsák. Az hangzott el az ülésen, hogy az elnökségben ülő emberek kétharmada valamilyen rendőri atrocitás alá fog esni a következő néhány hónapban, és erre mindenki készüljön fel - tette hozzá.

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Szatmáry nem akarta megnevezni az elnökségi tagot, aki figyelmeztette az ülés résztvevőit. Viszont azt mondta:

mindenki számára megrázó volt az információ, mindenki elgondolkozott rajta, hogy vajon a 33 százalékba tartozik-e.

A Fidesz-elnökség elvileg 28 fősre bővült a nyári kongresszuson. Tagja Orbán Viktor pártelnök, a négy alelnök (Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár, Kreicsi Bálint), automatikusan tag még a választmány elnöke (Kövér László), a parlamenti frakcióvezető (Gulyás Gergely volt eddig, Bóka János lesz), és az EP-delegáció vezetője (Deutsch Tamás), plusz a 20 megyei és a budapesti elnök.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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