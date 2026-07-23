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Szeptemberben újabb kamatemelésre készülhet az EKB
Gazdaság

Szeptemberben újabb kamatemelésre készülhet az EKB

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Az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozói készek szeptemberben megemelni az irányadó kamatot, hacsak nem javul érezhetően az euróövezet inflációs kilátása – közölték a helyzetet jól ismerő források. A testület egyelőre nem hozott döntést, álláspontja pedig gyorsan változhat, különösen egy esetleges közel-keleti békemegállapodás közeledtével vagy egy súlyosabb gazdasági visszaesés kibontakozásával - írta névtelen forrásokra hivatkozva a Bloomberg.
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A bennfentesek szerint a jelenlegi adatok – mindenekelőtt a közel-keleti konfliktus és annak gazdasági következményei – alapján valószínű, hogy

újabb 25 bázispontos emelésre lesz szükség a fogyasztói árnyomás mérsékléséhez.

A források hangsúlyozták, hogy még semmit sem véglegesítettek, ami összhangban van az intézmény ülésről ülésre döntő megközelítésével. A jegybank szóvivője nem kívánt nyilatkozni a kormányzótanács terveiről.

Christine Lagarde elnök csütörtökön előkészítette a terepet egy esetleges szeptemberi lépésnek. Elmondta, hogy néhány kormányzótanácsi tag felvetette az azonnali emelés lehetőségét, mielőtt végül 2,25 százalékon hagyták a betéti kamatlábat.

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Voltak olyan kormányzók, akik felvetették, hogy meg kellene-e fontolnunk az emelést

– fogalmazott az elnök. Hozzátette, a testület abban a helyzetben van, hogy kivárhat, és szoros figyelemmel kísérheti a következő hetek fejleményeit és adatait.

Az EKB a múlt hónapban – a G7-csoport tagjai közül elsőként – emelt kamatot a konfliktus kirobbanása óta, és továbbra is élen jár a háború okozta árnyomás elleni fellépésben. Lagarde szerint az inflációs kilátásokat felfelé mutató kockázatok övezik, mivel az energiaársokk tovább erősödhet, és a bérekre, valamint más árakra gyakorolt hatása is meghaladhatja a várakozásokat.

A közel-keleti konfliktus egyelőre az eszkalálódás felé halad. Az olajár csütörtökön két hónap után először lépte át a hordónkénti 100 dolláros szintet, miután az Irán által támogatott húszi lázadók bejelentették, hogy két szaúd-arábiai tankert is megtámadtak a Vörös-tengeren.

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