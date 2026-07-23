Tripla sokk éri a magyar autósokat – Újra elszállhatnak az üzemanyagárak

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A magyar autósokat ismét komoly üzemanyag-drágulás fenyegeti: többek között az orosz dízelexport kiesése már fizikai áruhiányt okoz egyes hazai kutakon, a Brent júliusban több mint 30 százalékot szárnyalva hordónként 96 dollárra emelkedett, miközben a forint is gyengül a dollárral szemben. A három tényező egyszerre nehezedik a piacra, nem meglepő, hogy a benzin literenkénti ára újra a 600 forintos szint közelében jár, a dízel pedig már jócskán fölötte van. Elemzésünkben annak járunk utána, hogy csak átmeneti drágulásról van-e szó, vagy tartósabban magas árszintre kell berendezkedni.

A legrosszabb pillanatban fordult a piac

A június végi megkönnyebbülés nem tartott sokáig a magyar üzemanyagpiacon. A védett árak június 27-i kivezetésekor még az olajár visszaesése és a forint stabilizálódása segítette a hazai kutakat (72,5 dolláros Brent és 311 forintos dollár) ezért reálisnak tűnt, hogy a benzin és a dízel ára tartósabban is 600 forint környékén, illetve az alatt maradjon.

Azóta azonban gyökeresen megváltozott a külső környezet:

ismét megindult felfelé a nyersolaj, tovább szűkült a globális dízelpiac, és a dollárral szemben a forint is veszített az erejéből.

A fordulat mostanra a hazai árakban is egyértelműen látszik.

Július 22-én a 95-ös benzin országos átlagára már 598, a gázolajé pedig 618 forint volt literenként, ami a védett árak kivezetését követő időszakban a benzin esetében 18 forintos, a dízelnél pedig 25 forintos literenkénti drágulást jelent a legalacsonyabb, június 30-i szinthez képest. Ráadásul a drágulási hullámnak még nincs vége: a keddi nagykereskedelmi emelést szerdán újabb jelentős drágulás követte, csütörtöktől pedig további 7, illetve 9 forinttal nőttek a beszerzési árak. Vagyis alig néhány héttel a védett ár megszüntetése után a benzin ismét a 600 forintos határt ostromolja, a dízel pedig már érdemben fölötte jár.

Fontos hangsúlyozni, hogy a mostani árak még alacsonynak is számítanak ahhoz képest, ahol lehetnének: a nagykereskedelmi árváltozás mértékétől ugyanis jelentősen elmaradt eddig a kiskereskedelmi jegyzések emelkedése, erre a holtankoljak is felhívta a figyelmet. Ráadásul a régiós összevetésben is kifejezetten kedvezőnek számít a hazai autósok helyzete.

A nagykereskedelmi üzemanyagárak emelkedése mindenesetre megkezdődött Magyarországon – a kérdés most az, hogy meddig tarthat, milyen mértékben gyűrűzik át a kiskereskedelmi árakba,

és hol húzódik az a politikai fájdalomküszöb, amelynél a kormány ismét beavatkozást mérlegelhet.

Ez azért különösen fontos, mert a kabinet a védett ár kivezetésekor sem mondott le végleg az üzemanyagpiac ellenőrzéséről. A korábbi kommunikáció szerint a kormány továbbra is figyeli a hazai és a régiós árszinteket, és ismét léphet, ha a magyar árak tartósan elszakadnak a környező országokétól, vagy jelentős drágulás indul.

A drágulást most három, egymást erősítő külső sokk hajtja – nézzük őket sorban.

Az orosz dízeltilalom már nem fenyegetés, hanem valós piaci sokk

Moszkva július 8-án azonnali hatállyal megtiltotta a gázolaj kivitelét, az akkori kommunikáció szerint a korlátozást július 31-ig tervezi fenntartani. A döntés közvetlen célja az orosz belföldi hiány enyhítése volt:

az ukrán dróntámadások drasztikusan visszavetették a finomítói kapacitást,

miközben egyes régiókban hosszú sorok alakultak ki a töltőállomásokon. Az orosz vezetés odáig jutott, hogy az export visszafogása mellett üzemanyagimporthoz is folyamodott.

A tilalom ugyan tartalmaz kivételeket bizonyos korábban megkötött államközi megállapodásokra, összességében mégis jelentős mennyiséget von ki a nemzetközi piacról. Az orosz tengeri dízel- és gázolajexport már júniusban 39 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, és 46 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. Július első nyolc napjában a kiszállítás napi 214 ezer hordóra zsugorodott, szemben a 2025 júliusában mért napi 793 ezer hordóval.

A piac fokozatosan beárazta a kiesést: az európai dízel finomítói marzsa az exporttilalom után hordónként közel 80 dolláros szintre ugrott.

(A dízel finomítói marzsa azt mutatja meg, mekkora különbség van a dízel eladási ára és az előállításához szükséges nyersolaj költsége között.)

A probléma súlyát az adja, hogy az orosz korlátozás nem egy kényelmesen ellátott piacot ért. A közel-keleti konfliktus miatt korábban már jelentős készletlehívásokra volt szükség, ezért a legfontosabb fogyasztói piacokon eleve szűkösek voltak a dízelkészletek.

Európát akkor is érinti a döntés, ha az uniós országok a szankciók miatt közvetlenül már nem vásárolnak orosz finomított termékeket. A korábbi orosz vevők – köztük Törökország, Brazília és több észak-afrikai ország – most ugyanazokért az amerikai, közel-keleti és ázsiai szállítmányokért versenyeznek, amelyekre az európai piacnak is szüksége van. A kieső orosz mennyiség tehát nem közvetlen importcsatornán, hanem a globális kínálat szűkülésén és az alternatív rakományokért folyó versenyen keresztül épül be az európai árakba.



A dízelpiaci feszültség ráadásul a régiónkra kifejezetten jellemző: a térség országai közül lényegében csak Szlovákia nem szorul nettó dízelimportra, a többi piac ellátásában a külső beszerzéseknek meghatározó szerepük van. Ez különösen sérülékennyé teszi a régiót egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi kínálat eleve szűkös. A helyzetet pedig tovább nehezíti a Duna kritikusan alacsony vízállása. Emiatt a folyami szállítmányok csak kisebb rakománnyal közlekedhetnek, ami lassítja és drágítja az importot, miközben csökkenti az egy fuvarral behozható üzemanyag mennyiségét.

Mindezek következtében a dízel nagykereskedelmi ára az elmúlt napokban Magyarországon és a régiós piacokon is nagyobb mértékben emelkedett, mint a benziné.

Ha az orosz tilalmat július végén meghosszabbítják, vagy a sérült finomítói kapacitások helyreállítása elhúzódik, a dízelpiaci nyomás augusztusban is fennmaradhat.

A benzin (sötétkék) és a dízel (világoskék) finomítói prémiumának alakulása Európában. Forrás: LSEG, Neste

A kínálati feszültség első kézzelfogható jelei már Magyarországon is megjelentek.

Az Envi Group nemrég arról tájékoztatta vásárlóit, hogy a magyarországi és a nemzetközi üzemanyagpiaci helyzet miatt

akadozik a gázolajellátása, ezért egyes töltőállomásain átmenetileg elfogyhat a dízel.

A társaság közlése szerint nem pusztán logisztikai fennakadásról van szó: fizikai áruhiánnyal küzdenek, miközben igyekeznek fenntartani a folyamatos ellátást.

Egyetlen kúthálózat problémája önmagában persze még nem jelent országos ellátási zavart, de jól mutatja, hogy a nemzetközi dízelpiaci szűkösség már a hazai kiskereskedelemben is éreztetheti a hatását.

Közben 96 dollárra ugrott a Brent

Ha mindez nem lenne elég, a közel-keleti helyzet felforrósodása miatt ismét meredeken emelkedik a Brent-nyersolaj jegyzése.

Az Egyesült Államok július 22-ére virradóra már a tizenegyedik egymást követő éjszakán hajtott végre támadásokat Irán ellen, miközben iráni drónokat fogtak el Kuvait fölött. A konfliktus ismét a Hormuzi-szoros ellenőrzése körül éleződik, ahol az utóbbi időben jelentősen visszaesett a tankerforgalom.

A helyzetet tovább súlyosítja, hogy az Iránnal szövetséges jemeni húszik egy második kulcsfontosságú tengeri útvonalat is fenyegetnek. A szervezet szaúdi olajat szállító hajók megtámadását és Szaúd-Arábia tengeri blokádját helyezte kilátásba a Báb el-Mandeb-szorosnál. A figyelmeztetések után három, Kínába és Indiába tartó szaúdi tanker visszafordult a Vörös-tengeren, és a Szuezi-csatorna felé módosította útvonalát. Az ázsiai finomítók közben alternatív szállítási megoldásokat keresnek, köztük az afrikai kerülőutat is.

Vagyis az olajpiac immár egyszerre árazza a Hormuzi-szoros és a Vörös-tenger déli bejáratának kockázatait.

Ráadásul fontos tudni, hogy az olajpiacot eddig több tényező is megóvta a kontrollálatlan árrobbanástól:

a fizikai kínálat összességében nem tűnt el,

az Egyesült Államok rekordközeli termelése

és a stratégiai készletek felszabadítása részben ellensúlyozta a kieséseket,

miközben a kínai kereslet gyengülése is tompította az áremelkedést.

Ez magyarázza, hogy az elhúzódó amerikai-iráni konfliktus ellenére a Brent július elején még 70 dollár közelébe is vissza tudott esni.

A jelenlegi 96,1 dolláros szint azonban már sokkal fájdalmasabb kiindulópont a magyar üzemanyagárak szempontjából, mint a korábbi 80 dollár. Ha az ellátási útvonalak körüli kockázatok fennmaradnak, a drágább nyersolaj nemcsak közvetlenül emeli a finomítók alapanyagköltségét, hanem a szállítási díjakon, a biztosítási prémiumokon és a finomítói marzsokon keresztül is növelheti a kész üzemanyagok árát.

Az olajár további alakulása ugyanakkor továbbra is rendkívül érzékeny a diplomáciai hírekre: egy hiteles tűzszünet vagy a tengeri szállítás biztonságának helyreállítása gyors korrekciót okozhatna.

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A forint is ráerősít a drágulásra

A hazai üzemanyagárakat nemcsak az határozza meg, hogy mennyibe kerül egy hordó olaj, hanem az is, hogy ehhez hány forintért lehet dollárt vásárolni. A két tényező most ugyanabba az irányba mutat:

miközben a Brent hathetes csúcs közelébe emelkedett, a magyar deviza az elmúlt hetekben ismét gyengülni kezdett a dollárral szemben.

Egy hónap alatt a forint közel 2 százalékot veszített a dollárral szemben. Éves összevetésben ugyan továbbra is jóval erősebb, a hazai üzemanyagárak szempontjából azonban a rövid távú irány számít: ugyanaz a dollárban jegyzett olaj most több forintba kerül, mint néhány héttel korábban.

A dollár ráadásul nem véletlenül erősödik a jelenlegi környezetben. A közel-keleti eszkaláció növeli a menedékdevizák iránti keresletet, miközben az olajár emelkedése újabb inflációs kockázatot jelenthet az Egyesült Államokban. Ha emiatt a Federal Reserve a vártnál tovább tartja magasan a kamatokat, az szintén támogathatja az amerikai devizát. A geopolitikai sokk tehát egyszerre hajthatja fel a nyersolaj dollárárát és magának a dollárnak az árfolyamát is.

A következő napokban tehát nem elegendő önmagában a finomítói marzsokat és a Brentet figyelni:

Ha az olaj hordónként 90 dollár felett marad, a finomítói marzsok nem esnek vissza, miközben a dollár-forint árfolyam tovább emelkedik, akkor a mostani nagykereskedelmi drágulást újabb áremelési körök követhetik.

Ezzel szemben egy geopolitikai enyhülés és az olajár visszaesése csak akkor jelenne meg gyorsan és teljesen a magyar kutakon, ha közben a forint is legalább stabil maradna.

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Összességében tehát egyszerre három irányból nehezedik nyomás a hazai üzemanyagárakra: szűkül a globális dízelkínálat, magas szinten maradt a nyersolaj ára, és a forint sem tompítja már a külső drágulást.

Ha ezek közül akár kettő tartósan fennmarad, a benzin és a dízel ára a következő hetekben is felfelé araszolhat;

ha pedig mindhárom egyszerre erősödik tovább, a kormányzati beavatkozás kérdése is gyorsan visszakerülhet a napirendre.

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