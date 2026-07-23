Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás

Bankmonitor Személyi Kölcsön 2026-ban: Mikor éri meg, és mire figyeljünk a hitelfelvételnél? A személyi kölcsön az egyik legrugalmasabb hitelkonstrukció, részben ezért is robog a személyi kölcsön paic annyira. Ami nem véletlen, hiszen gyors, nincs szükség értékbecslésre, ingatlanfed

Holdblog Nem egészségesebb, csak kevesebbet panaszkodik: ellentmondásos az egészségügyi statisztika Nem feltétlenül ott élnek a legtovább egészségben, ahol az emberek egyébként a legtovább élnek. A régiós rangsort Bulgária vezeti, miközben a várható élettartamban az utolsók... The post

Grandio Blog Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg

Holdblog A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy

Kasza Elliott-tal MARA Holdings - kereskedés Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

Holdblog Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi

RSM Blog Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság? A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az