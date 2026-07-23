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Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás
Gazdaság

Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás

Portfolio
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Csütörtökön szóvivői tájékoztatót tartott a Tisza-kormány, amelyen Magyar Péter miniszterelnök is személyesen részt vesz. A kabinet több fontos bejelentést is tett, többek között a politikusok vállalati szerepvállalásáról és béréről, a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, az azbesztkrízis kezeléséről, valamint a vagyonosodási vizsgálatokról és a költségvetési ügyekben tett újabb feljelentésekről. Eközben az NKA-ügyben őrizetbe vettek egy Fidesz-frakciós munkatársat, az akkumulátorgyárakban megszaporodtak a környezetvédelmi ellenőrzések, és Lázár János ellen tiltott pártfinanszírozás miatt büntetőeljárás indulhat.
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Magyar Péter bejelentette: radikális fizetéscsökkentés jön az állami cégeknél

A szerdai kormányülést követően tart sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök. Az eseményről élőben tudósítunk.

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Magyar Péter bejelentette: radikális fizetéscsökkentés jön az állami cégeknél
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Masszívan túlárazhatták a Magyarországon rendezett világversenyeket

A korábbi kiemelt sportrendezvények jelentős túlárazottsága miatt a jövőben alapjaiban változik meg a magyarországi világversenyek finanszírozása - jelentette be Kálnoki-Kis Attila sportállamtitkár a közösségi médiában. Kálnoki-Kis kijelentette, hogy a kormányzat ezentúl kizárólag olyan eseményeket támogat, amelyek ésszerű költségvetéssel, társadalmi megtérüléssel és saját bevétellel is rendelkeznek, így megszűnik a kizárólagos állami szerepvállalás.

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Masszívan túlárazhatták a Magyarországon rendezett világversenyeket
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Itt a legfontosabb kérdés, amit most fel kell tenni a benzin árával kapcsolatban

A hatósági árak június végi kivezetése óta ismét emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon: július 22-én a benzin literje átlagosan 598, a gázolajé 618 forint volt, ami a június 30-i mélyponthoz képest 18, illetve 25 forintos drágulást jelent. A növekedés mögött az emelkedő olajár, a szűkülő globális dízelkínálat és a gyengülő forint áll. A legfontosabb kérdés a következő: régiós összevetésben drága a magyar benzin, megéri most külföldre menni tankolni?

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Itt a legfontosabb kérdés, amit most fel kell tenni a benzin árával kapcsolatban
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Megkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata

Hamarosan megkezdjük a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálatát, és egy olyan jogszerű, ugyanakkor méltányos megoldás előkészítését, amely figyelembe veszi az érintettek jogos érdekeit, a költségvetési lehetőségeket és a jogszabályi kereteket is - jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön.

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Tripla sokk éri a magyar autósokat – Újra elszállhatnak az üzemanyagárak

A magyar autósokat ismét komoly üzemanyag-drágulás fenyegeti: többek között az orosz dízelexport kiesése már fizikai áruhiányt okoz egyes hazai kutakon, a Brent júliusban több mint 30 százalékot szárnyalva hordónként 96 dollárra emelkedett, miközben a forint is gyengül a dollárral szemben. A három tényező egyszerre nehezedik a piacra, nem meglepő, hogy a benzin literenkénti ára újra a 600 forintos szint közelében jár, a dízel pedig már jócskán fölötte van. Elemzésünkben annak járunk utána, hogy csak átmeneti drágulásról van-e szó, vagy tartósabban magas árszintre kell berendezkedni.

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Tripla sokk éri a magyar autósokat – Újra elszállhatnak az üzemanyagárak
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299 millió forintért árulják a balatonhenyei házat, amely korábban Magyar Péteré és Varga Judité volt

Eladóvá vált Varga Judit volt igazságügyi miniszter és Magyar Péter miniszterelnök egykori közös balatonhenyei háza, az ingatlant 299 millió forintért hirdetik - írja a 24.hu.

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299 millió forintért árulják a balatonhenyei házat, amely korábban Magyar Péteré és Varga Judité volt
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Publicus Intézet: a lakosság nagy többsége támogatja a vagyonvisszaszerzést és a közjogi tisztviselők leváltását

Egy friss, reprezentatív felmérés alapján a magyar társadalom túlnyomó többsége egyetért a Tisza-kormány által tervezett alkotmánymódosításokkal. A legnagyobb támogatottságot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása élvezi, de a miniszterelnöki és a parlamenti képviselői mandátumok korlátozása, valamint a korábbi közigazgatási megnevezések visszaállítása is rendkívül népszerű a lakosság körében - közölte a Népszava.

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Publicus Intézet: a lakosság nagy többsége támogatja a vagyonvisszaszerzést és a közjogi tisztviselők leváltását
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Itt a döntés: máris eltörölte az áfát a Tisza-kormány egy fontos terméknél!

Döntött a kormány: ahogy vállaltuk, szeptember 1-től áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket - közölte Magyar Péter miniszterelnök.

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Itt a döntés: máris eltörölte az áfát a Tisza-kormány egy fontos terméknél!
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Két év alatt jócskán gazdagodott Sulyok Tamás, bő 120 millió forintos megtakarítással távozik

Sulyok Tamás záró vagyonnyilatkozata alapján a volt köztársasági elnök ingatlanjain felül több mint 123 millió forintnyi pénzügyi eszközt és követelést tüntetett fel. A dokumentumok szerint az ingatlanportfóliója érdemben nem változott, ellenben a befektetéseinek értéke a hivatalba lépéskori nyilatkozatához képest több mint 76 százalékkal nőtt.

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Két év alatt jócskán gazdagodott Sulyok Tamás, bő 120 millió forintos megtakarítással távozik
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Fordulat a Balásy-ügyben: mégis átveheti az állam a NER-milliárdos cégeit

Bár Magyar Péter miniszterelnök korábban határozottan elutasította a lehetőséget, az állam végül mégis átveheti Balásy Gyula cégbirodalmát. A vállalatoknál jelenleg feszített tempójú jogi és pénzügyi átvilágítás zajlik, miután a kormányzat felismerte, hogy a társaságokban tízmilliárdos nagyságrendű, könnyen mozgósítható vagyon maradt. Az eljárás idejére a hatóságok részlegesen feloldották a korábban zárolt bankszámlákat, hogy megakadályozzák a csoport fizetésképtelenné válását - közölte a Telex.

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Fordulat a Balásy-ügyben: mégis átveheti az állam a NER-milliárdos cégeit
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Feszült helyzet alakult ki Polgár Judit államfői jelölése kapcsán: az internetezőket is megmozgatta a kérdés

Turbulensen alakult az elmúlt hetekben a Magyarország új államfőjével kapcsolatos társadalmi párbeszéd. Az Alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása a múlt hétvégén megszűnt, azonban már az ezt megelőző napon erős javaslat érkezett az utódjára: egy nyílt kezdeményezés keretében több mint egy tucat ismert magyar Polgár Judit sakknagymestert javasolta a következő államfőnek. Később Magyar Péter miniszterelnök is jelezte, hogy alkalmasnak tartaná a világ valaha volt legjobb női sakkozóját az államfői posztra, a felkérés azonban a Tisza-tábor egy részét is megosztotta, amelyet követően Polgár Judit végül visszautasította a felkérést. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan nyilvánult meg a magyar internetes keresésekben a sztori.

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Feszült helyzet alakult ki Polgár Judit államfői jelölése kapcsán: az internetezőket is megmozgatta a kérdés
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Tisza-kormány: fontos bejelentések érkeznek ma, újabb közéleti ügyekben indul eljárás

Csütörtökön 12:30-as kezdettel kormányszóvivői tájékoztatót tart a kabinet. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter szerdai tájékoztatása szerint "fontos bejelentések jönnek ma", de az egyelőre nem derült ki, hogy ezek milyen területekhez kapcsolódnak majd. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök is személyesen részt vesz - derült ki a kormányfő szerda esti Facebook-bejegyzéséből.

A csütörtöki tájékoztatón várhatóan szóba kerül majd

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Eközben több fontos közéleti ügyben is nyomozás tart:

  • Az NKA-ügyben a szerdai napon őrizetbe vették a Fidesz-frakció egyik munkatársát. Az eljárást a Fidesz több tagja "koncepciósnak" minősítette, Orbán Viktor és Hankó Balázs szerdai nyilatkozatai ugyanakkor nem tisztázzák egyértelműen a felelősség kérdését.
  • Megszaporodtak az autó- és akkumulátorgyárakban a szúrópróbaszerű környezetvédelmi ellenőrzések, miután idén először a Samsung gödi, majd a CATL debreceni üzeméhez kapcsolódóan pattant ki komoly szennyezéses botrány.
  • A szerdai napon több új eljárás is indult, amely érinti többek között a Neptun, a Kréta és a Poszeidon rendszereit is.
  • Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter a Baross Gábor vasútfejlesztési program sajtótájékoztatóján azt is elmondta, hogy konkrét bizonyítékokkal tudják igazolni, hogy Lázár János kampánytevékenysége kimeríti a tiltott pártfinanszírozás tényállását, az egykori tárcavezetőnek így büntetőjogi eljárással kell szembenéznie.

A szerdai nap legfontosabb eseményeit alábbi cikkünkben gyűjtöttük össze:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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