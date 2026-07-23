Szeptemberben újabb kamatemelésre készülhet az EKB

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A bennfentesek szerint a jelenlegi adatok – mindenekelőtt a közel-keleti konfliktus és annak gazdasági következményei – alapján valószínű, hogy

újabb 25 bázispontos emelésre lesz szükség a fogyasztói árnyomás mérsékléséhez.

A források hangsúlyozták, hogy még semmit sem véglegesítettek, ami összhangban van az intézmény ülésről ülésre döntő megközelítésével. A jegybank szóvivője nem kívánt nyilatkozni a kormányzótanács terveiről.

Christine Lagarde elnök csütörtökön előkészítette a terepet egy esetleges szeptemberi lépésnek. Elmondta, hogy néhány kormányzótanácsi tag felvetette az azonnali emelés lehetőségét, mielőtt végül 2,25 százalékon hagyták a betéti kamatlábat.

Voltak olyan kormányzók, akik felvetették, hogy meg kellene-e fontolnunk az emelést

– fogalmazott az elnök. Hozzátette, a testület abban a helyzetben van, hogy kivárhat, és szoros figyelemmel kísérheti a következő hetek fejleményeit és adatait.

Az EKB a múlt hónapban – a G7-csoport tagjai közül elsőként – emelt kamatot a konfliktus kirobbanása óta, és továbbra is élen jár a háború okozta árnyomás elleni fellépésben. Lagarde szerint az inflációs kilátásokat felfelé mutató kockázatok övezik, mivel az energiaársokk tovább erősödhet, és a bérekre, valamint más árakra gyakorolt hatása is meghaladhatja a várakozásokat.

A közel-keleti konfliktus egyelőre az eszkalálódás felé halad. Az olajár csütörtökön két hónap után először lépte át a hordónkénti 100 dolláros szintet, miután az Irán által támogatott húszi lázadók bejelentették, hogy két szaúd-arábiai tankert is megtámadtak a Vörös-tengeren.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 23. Nem változtatott a kamatokon az EKB, szeptemberben az év legfontosabb ülése jöhet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images