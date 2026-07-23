Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet

Magyar Péter bejelent
A szerda éjszaka kiküldött meghívó szerint Magyar Péter miniszterelnök részvételével jön a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztató, 12:30-as kezdettel.
A Portfolio a helyszínről tudósítja a bejelentéseket.
Hankó Balázs és Orbán Viktor szerint is kormánydöntés állt az NKA-támogatások mögött, de a felelősséget a másikra tolnák
Hankó Balázs és Orbán Viktor nyilatkozataiból egyaránt az derül ki, hogy kormánydöntés alapozta meg a botrányba fulladt, 17 milliárd forintos NKA-pénzosztást. Abban is egyetértenek, hogy a kabinet határozta meg, milyen kulturális célokra kell fordítani az összeget. A felelősséget azonban egyikük sem szeretné: Hankó arra hivatkozik, hogy miniszterként végre kellett hajtania a kormány döntését, Orbán pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a konkrét támogatásokról már nem a kabinet határozott.
Szétesett az óbudai Fidesz-frakció
Megszűnik a Fidesz önálló képviselőcsoportja Óbudán, miután két politikus kilépése miatt a frakció létszáma a minimálisan előírt három fő alá csökkent. Ezzel a III. kerület az első olyan budapesti városrész, ahol felbomlott a kormánypárt helyi frakciója.
Holnap új bejelentésekkel érkezik a kormány
Holnap újabb, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot is érintő döntésekről ad tájékoztatást a kormány a sajtótájékoztatón – adta hírül Kapitány István miniszter.
Új Závecz-felmérés: "ez már nem is győzteshez húzás, hanem a vesztestől való menekülés"
Mintegy 900 ezer választót veszíthetett a Fidesz a választások óta, támogatottsága pedig a biztos szavazók körében 19 százalékra esett vissza a Závecz július közepi felmérése szerint. Závecz Tibor és Hann Endre úgy látja, a párt a rendszerváltás utáni nagy pártösszeomlásokhoz hasonló válságba került, miközben a Tisza olyan társadalmi csoportokban is megerősödött, amelyek korábban Orbán Viktor legbiztosabb támaszai voltak.
Nyomozás indult a Neptun, a Kréta és a Poszeidon ügyében
Hivatali visszaélés gyanújával nyomoz a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Kréta, a Neptun és a Poszeidon informatikai rendszerek ügyében, miután a szaktárca feljelentést tett a korábbi kormányzat idején kötött, a versenyt kizáró és szerintük indokolatlanul drága, tízmilliárdos nagyságrendű szerződések miatt - írta a Telex.
Szijjártó Pétert is meghallgatná a Tisza Párt BYD-ügyben
A Tisza Párt személyesen is meghallgatná Szijjártó Péter volt külügyminisztert az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságában, miután a politikus a kínai BYD autógyártónál vállalt pozíciót. A kormánypárti frakció szerint az új megbízatás a minősített adatok miatt komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet, a bizottság elnöke pedig szigorúbb összeférhetetlenségi szabályozást sürget az ilyen esetekre – derült ki az MTI tudósításából.
Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülését a Tisza Párt kezdeményezte, hogy tisztázzák a volt tárcavezető új munkakörével kapcsolatos aggályokat. Czakó Czirbus Pál, a testület kormánypárti tagja elmondta,
hogy komoly kockázatot rejt, ha egy volt külügyminiszter – aki minősített adatok tömkelegéhez fért hozzá – egy nyugati szövetségi rendszeren kívüli közegbe kerül.
Kiemelte továbbá, hogy a BYD vezérigazgatója a Kínai Kommunista Párt tagja, így az információk a NATO-n és az Európai Unión kívülre is eljuthatnak.
A testület ülésén beszámolót tartottak az Információs Hivatal és az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-helyettesei is. Apáti István, a bizottság mi hazánkos elnöke arról tájékoztatott, hogy az elhangzottakat 2051 végéig titkosították. Bár érdemi új információ nem merült fel, és Szijjártó meghallgatására sincs még hivatalos indítvány, Apáti elismerte a kialakult politikai helyzet sajátosságát.
Úgy fogalmazott, hogy szinte lehetetlen kideríteni, mi hangzott el a volt miniszter és a kínai cégvezetők között, így az ügy felderítése olyan, mintha tűt keresnének a szénakazalban. A bizottság elnöke az esetből kiindulva javasolta, hogy
a jövőben új szabályozással és fokozott ellenőrzéssel szűrjék a lehetséges érdekellentéteket és biztonsági kockázatokat olyankor, amikor valaki a magyar politikából egy nemzetközi nagyvállalathoz igazol, vagy éppen onnan érkezik az államigazgatásba.
Őrizetbe vették a Fidesz-frakció egy munkatársát NKA-ügyben
Újabb gyanúsítottat, a Fidesz-frakció egyik munkatársát vette őrizetbe az ügyészség a 17 milliárd forintos hűtlen kezeléssel összefüggő NKA-botrány ügyében - jelentette a Telex. A nyomozás részeként a hatóságok korábban lefoglalták a Fidesz szervereit is, amelyet Orbán Viktor volt miniszterelnök koncepciós eljárásnak nevezett, miközben Magyar Péter kormányfő a hivatalos ügyészségi tájékoztatást várja.
Augusztus végén dönthet a parlament az új közmédia-testületről
Várhatóan augusztus 31-én szavaz az Országgyűlés a módosított médiatörvény alapján létrejövő Független Közmédia Testület összetételéről. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a Médiatanács új tagjainak és elnökének kiválasztása is, miközben a jelölési folyamatot egy szakmai szervezeteket is bevonó eseti bizottság segíti majd.
Varga Mihály: "Az MNB visszatért fő feladatához, a korábbi vezetés hagyatékát pedig felszámoltuk"
Egyhangúlag elfogadásra javasolta a parlamentnek a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentését és beszámolóját az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága szerdai ülésén, amelyen a Fideszes és a KDNP-s tagok nem vettek részt. A meghallgatáson a jegybank első embere az előző vezetés hagyatékáról, a jegybank legfontosabb feladatairól, a magyar gazdasági helyzetéről és a jövőbeli kamatcsökkentésekről is beszélt.
Megvan a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új vezetője
Nyílt pályázat eredményeként Szeverényi Dávidot választották a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) új elnökévé. A korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál is vezetői feladatokat ellátó közgazdász feladata a közpénzek védelme és a visszaélések tényleges feltárása lesz, amellyel határozottan szakítanak a hivatal eddigi, érdemi következmények nélküli gyakorlatával - közölte a Telex.
Aggódnak a kínai vállalatvezetők: váratlan ellenőrzések kezdődtek a magyarországi autó- és akkumulátorgyárakban
Váratlan hatósági ellenőrzéseket tartottak a BYD épülő szegedi gyáránál és több olyan hazai vállalatnál, amely az akkumulátoriparban érdekelt. A vizsgálatokkal párhuzamosan Magyar Péter bejelentette, hogy áttekinti Szijjártó Péter beruházással kapcsolatos döntéseit és az általa kiválasztott óriáscégeknek juttatott állami támogatásokat, ami már a hazai kínai cégvezetők körében is aggodalmat keltett - írta meg a Népszava.
Magyar Péter reagált a legfőbb ügyész lemondására
A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy
ezzel az ország újabb Orbán-bábtól szabadult meg.
A kormányfő posztját azzal a költői kérdéssel zárta, hogy ki lesz a következő?
Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész
Lemondott tisztségéről dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, aki döntését azzal indokolta, hogy meg kívánja óvni az ügyészség függetlenségét és tekintélyét a személyét érő politikai támadásoktól. Megbízatása a tervek szerint 2026. augusztus 25-én szűnik meg.
Szivárognak a részletek: hamarosan eldőlhet, kik építhetnek szélerőművet Magyarországon
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) iparági konzultációt indít a szélerőmű-kapacitások létesítésére és a meglévő kapacitások bővítésére irányuló pályázati kiírás tervezetéről - olvasható a közleményben.
Nem áll meg a törvényhozás: jön a hetedik rendkívüli parlamenti ülés is
Jövő hétfőre és keddre az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány nevében a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló levél a parlamenti honlapon olvasható.
Nagy bejelentés a kormánytól: meghosszabbítják az M3-as metrót!
Meghosszabbítják uniós forrásból az M3-as metró vonalát – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési miniszter.
Vitézy Dávid: "Több bizonyíték van arra, hogy közpénzből finanszírozták a Lázár-infókat"
Vitézy Dávid és Magyar Péter vasútfejlesztési terveket ismertető sajtótájékoztatóján Lázár János kampánytevékenysége és az esetleges tiltott pártfinanszírozás vádja is szóba került. A leköszönt közlekedési miniszter 100 millió forintos nagyságrendben használt fel közpénzt kampánytevékenységre, ami tiltott pártfinanszírozásnak minősül.
Az eljárás megindítására vonatkozó kérdésre válaszul Vitézy Dávid elmondta, hogy a felhasznált eszközök hivatalos átvizsgálása megkezdődött, az elszámolásokat és a talált digitális anyagokat pedig összegzés után a minisztérium átnyújtja majd a hatóságoknak és az Állami Számvevőszék részére.
Vitézy Dávid egyértelműen kijelentette, hogy több bizonyíték (150 millió forint értékben vásárolt digitális eszközök, állami autók használata kampánycélokra) utal arra, hogy
a Lázár-infókat közpénzből finanszírozták.
Az ügyet jelenleg egy átfogó belső ellenőrzés vizsgálja, mely után a bizonyítékokat az Állami Számvevőszék és a hatóságok részére is rendelkezésre bocsátják.
Később kezdődik a mai kormányülés
A tervezett 11 óra helyett 12 órakor kezdődik ma a kormányülés, mivel elhúzódik Magyar Péter miniszterelnök és Vitéz Dávid beruházási és közlekedési miniszter közös sajtótájékoztatója a magyar vasútfejlesztés évtizedes projektjével kapcsolatban.
A hírt Vitézy Dávid jelentette be, majd megjegyezte, hogy
a vasút késéseket okoz a kormány működésében is.
Sulyok Tamás: "Elmozdításommal megszűnt az 1990-ben létrejött jogállam"
Sulyok Tamás volt köztársasági elnök szerint az elmozdítását eredményező alkotmánymódosítással lényegében megszűnt a jogállamiság Magyarországon - nyilatkozta a napokban távozott államfő a Mandinernek. Sulyok Tamás úgy véli, hogy a Magyar Péter miniszterelnök vezette, kétharmados parlamenti többséggel rendelkező új kormányzat lépése alaptörvény-ellenes, leépíti a fékek és ellensúlyok rendszerét, aminek beláthatatlan következményei lesznek az ország jövőjére nézve.
3550 milliárd forintból újul meg a magyar vasúthálózat a következő 10 évben: bejelentették a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet
Gyakorlatilag nincs vita az Európai Unióban a vasútfejlesztésről, és erre a vonatra most végre Magyarország is felül: 3550 milliárd forintot szán a kormány a következő 10 évben a vasútfejlesztésre, amely összekapcsolja a városokat, fenntartható, versenyképes és az ipari termelést is fellendíti - jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján a miniszterelnök, Magyar Péter és Vitézy Dávid, a terület minisztere.
A Fehér Házban is járt Orbán Viktor amerikai útja alatt
Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök a múlt héten a Fehér Házban és az amerikai külügyminisztériumban is egyeztetett. Bár az előzetes hírek még csupán egy, a labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó magánútról szóltak, az amerikai sajtó szerint a politikus áprilisi távozása óta ez lehetett az első jelentősebb tengerentúli látogatása - tudósított a Népszava.
Kiszivárogtak az "aranykonvoj-ügy" tanúvallomásai
Nyilvánosságra kerültek az úgynevezett aranykonvoj-ügyben elfogott ukrán pénzszállítók tanúvallomásai, amelyekből kiderül, hogy a terrorelhárítók indokolatlan brutalitással léptek fel velük szemben a tavaszi rajtaütés során - írja a 444 nyomán a Telex. A több mint 27 milliárd forintnyi érték lefoglalását szakmailag semmi sem indokolta. A hivatalos dokumentumok és az érintettek vallomásai alapján a hatóságok a politikai felsővezetés, köztük Orbán Viktor volt miniszterelnök közvetlen utasítására cselekedtek az előző kormány hivatali idejének utolsó hónapjában.
Reagált Kapitány István arra, hogy elveszi egyik jogkörét a kormány
Megszünteti a kormány a gazdasági miniszter egyszemélyes döntési jogkörét az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek magyarországi telepítésével kapcsolatban - írja Kapitány István tárcavezető a Facebookon. A jövőben a homályos, egyéni határozatok helyett egy széles körű szakmai testület bírálja el ezeket a beruházásokat, szigorúbb környezetvédelmi és hatósági szabályozás mellett.
Benyújtották a javaslatot: az előző Fidesz-kormány emblematikus intézkedését vonja vissza a Tisza
Kedd este benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormánymegbízottra átnevező törvényjavaslatát.
Tisza-kormány: folytatódik az államfő-keresés, több eljárásban is fontos fejlemény történt
Az elmúlt napok hazai belpolitikai eseményeit egyértelműen az új köztársasági elnök személye körüli egyeztetések uralták. A Tisza-kormány azt követően kényszerült új jelöltet keresni, hogy a korábban felkért Polgár Judit személye erősen megosztotta a kormánypárti szavazókat, a világhírű sakkozó pedig vélhetően emiatt vissza is utasította a jelölést.
Török Gábor politikai elemző a Tisza-kormány első politikai kudarcának nevezte a történteket.
Magyar Péter miniszterelnök elismerte felelősségét a sokak szerint túl gyors jelölési folyamatban, majd elmondta, hogy az államfői posztra több – legalább tíz – olyan, széles társadalmi elfogadottsággal rendelkező személy is szóba jöhet, aki méltó módon tölthetné be a tisztséget, így a jelöltállítási folyamat folytatódik.
A keddi rendkívüli parlamenti ülésen már az államfőkeresés volt a politikai vita egyik központi témája. A Tisza-frakció hivatalosan is jelezte, hogy a Polgár Judit visszalépése után folytatják az egyeztetéseket, és továbbra is egy pártpolitikától független, széles körben elfogadható jelöltet kívánnak állítani. Az államfői feladatokat ideiglenesen az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes gyakorolja.
Az államfőválasztási folyamat dilemmáival alábbi elemzésünkben foglalkoztunk:
A héten ismét rendkívüli ülést tartott a parlament, amelyen több fontos törvényt is tárgyalt, elfogadták például a rászoruló gyermekek 100 000 forintos iskolakezdési támogatását, valamint benyújtották az ügynökakták nyilvánosságra hozását lehetővé tevő javaslatot is.
Az ellenzéki oldalon ezzel párhuzamosan a Fidesz is meghozta saját szervezeti döntéseit: megválasztotta új frakcióvezetőjét Bóka János személyében, miközben fenntartotta korábbi álláspontját, hogy nem kíván részt venni az új köztársasági elnök megválasztásának folyamatában.
Mindez azt jelenti, hogy a következő napokban várhatóan továbbra is az államfő személye marad a hazai politikai napirend meghatározó kérdése.
A parlamenti események mellett számos büntetőeljárás is borzolta a kedélyeket már a héten:
- az ügyészség nyomozói kedden az NKA-ügy keretében lefoglalták a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, valamint
- új bizonyítékok kerültek elő Lázár János kampányának finanszírozásával kapcsolatban is, amely szintén büntetőeljárásba torkollhat.
Az elmúlt napok legfontosabb történéseiről alábbi cikkeinkben számoltunk be:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
Trump legújabb vámőrülete már az alapvető gyógyszerek ellátását veszélyezteti
A gyógyszergyártók úgy vélik (remélik), hogy a bejelentés csak amolyan tárgyalási alap.
Bekövetkezett, amitől sokan rettegtek: kitört a tesztkörnyezetből és önálló hackelésbe kezdett a mesterséges intelligencia
Szerzett magának internet-hozzáférést.
Megújul a teljes győri vasúti közlekedés, a cél, hogy 160-nal lehessen repeszteni
Egy sor projekt indul meg a Baross Gábor Program keretében.
Azonnal lecsapott az amerikai hatóság: súlyos hibát követett el a Ryanair vezére a horrorincidens után
Nem kellett volna megszólalni.
Szigorít az európai hatóság: veszélyes anyag rejtőzhet a mindennapi élelmiszerekben
Levitték a határértéket.
Véletlenül kitilthatják a Mercedest az amerikai piacról
A kínai-ellenes törvénnyel.
Óriásit ugrott a Revolut értéke
Zajlik egy részvényértékesítés, újra beárazták a céget.
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
Szeptember 30-án lejárhat a kamatstop: ezt tedd meg most, hogy ne érjen hidegzuhanyként az új törlesztő
Csaknem öt év után véget érhet az intézkedés, amely több mint 200 ezer lakáshiteles törlesztőrészletének emelkedését akadályozta meg. Az érintettek többsége csak akkor szembesülhet igaz
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gyár nélküli chipcégek a technológiai háború nyertesei?
A CHIPS Act az amerikai chipgyártást akarta megerősíteni, a piac mégis a saját gyár nélkül működő Nvidiát, AMD-t és Qualcommot jutalmazta. The post A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gy
A Squid Game tőzsdézés után senki sem rinyálhat a pesti ingatlanárak miatt
Szegény dél-koreaiakat alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelítő adat hozzá: a koreai lakosság három százaléka kapott margin call-t (azaz kellett bevinn
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.