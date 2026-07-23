Trump megint borítja a bilit? Vámbejelentések jönnek ma a Fehér Házból

Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője csütörtökön új vámintézkedéseket jelent be, közvetlenül azelőtt, hogy a 10 százalékos globális vámok pénteken hatályukat vesztenék – közölte a Fehér Ház sajtószóvivője.

Karoline Leavitt tájékoztatása szerint

Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő csütörtökön ismerteti a vámpolitikai döntést.

A bejelentés időzítése azért rendkívül jelentős, mert a 10 százalékos globális vámok érvényessége pénteken jár le, így az amerikai kereskedelmi partnerek számára gyorsan világossá válik, milyen feltételek mellett folytatódhat a kétoldalú kereskedelem a jövőben.

Az elmúlt napokban az amerikai kormányzat több utalást is tett arra, hogy vámemelések jöhetnek, a bejelentések akár komoly piaci hatást is kiválthatnak.

Forrás: Reuters

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