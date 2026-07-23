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Tisza-kormány: fontos bejelentések érkeznek ma, újabb közéleti ügyekben indul eljárás
Gazdaság

Tisza-kormány: fontos bejelentések érkeznek ma, újabb közéleti ügyekben indul eljárás

Portfolio
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Csütörtökön 12:30-kor kormányszóvivői tájékoztatót tartanak, amelyen Magyar Péter miniszterelnök is személyesen részt vesz. A kabinet több fontos bejelentést is tervez, szóba kerülhet az államfő-jelölési folyamat, a Baross Gábor vasútfejlesztési program, valamint az uniós források lehívásához szükséges jogalkotási lépések is. Eközben az NKA-ügyben őrizetbe vettek egy Fidesz-frakciós munkatársat, az akkumulátorgyárakban megszaporodtak a környezetvédelmi ellenőrzések, és Lázár János ellen tiltott pártfinanszírozás miatt büntetőeljárás indulhat. A legfőbb ügyészi posztról szerdán lemondott dr. Nagy Gábor Bálint, ami szintén a tájékoztató témái között szerepelhet.

Csütörtökön 12:30-as kezdettel kormányszóvivői tájékoztatót tart a kabinet. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter szerdai tájékoztatása szerint "fontos bejelentések jönnek ma", de az egyelőre nem derült ki, hogy ezek milyen területekhez kapcsolódnak majd. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök is személyesen részt vesz - derült ki a kormányfő szerda esti Facebook-bejegyzéséből.

A csütörtöki tájékoztatón várhatóan szóba kerül majd

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Eközben több fontos közéleti ügyben is nyomozás tart:

  • Az NKA-ügyben a szerdai napon őrizetbe vették a Fidesz-frakció egyik munkatársát. Az eljárást a Fidesz több tagja "koncepciósnak" minősítette, Orbán Viktor és Hankó Balázs szerdai nyilatkozatai ugyanakkor nem tisztázzák egyértelműen a felelősség kérdését.
  • Megszaporodtak az autó- és akkumulátorgyárakban a szúrópróbaszerű környezetvédelmi ellenőrzések, miután idén először a Samsung gödi, majd a CATL debreceni üzeméhez kapcsolódóan pattant ki komoly szennyezéses botrány.
  • A szerdai napon több új eljárás is indult, amely érinti többek között a Neptun, a Kréta és a Poszeidon rendszereit is.
  • Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter a Baross Gábor vasútfejlesztési program sajtótájékoztatóján azt is elmondta, hogy konkrét bizonyítékokkal tudják igazolni, hogy Lázár János kampánytevékenysége kimeríti a tiltott pártfinanszírozás tényállását, az egykori tárcavezetőnek így büntetőjogi eljárással kell szembenéznie.

A szerdai nap legfontosabb eseményeit alábbi cikkünkben gyűjtöttük össze:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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