Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás

Magyar Péter bejelentette: radikális fizetéscsökkentés jön az állami cégeknél
A szerdai kormányülést követően tart sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök. Az eseményről élőben tudósítunk.
Masszívan túlárazhatták a Magyarországon rendezett világversenyeket
A korábbi kiemelt sportrendezvények jelentős túlárazottsága miatt a jövőben alapjaiban változik meg a magyarországi világversenyek finanszírozása - jelentette be Kálnoki-Kis Attila sportállamtitkár a közösségi médiában. Kálnoki-Kis kijelentette, hogy a kormányzat ezentúl kizárólag olyan eseményeket támogat, amelyek ésszerű költségvetéssel, társadalmi megtérüléssel és saját bevétellel is rendelkeznek, így megszűnik a kizárólagos állami szerepvállalás.
Itt a legfontosabb kérdés, amit most fel kell tenni a benzin árával kapcsolatban
A hatósági árak június végi kivezetése óta ismét emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon: július 22-én a benzin literje átlagosan 598, a gázolajé 618 forint volt, ami a június 30-i mélyponthoz képest 18, illetve 25 forintos drágulást jelent. A növekedés mögött az emelkedő olajár, a szűkülő globális dízelkínálat és a gyengülő forint áll. A legfontosabb kérdés a következő: régiós összevetésben drága a magyar benzin, megéri most külföldre menni tankolni?
Megkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata
Hamarosan megkezdjük a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálatát, és egy olyan jogszerű, ugyanakkor méltányos megoldás előkészítését, amely figyelembe veszi az érintettek jogos érdekeit, a költségvetési lehetőségeket és a jogszabályi kereteket is - jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön.
Tripla sokk éri a magyar autósokat – Újra elszállhatnak az üzemanyagárak
A magyar autósokat ismét komoly üzemanyag-drágulás fenyegeti: többek között az orosz dízelexport kiesése már fizikai áruhiányt okoz egyes hazai kutakon, a Brent júliusban több mint 30 százalékot szárnyalva hordónként 96 dollárra emelkedett, miközben a forint is gyengül a dollárral szemben. A három tényező egyszerre nehezedik a piacra, nem meglepő, hogy a benzin literenkénti ára újra a 600 forintos szint közelében jár, a dízel pedig már jócskán fölötte van. Elemzésünkben annak járunk utána, hogy csak átmeneti drágulásról van-e szó, vagy tartósabban magas árszintre kell berendezkedni.
299 millió forintért árulják a balatonhenyei házat, amely korábban Magyar Péteré és Varga Judité volt
Eladóvá vált Varga Judit volt igazságügyi miniszter és Magyar Péter miniszterelnök egykori közös balatonhenyei háza, az ingatlant 299 millió forintért hirdetik - írja a 24.hu.
Publicus Intézet: a lakosság nagy többsége támogatja a vagyonvisszaszerzést és a közjogi tisztviselők leváltását
Egy friss, reprezentatív felmérés alapján a magyar társadalom túlnyomó többsége egyetért a Tisza-kormány által tervezett alkotmánymódosításokkal. A legnagyobb támogatottságot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása élvezi, de a miniszterelnöki és a parlamenti képviselői mandátumok korlátozása, valamint a korábbi közigazgatási megnevezések visszaállítása is rendkívül népszerű a lakosság körében - közölte a Népszava.
Itt a döntés: máris eltörölte az áfát a Tisza-kormány egy fontos terméknél!
Döntött a kormány: ahogy vállaltuk, szeptember 1-től áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket - közölte Magyar Péter miniszterelnök.
Két év alatt jócskán gazdagodott Sulyok Tamás, bő 120 millió forintos megtakarítással távozik
Sulyok Tamás záró vagyonnyilatkozata alapján a volt köztársasági elnök ingatlanjain felül több mint 123 millió forintnyi pénzügyi eszközt és követelést tüntetett fel. A dokumentumok szerint az ingatlanportfóliója érdemben nem változott, ellenben a befektetéseinek értéke a hivatalba lépéskori nyilatkozatához képest több mint 76 százalékkal nőtt.
Fordulat a Balásy-ügyben: mégis átveheti az állam a NER-milliárdos cégeit
Bár Magyar Péter miniszterelnök korábban határozottan elutasította a lehetőséget, az állam végül mégis átveheti Balásy Gyula cégbirodalmát. A vállalatoknál jelenleg feszített tempójú jogi és pénzügyi átvilágítás zajlik, miután a kormányzat felismerte, hogy a társaságokban tízmilliárdos nagyságrendű, könnyen mozgósítható vagyon maradt. Az eljárás idejére a hatóságok részlegesen feloldották a korábban zárolt bankszámlákat, hogy megakadályozzák a csoport fizetésképtelenné válását - közölte a Telex.
Feszült helyzet alakult ki Polgár Judit államfői jelölése kapcsán: az internetezőket is megmozgatta a kérdés
Turbulensen alakult az elmúlt hetekben a Magyarország új államfőjével kapcsolatos társadalmi párbeszéd. Az Alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása a múlt hétvégén megszűnt, azonban már az ezt megelőző napon erős javaslat érkezett az utódjára: egy nyílt kezdeményezés keretében több mint egy tucat ismert magyar Polgár Judit sakknagymestert javasolta a következő államfőnek. Később Magyar Péter miniszterelnök is jelezte, hogy alkalmasnak tartaná a világ valaha volt legjobb női sakkozóját az államfői posztra, a felkérés azonban a Tisza-tábor egy részét is megosztotta, amelyet követően Polgár Judit végül visszautasította a felkérést. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan nyilvánult meg a magyar internetes keresésekben a sztori.
Tisza-kormány: fontos bejelentések érkeznek ma, újabb közéleti ügyekben indul eljárás
Csütörtökön 12:30-as kezdettel kormányszóvivői tájékoztatót tart a kabinet. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter szerdai tájékoztatása szerint "fontos bejelentések jönnek ma", de az egyelőre nem derült ki, hogy ezek milyen területekhez kapcsolódnak majd. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök is személyesen részt vesz - derült ki a kormányfő szerda esti Facebook-bejegyzéséből.
A csütörtöki tájékoztatón várhatóan szóba kerül majd
- az államfő-jelölési folyamat állása,
- a legfontosabb hazai közjogi tisztségeket betöltő szereplők helyzete (többek között a legfőbb ügyészé is, mely posztról szerdán lemondott dr. Nagy Gábor Bálint),
- a szerdai napon bejelentett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv,
- valamint a parlament július 27-28-i rendkívüli ülésének keretében tárgyalandó törvényjavaslatok és az európai uniós források lehívásához és felhasználásához szükséges jogalkotási lépések is.
Eközben több fontos közéleti ügyben is nyomozás tart:
- Az NKA-ügyben a szerdai napon őrizetbe vették a Fidesz-frakció egyik munkatársát. Az eljárást a Fidesz több tagja "koncepciósnak" minősítette, Orbán Viktor és Hankó Balázs szerdai nyilatkozatai ugyanakkor nem tisztázzák egyértelműen a felelősség kérdését.
- Megszaporodtak az autó- és akkumulátorgyárakban a szúrópróbaszerű környezetvédelmi ellenőrzések, miután idén először a Samsung gödi, majd a CATL debreceni üzeméhez kapcsolódóan pattant ki komoly szennyezéses botrány.
- A szerdai napon több új eljárás is indult, amely érinti többek között a Neptun, a Kréta és a Poszeidon rendszereit is.
- Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter a Baross Gábor vasútfejlesztési program sajtótájékoztatóján azt is elmondta, hogy konkrét bizonyítékokkal tudják igazolni, hogy Lázár János kampánytevékenysége kimeríti a tiltott pártfinanszírozás tényállását, az egykori tárcavezetőnek így büntetőjogi eljárással kell szembenéznie.
A szerdai nap legfontosabb eseményeit alábbi cikkünkben gyűjtöttük össze:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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Jeruzsálem komolyan aggódik.
Drámai a helyzet, több mint tízezer embert evakuáltak Franciaországban
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A GKI felmérése szerint sok mindennek lehet örülni, de a gazdaság még nem pörgött fel.
Ismét elmarad a Balaton-átúszás, ezúttal nem közvetlenül az időjárás miatt
Már másodszorra kell halasztani az eseményt.
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Nincs se gyógyszer, se víz, élelem is alig.
Itt lehet a fordulópont: Moszkva szerint lendületben az orosz hadsereg
Nem hagyják abba a harcokat.
A háttérben is verseny zajlik: így megy a logisztika a Forma-1 világában
Bejártuk a paddockot.
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