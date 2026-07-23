Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet

A Tisza Párt személyesen is meghallgatná Szijjártó Péter volt külügyminisztert az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságában, miután a politikus a kínai BYD autógyártónál vállalt pozíciót. A kormánypárti frakció szerint az új megbízatás a minősített adatok miatt komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet, a bizottság elnöke pedig szigorúbb összeférhetetlenségi szabályozást sürget az ilyen esetekre – derült ki az MTI tudósításából.

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülését a Tisza Párt kezdeményezte, hogy tisztázzák a volt tárcavezető új munkakörével kapcsolatos aggályokat. Czakó Czirbus Pál, a testület kormánypárti tagja elmondta,

hogy komoly kockázatot rejt, ha egy volt külügyminiszter – aki minősített adatok tömkelegéhez fért hozzá – egy nyugati szövetségi rendszeren kívüli közegbe kerül.

Kiemelte továbbá, hogy a BYD vezérigazgatója a Kínai Kommunista Párt tagja, így az információk a NATO-n és az Európai Unión kívülre is eljuthatnak.

A testület ülésén beszámolót tartottak az Információs Hivatal és az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-helyettesei is. Apáti István, a bizottság mi hazánkos elnöke arról tájékoztatott, hogy az elhangzottakat 2051 végéig titkosították. Bár érdemi új információ nem merült fel, és Szijjártó meghallgatására sincs még hivatalos indítvány, Apáti elismerte a kialakult politikai helyzet sajátosságát.

Úgy fogalmazott, hogy szinte lehetetlen kideríteni, mi hangzott el a volt miniszter és a kínai cégvezetők között, így az ügy felderítése olyan, mintha tűt keresnének a szénakazalban. A bizottság elnöke az esetből kiindulva javasolta, hogy

a jövőben új szabályozással és fokozott ellenőrzéssel szűrjék a lehetséges érdekellentéteket és biztonsági kockázatokat olyankor, amikor valaki a magyar politikából egy nemzetközi nagyvállalathoz igazol, vagy éppen onnan érkezik az államigazgatásba.